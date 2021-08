Inclusion du genre dans le discours sur la sécurité nationale

De toute évidence, alors, les écoles Sainik n’étaient pas ouvertes aux filles puisque les femmes n’étaient pas autorisées dans les forces armées dans des rôles non médicaux jusqu’en 1992.

Par Jeethu Cherian

Chaque année, le 15 août, nous attendons avec impatience l’allocution du Premier ministre Narendra Modi. Cette fois aussi, il a parlé de beaucoup de choses importantes et a annoncé certaines initiatives. En tant que personne ayant un vif intérêt pour la diversité des genres et l’inclusion dans la sécurité nationale, l’annonce de Modi sur l’ouverture de toutes les écoles Sainik aux filles était quelque chose dont j’étais heureux d’entendre parler. Pourtant, après réflexion, je me suis rendu compte que ce n’était pas exactement une nouvelle nouvelle. Le ministre de la Défense Rajnath Singh avait publié une brochure sur les réformes de la défense en juillet 2021, et dans celle-ci, l’ouverture des écoles Sainik aux filles pendant la session académique 2020-21, a été un moment fort pour moi.

En tant qu’ancien cadet du National Cadet Corps (NCC), je me souviens que l’une des questions que nous avions posées au directeur général de l’époque au NCC lors du camp de jour de la République, en 2008, était de savoir pourquoi nous, les filles, n’avions pas accès à Sainik. Écoles. Il avait alors dit que c’était quelque chose que le gouvernement devrait décider ; et 13 ans plus tard, je dois être heureux que cela soit enfin arrivé.

Mais faut-il encore ouvrir le champagne ? Peut-être peut-être pas. Les écoles Sainik, telles que conçues par l’ancien ministre de la Défense VK Krishna Menon, devaient servir d’organisation nourricière ou préparer les étudiants qui aspiraient à rejoindre les forces armées indiennes. Fonctionnant sous le ministère de la Défense (MOD), ils scolarisent exclusivement les garçons de 11 à 17 ans.

De toute évidence, alors, les écoles Sainik n’étaient pas ouvertes aux filles puisque les femmes n’étaient pas autorisées dans les forces armées dans des rôles non médicaux jusqu’en 1992. Cependant, en 2018, une école sur 28 a admis des filles. L’année suivante, MOD a ouvert les admissions aux filles dans cinq autres écoles Sainik. Cependant, les admissions étaient plafonnées à dix pour cent de l’effectif total autorisé.

Le gouvernement actuel, avec les ministres de la Défense Nirmala Sitharaman et Rajnath Singh, a en fait pris quelques mesures louables pour augmenter la représentation des femmes dans les forces armées indiennes. Plus particulièrement, grâce à une décision de la Cour suprême de 2020, les femmes officiers peuvent désormais servir au-delà d’une ancienne limite de mandat de 14 ans. Tout en encourageant cette étape, je suis également pleinement consciente que cela était le résultat d’années de combat. pour l’égalité des droits de nos femmes en uniforme.

Il faut également se rappeler que l’une des raisons invoquées par le gouvernement pour restreindre les femmes dans les rôles de commandement était que la plupart des soldats étaient des hommes issus de milieux ruraux qui n’étaient pas « ment formés mentalement pour accepter des femmes officiers comme commandant » et que les femmes n’étaient pas « physiquement aptes » d’assumer des rôles de combat. Par conséquent, élargir les admissions aux filles dans les écoles Sainik aiderait, dans une moindre mesure, à démanteler la perception des limitations de genre à un âge précoce et se répercuterait sur les générations futures d’officiers et de soldats.

Alors maintenant, et ensuite ? N’oubliez pas que les écoles Sainik continuent d’offrir un chemin plus facile aux garçons qui rejoignent l’Académie de la défense nationale, puis l’Académie militaire indienne. Dans cette perspective, l’ouverture de ces deux institutions qui n’accueillent actuellement que des cadets masculins, pourrait être l’une des prochaines étapes. À une époque où les établissements d’enseignement et de formation mixtes sont la norme, permettre aux femmes et aux filles d’être formées au même titre que leurs homologues masculins devrait être la règle plutôt que l’exception.

