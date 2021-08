InCore lance un outil de tokenisation sur Tezos, XTZ est-il un investissement rentable ?

Tezos XTZ / USD est un réseau blockchain intelligent basé sur un contrat, qui vise à offrir une infrastructure plus avancée et pouvant évoluer et s’améliorer au fil du temps sans compromettre via un hard fork.

Un nouvel outil de tokenisation comme catalyseur de croissance

Le 24 août, la société d’actifs numériques connue sous le nom de Crypto Finance AG et la banque de transactions Swiss-to-Business (B2B) InCore ont annoncé le lancement d’un nouvel outil de tokenisation, basé sur Tezos.

Ces sociétés ont développé une nouvelle norme de jeton Tezos pour la tokenisation des actifs basée sur la norme Tezos F2A, une interface multi-actifs pour Tezos qui permet aux développeurs d’inventer des types de jetons.

À l’aide de Tezos FA2, Inacta a développé la norme de jeton DAR-1. Cette norme vise à débloquer de nouvelles fonctionnalités compatibles avec les contrats intelligents dans le but de soutenir les marchés financiers, telles que les mécanismes de réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et l’affirmation de la gouvernance.

InCore Bank a même annoncé le lancement prochain de services de stockage, de participation et de négociation de qualité institutionnelle pour Tezos (XTZ).

Faut-il investir dans Tezos (XTZ) ?

Le 24 août, Tezos (XTZ) valait 4,30 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de sécurité dont il s’agit réellement, nous devrons examiner sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en juillet.

En ce qui concerne sa valeur la plus élevée de tous les temps, il était de 8,27 $ et cela s’est produit le 7 mai. Cela l’a rendu 92% plus élevé en valeur à l’époque.

Quant à sa performance en juillet, son point le plus bas était le 20 juillet, avec une valeur de 2,10 $. Son point culminant était le 31 juillet avec une valeur de 3,09 $. Ce nombre nous indique que la valeur a augmenté de 47% au cours de cette période.

Pourtant, même à son point culminant le 31 juillet, le 24 août, il est toujours 40 % plus élevé en valeur.

Au cours des dernières 24 heures, Tezos (XTZ) a connu une augmentation de son volume de transactions de 280% et une augmentation de sa capitalisation boursière de 5%. Cela indique une croissance régulière du jeton et une augmentation de son activité blockchain.

Avec le lancement de Crypto Finance AG et InCore, et tous les projets futurs associés à la blockchain Tezos, il a un grand potentiel de croissance.

Avec tout cela à l’esprit, et si Tezos (XTZ) maintient ce rallye de valeur, nous pourrions le voir atteindre 5,80 $ d’ici la fin septembre. Cela fait de Tezos un investissement rentable.

La publication InCore lance un outil de tokenisation sur Tezos, XTZ est-il un investissement rentable ? est apparu en premier sur Invezz.