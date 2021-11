Increíble ! El nuevo Fire TV Stick 4K Max dans ce cas une mitad de precio

Estamos en plena época de Black Friday y, entre todas las ofertas qu’existen en Amazon, hay una que creemos que debes tener muy presente. Esta te permite conseguir el Fire TV Stick 4K Max al precio más bajo desde que este accesorio fue anunciado en el mercado. Te contamos cómo aprovechar esta oportunidad.

Este es el reproductor multimédia que se conecta mediante un puerto y que tiene estéticamente un gran parecido con los pendrives plus potente que realmente ofrece la conocida tienda creada en ligne par Jeff Bezos. Algunas de sus virtudes, respecto a los modelos anteriores son que dispone de una conectividad mucho mejor (debido al uso de Wi-Fi 6) y, además, También permite voir en direct des vidéos avec capacité de reproduction imagen en imagen. Avance interesantes que aumentan la utilidad de este producto.

Otro de los avances que creemos que es important conocer tiene que ver con el hardware que hay en su interior. El procesador integrado aumenta la velocidad con que es capaz de trabajar ya que funciona a 1,8 GHz, lo que significa que todas las aplicaciones que ejecutes funcionarán de una forma más fluida (algo a lo que ayuda también que la RAM asciende a 2 Go). Aparte, la GPU integrada es una Mali-750, qui es supérieur à la 650 utilizaba el modelo más potente anterior, y esto significa que los juegos funcionan mucho mejor en el Fire TV Stick 4K Max.

Excellente offre en Amazonie

Hasta la fecha no habíamos visto tan barato este reproductor multimedia, ya que puedes comprarlo por tan solo 38,99 euros… lo que supone un 40% menos del precio que tiene habitualmente (64,99€). Además, en el caso de tener una cuenta Prime no vas a tener que sumar nada por los gastos de envío, un añadido que seguro resulta de lo más interesante ya que hablamos de una compra que vas a realizar online. Este es el enlace que tienes que dar uso para aprovechar la promoción para no dejar escapar este modelo al que no le falta mando a distancia.

Plus de détails sur Fire TV Stick 4K Max

Para empezar a este modelo no le falta compatibilidad con el asistente de voz Alexa, lo que te permite utilizarlo tanto para realizar acciones de forma muy sencilla y, además, también podrás gestionar otros accesorios que ofrezcan soporte. En lo que tiene que ver con el sistema operativo, el utilizado es Android avec une fuerte personalización. Esto tiene diferentes virtudes como por ejemplo el poder instalar una gran cantidad de aplicaciones de forma gratuita -entre las que no faltan las propias de los servicios de vídeo en streaming- e, incluso, también es compatible con juegos y algunos software recomcom ser Kodi.

Con un proceso de instalación muy sencillo, lo que siempre es un detalle muy positivo, en lo referente a la calidad de vídeo tal y como su propio nombre indica a este producto es compatible con cualquier contenido con resolución 4K y, además, no tiene problema películas que utilizan un alto rango dinámico de colores (HDR). En el apartado del sonido es important mencionar que el Fire TV Stick 4K Max ofrece compatibilidad con Dolby Atmos. La verdad es que, debido a la oferta existente, la compra de este accesorio resulta ideal para mejorar el uso que le das a la tele que tienes en casa.