incometax.gov.in – Attention contribuables! Lancement du nouveau site Web de dépôt électronique ITR en juin. Vérifier les avantages

Impôt sur le revenu. Image représentative.

Lancement du nouveau site Web de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu en juin 2021: Le département de l’impôt sur le revenu pourrait lancer un nouveau portail Web de dépôt électronique pour les contribuables au début du mois prochain, selon un rapport de l’agence de presse PTI. Le nouveau portail de dépôt électronique sera utilisé pour déposer les RTI de routine et effectuer d’autres travaux liés à la fiscalité.

Avant le lancement, le portail actuel de dépôt électronique sera fermé pendant six jours du 1er au 6 juin.

Pourquoi un nouveau site de dépôt électronique?

Le rapport cite des responsables déclarant que le nouveau portail sera rendu plus convivial. L’aile des systèmes du Département de l’impôt sur le revenu a déclaré mercredi dans un ordre que la «transition» de l’ancien portail – www.incometaxindiaefiling.gov.in – vers le nouveau – www.incometaxgov.in – sera achevée et rendue opérationnelle à partir de juin 7.

L’ordonnance indiquait en outre qu’en préparation de ce lancement et pour les activités de migration, le portail existant du département à l’adresse www.incometaxindiaefiling.gov.in ne serait pas disponible pendant une brève période de six jours du 1er au 6 juin.

Conformément à l’ordonnance, le portail Web sortant de dépôt électronique ne sera «pas disponible» tant pour les contribuables que pour les agents du Département de l’impôt sur le revenu du 1er au 6 juin. à partir du 10 juin pour donner aux contribuables le temps de réagir au nouveau système.

L’ordonnance prévoyait également que tout travail prévu entre le contribuable et l’agent d’évaluation du ministère pouvait être préparé ou ajourné.

Qu’est-ce que le portail de dépôt électronique?

Le portail de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu est utilisé par les contribuables pour produire leurs déclarations de revenus (RTI) des particuliers ou des entreprises, ainsi que pour soulever des plaintes demandant des remboursements et d’autres travaux avec le service des impôts. Le service de l’impôt sur le revenu utilise le portail pour émettre des avis, obtenir des réponses des contribuables et répondre à leurs questions et pour communiquer des ordonnances finales telles que des cotisations, des appels, des exonérations et des pénalités, entre autres.