Passer de l’école à la salle de conférence

Pour moi, l’un des principaux aspects de la diversité des genres dans la sécurité nationale, signifie également être plus inclusif entre les sexes – c’est-à-dire non seulement avoir plus de femmes en uniforme, mais aussi inclure la communauté transgenre dans les forces de sécurité et dans les discussions sur la sécurité nationale. Cependant, pour cet article, je m’en tiendrai uniquement aux femmes dans la sécurité nationale. Mais encore une fois, le discours plus large sur la diversité des genres dans la sécurité nationale ne signifie pas seulement avoir plus de femmes dans les forces armées sous le MOD et les forces de sécurité fonctionnant sous le ministère de l’Intérieur. Bien que cet aspect du discours soit important (conformément aux nombreuses discussions à ce sujet), l’aspect d’avoir plus de femmes aux tables de discussion sur la sécurité nationale l’est tout autant – en particulier du point de vue des défis et des opportunités pour les femmes qui dirigent ou cherchent à diriger, dans les secteurs de la défense, du cyber, de l’espace, de l’application de la loi, du renseignement, du contrôle des frontières et des affaires étrangères.

Il faut admettre que l’Inde a essayé d’explorer la valeur de la participation et du leadership des femmes, et les risques associés à leur exclusion ou leur absence ; et nous avons réussi dans une certaine mesure. Les institutions d’autonomie locale ont réservé aux femmes, mais cela ne s’est toujours pas traduit par la plus haute institution législative – le Parlement. L’inclusion du genre dans les politiques élaborées ne serait possible qu’en ayant des voix plus diversifiées en matière de genre à la table de prise de décision.

Prenons juste pour considération, le ministère des Affaires étrangères. Les ambassadeurs nommés auprès de partenaires internationaux clés tels que les États-Unis et la Russie sont des hommes de manière disproportionnée – le fait que pourquoi moins de femmes choisissent le service extérieur tout en entrant dans la fonction publique sélectionnée est peut-être une question pour une autre fois. Sur les 28 ambassadeurs indiens aux États-Unis à ce jour, seuls trois étaient des femmes ; et sur les 23 ambassadeurs en Russie, je n’ai pu trouver qu’une seule femme – le Dr Vijayalaxmi Pandit. Sur les 33 secrétaires aux affaires étrangères que compte l’Inde depuis l’indépendance, il n’y a eu que trois femmes ; et parmi les 32 secrétaires de cabinet que l’Inde a eu jusqu’à présent, une seule était une femme.

En ce qui concerne les attachés de défense indiens – il y a seulement deux ans, en 2019, le commandant de l’escadre Anjali Singh est devenu la première femme de l’histoire militaire du pays à être affectée dans une mission indienne à l’étranger ; l’armée de l’air indienne l’envoya à Moscou en tant qu’attachée aérienne adjointe. Le changement s’est produit pendant le mandat de Nirmala Sitharaman en tant que ministre de la Défense lorsqu’elle a soutenu la proposition de donner aux femmes militaires une plus grande visibilité mondiale.

À l’échelle mondiale, on ne peut nier le fait que les femmes dans la sécurité nationale ont un impact positif croissant dans ces domaines, ajoutant de la profondeur et de la diversité pour contrer les menaces actuelles à la sécurité de la société. L’impact et la valeur du genre et de la diversité sur la pensée, la politique, la prise de décision, la mise en œuvre et la pratique en matière de sécurité nationale seraient énormes, et il est temps que les décideurs politiques en tiennent compte.

En tant que filles et femmes, les discussions sur la sécurité ne sont pas nouvelles pour nous, en particulier les discussions sur la sécurité personnelle et humaine. À partir de là, ce n’est pas un pas de géant pour inclure la perspective féminine sur les concepts de sécurité dure. Mais pour faire progresser les filles et les jeunes femmes à des postes de direction dans le domaine de la sécurité nationale, l’Inde doit prendre un ensemble d’initiatives plus coordonnées.

Dans les établissements d’enseignement, la diversité des genres dans les débats sur la sécurité nationale doit être encouragée, en particulier pour lier la théorie et les concepts, à l’expérience et à la pratique contemporaine. Les femmes leaders et expertes qui ont déjà fait une incursion dans le domaine du discours sur la sécurité nationale doivent prendre l’initiative non seulement d’attirer l’attention sur les disparités, mais aussi de former la prochaine génération de femmes à la sécurité nationale.

Impliquer les femmes lors des discussions sur la sécurité nationale et aller plus loin, impliquer la communauté transgenre dans le discours sur la sécurité nationale est quelque chose que nous devons faire. Selon les mots d’un millénaire, il est temps que nos décideurs se réveillent, car les femmes et la communauté transgenre, dans toute leur diversité, ont une place égale à la table de prise de décision de toutes les dimensions de la sécurité nationale.

(L’auteur est agent de recherche au Haut-commissariat australien de New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

