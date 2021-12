Increíble ! Amazon hunde el precio de todos los Fire TV Stick

Además, todos son muy sencillos de instalar ya que únicamente tendrás que conectarlos a un port HDMI (que incluyen casi todos los televisores actuales y, también, los monitores). Además, se controlan con un mando a distancia tanto la interfaz de usuario como las reproducciones de contenidos. ¡Más fácil impossible !

Fire TV Stick

Este modelo se encuentra disponible en solo 22 € (antes costaba 39€) en Amazon, lo que supone un 43% de descuento, y es por lo tanto uno de los más jugosos de todos los productos que hemos investigado hasta la fecha. Por lo tanto, es una gran oferta por un dispositivo que te permitirá, entre otras cosas, visualizar vídeos de YouTube en tu televisor.

Aunque, sin lugar a dudas, lo más interesante para ti serán las multiples apps de este reproducteur que incorpora: Skills de Alexa y canaux, incluyendo Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele y más. No olvides que los miembros de Amazon Prime tienen acceso illimitado a miles de películas y episodios de series. Eso sí, ten también presente que pueden aplicarse cargos de suscripción.

Incluye controles del TV, dispositivo de streaming HD. Además, el mando por voz Alexa te permite hablar para buscar contenido e iniciar la reproducción a través de múltiples aplicaciones. Además, el sonido es de alta calidad gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos: avec des systèmes de sonido compatibles.

Por último, pero no por ello menos important, incorpora un certificado para personas. Con ello, podrás olvidarte de complicaciones, pues es de muy fácil uso.

Fire TV Stick Lite

Este modelo se encuentra disponible en solo 18 € (antes costaba 29€) en Amazon, lo que supone un 37% de descuento, que es casi tanto como el anterior. Inclue plus ou moins les fonctions, la reproduction en streaming est particulièrement rapide et avec la qualité Full HD.

Por otro lado, es fácil de configurar y no ocupa mucho espacio. Pas de connexion à la parte de la télévision, à la télévision et à la connexion à Internet pour la configuration.

Fire TV Stick 4K

Fácil de configurar, compacto y discreto. Te permite accede con rapidez a las applications que quieras, a televisión en directo ya las funciones que más utilices, todo desde el menú principal, para mayor comodidad.

En cuanto a su precio, iguala al del Fire Tv Stick, es un ofertón!

Fire TV Stick 4K Max

Es un 40 % plus puissant que el Fire TV Stick 4K, por lo que ningún otro le supera o iguala. Les applications se lancent plus rapidement et plus facilement. Además, se encuentra disponible por 33 euros (antes costaba 59), por lo que ahorrarás un 40% y encima te llevarás el mejor.

Por otro lado, este modelo permite también ver en directo las imágenes de tus cámaras péché salir de la série o película, o vídeo que estés viendo.

Teniendo en cuenta las ofertas disponibles, imaginamos que te costará un poco decantarte por uno, ya que todos tienen unas ventajas increíbles, pero cuando lo hagas, no te arrepentirás!