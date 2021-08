in

L’ancien président Donald Trump a critiqué le retrait du président Joe Biden d’Afghanistan, déclarant : “Il est inconcevable que quelqu’un puisse être aussi incompétent, stupide”.

« Imaginer que vous retirez votre armée avant de retirer vos citoyens et civils américains et d’autres qui nous ont peut-être aidés – même à y penser, ce n’est pas quelque chose à croire », a déclaré Trump mercredi aux « Greg Kelly Reports » de Newsmax. .

Il a parlé des troupes américaines renvoyées en Afghanistan pour évacuer les gens, en disant : « Je pense que nos soldats sont en danger. Il n’y a jamais rien eu d’aussi mal géré.

“Nous avions l’habitude de parler de la frontière sud – vous savez, nous avions la frontière sud la meilleure qu’elle ait jamais été, maintenant c’est la pire qu’elle ait jamais été – mais cela l’emporte”, a ajouté Trump.

L’ancien président a discuté de la photo que la Maison Blanche a publiée de Biden assis dans une salle de situation vide à Camp David, ayant une réunion virtuelle avec son équipe de sécurité nationale concernant la situation en Afghanistan.

“Être assis là tout seul, seul, est inhabituel”, a déclaré Trump. « Je pense que c’était juste une photo d’installation pour essayer de montrer qu’il travaille et qu’il ne travaille pas. Et plus important encore que de ne pas travailler, quel est leur processus de pensée qui ne va pas, tout le groupe d’entre eux. Ils ne savent pas ce qu’ils font.

“Nous avons des milliers d’otages potentiels assis là”, a-t-il poursuivi, faisant référence aux civils qui n’ont pas encore été évacués. « Nos militaires sont partis et maintenant nous essayons de ramener nos militaires là-bas. »

Trump a discuté des conversations qu’il a eues avec les talibans concernant le retrait américain d’Afghanistan.

“J’ai parlé avec les chefs des talibans – j’ai eu des conversations très, très difficiles”, a déclaré Trump. « Ils savaient qu’il y aurait un enfer à payer si quelque chose arrivait comme ça.

« Et au fait, qui pourrait même penser qu’une telle chose pourrait arriver ? Mais ils savaient qu’il y aurait un enfer à payer et que cela commencerait directement dans leur village où ils vivaient tous – où ils vivaient très heureux. On avait réglé ça, ça allait être génial. »

Trump a déclaré que la gestion par l’administration Biden du retrait américain était le résultat du «truquage» des élections de 2020.

“Cela ne serait jamais arrivé si les élections n’avaient pas été truquées”, a déclaré Trump. « Et il y a des conséquences à une élection truquée. Cela ne serait jamais arrivé. »