Inconduite sexuelle de tous les côtés alors que Chris Cuomo essaie d’entraîner CNN avec lui – RedState

L’ancien présentateur de CNN, Chris Cuomo, est absent de CNN après avoir été licencié samedi pour son implication avec son frère, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, et ses problèmes d’inconduite sexuelle.

Le chef de CNN, Jeff Zucker, aurait été choqué par le niveau d’implication de Cuomo, qui était apparemment plus profond que ce que l’ancre lui avait dit. Cuomo maintient que Zucker connaissait absolument les faits. On dirait qu’il ne va pas tomber sans se battre et, pour ma part, je pense que je peux enraciner des blessures ici.

Mais Cuomo lui-même est confronté à des problèmes profonds. Il fait également face à de nouvelles allégations d’inconduite sexuelle de la part d’un membre du personnel subalterne de son temps dans un autre réseau. Cela pourrait être, comme mon collègue Nick Arama l’a souligné hier, les « informations supplémentaires » que CNN a déclaré avoir reçues, ce qui a finalement conduit au limogeage de Cuomo.

Mais de telles allégations ne sont pas nouvelles. Un ex-patron d’ABC a affirmé que Cuomo lui avait touché le dos de manière inappropriée lors d’une fête. Il semblerait que l’ancre soit vraiment taillée dans le même tissu que son frère.

Pour être tout à fait juste, oui, il existe une présomption d’innocence, peu importe qui est la personne. Mais Cuomo ne s’est pas du tout aidé en étant si profondément empêtré dans le scandale de son frère. En utilisant sa position pour aider à conseiller son frère sur la façon de gérer cela, ainsi qu’en utilisant des sources et des connexions pour identifier les accusateurs de son frère, il s’est révélé être quelqu’un qui essaiera de dissimuler de telles allégations ou de les faire disparaître.

Mais il y a un autre problème ici, et cela alimente directement les problèmes de CNN: Zucker est personnellement sorti et a recruté Cuomo pour venir sur le réseau, s’est porté garant de lui, lui a permis d’interviewer (de manière contraire à l’éthique) son frère pour une série de spots de softball sur son émission aux heures de grande écoute et l’a soutenu lorsqu’il a été initialement rapporté qu’il conseillait son frère. S’il y a deux allégations contre Cuomo que nous connaissons, toutes deux provenant d’un réseau précédent, il y en a sans aucun doute d’autres, et certaines d’entre elles ont tenté de traiter en privé avec CNN.

Et nous savons que Zucker lui-même n’est pas étranger à ignorer ce genre de problèmes. Il a passé beaucoup de temps à NBC News, ignorant le comportement prédateur de Matt Lauer. Il a plaisanté à ce sujet et continue à éluder les questions à ce sujet.

Un ancien employé de NBC News connaissant la relation de Zucker avec Lauer estime que les deux partagent un lien unique. « Ce sont des amis très proches. Jeff a même fait un rôti de Matt au Friars Club où il a fait des blagues sur les problèmes conjugaux de Matt », a déclaré l’ancien employé de NBC News à Fox News. « Chez NBC, [Zucker] était la seule personne qui pouvait dire à Matt de se taire. Lors du rôti de 2008, Zucker a fait plusieurs remarques obscènes à propos de Lauer. « C’est juste bon de voir Matt ici et pas sous mon bureau », a déclaré Zucker depuis le podium, selon un responsable des médias qui y a assisté. « Je ne veux pas dire que Matt est un germophobe, mais c’est le seul gars que je connaisse qui utilise Purell avant et après qu’il se masturbe. » Lorsque Lauer a été brutalement licencié par NBC pour inconduite sexuelle neuf ans plus tard, en 2017, Zucker a déclaré lors de la conférence Business Insider’s Ignition que la nouvelle était « incroyablement dérangeante » et « déchirante ».

Si Cuomo est un harceleur sexuel en série, il ne fait aucun doute qu’il a fait les mêmes choses à CNN, et il n’y a certainement aucune chance que cela n’ait pas été « traité en interne » afin de le protéger. Il était le projet favori de Zucker et leur meilleure star aux heures de grande écoute. Il aurait été protégé autant que possible pour protéger les intérêts commerciaux et idéologiques.

Souvent, des personnalités comme celle-ci sont considérées comme « trop grandes pour échouer » et seront protégées. Harvey Weinstein, Matt Lauer et bien d’autres dans l’industrie du divertissement ont été renversés par des gens qui ont finalement pris la parole. Avec la fortune de Cuomo maintenant en déclin, il est possible que nous voyions la même chose se produire ici. La question va être cette question séculaire en ce qui concerne les scandales : que savaient CNN et Jeff Zucker, et quand l’ont-ils su ?