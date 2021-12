Increíble ! Potente All in one de Lenovo con un ofertón irrésistible

Contar con un buen equipo informático en casa es vital tanto para entretenerse como para desarrollar tareas relacionadas con nuestro trabajo. Pero, por lo general, los ordenadores potentes necesitan de mucho espacio: la torre, la pantalla, el teclado, el ratón… Y si quieres ahorrar espacio en tu escritorio donde utilizas el PC sin reunciar a un rendimiento sobresaliente, te recomendamos este ordenador All in One de Lenovo. Además de garantizar fluidez en cada tarea, está ahora rebajado de precio en la tienda online de MediaMarkt.

Los ordenadores All in one son equipos que consisten únicamente en un monitor. La gracia es que todos sus componentes están introducidos en el interior de la pantalla. Y no por ello, sus especificaciones técnicas serán loweres a las de otros ordenadores. Por tanto, este tipo de computadoras son ideales para quienes tienen poco espacio en su escritorio.

En cuanto al rendimiento de este Lenovo IdeaCentre AIO 3 271MB05, hay que reconocer que no tiene nada que envidiar a otros modelos de su entorno. Se trata de un ordenador con una buena capacidad de almacenamiento y de RAM, por lo que podremos llevar a cabo todo tipo de tareas sin ningún tipo de retardo.

Lenovo compact et avec des composants de qualité

Su sistema cuenta con un processeur Ryzen 5 4500U, lo que le permite una ejecución de lo más brillante. Desarrollado bajo la tecnología AMD, este processeur de 8 noyaux garantiza un rendimiento fluido y constante. Ya sea para ver películas, jugar a videojuegos o realizar tareas de ofimática, este modelo de Lenovo nunca te dejará tirado.

Y si a esto le sumamos que la CPU se combina con una tarjeta gráfica Radeon, tenemos un equipo que nos permitirá sumergirnos en todo tipo de universos del cine y los videojuegos. De hecho, su GPU est pensada para que realicemos todo tipo de tareas creativas.

En cuanto su conectividad, la verdad es que este Lenovo IdeaCentre AIO 3 271MB05 cuenta con todos los puertos necesarios para enlazar todo tipo de dispositivos. En la parte posterior de la pantalla, encontrarás puertos USB 3.1, USB 2.0, HDMI et lecteur de tarjetas 3 en 1 que logrará satisfacer todas tus necesidades.

Gran capacidad de almacenamiento y mejor RAM

Pero una de las cosas más sorprendentes de este All in One de Lenovo es su almacenamiento, ya que cuenta con una memoria SSD M-2 Nom de 512 Go. De este modo, tendrás espacio para almacenar todo tipo de archivos, películas o música sin riesgo a que el ordenador se ralentice.

Por no hablar de su mémoire DDR4 de 16 Go, que nos posibilidad de realizar todo tipo de tareas de manera simultánea. Al fin y al cabo, con una memoria RAM así, será difícil que el equipo se cale o algo parecido.

Podemos decir sin miedo a equivocarnos que este modelo de Lenovo será una de las grandes compras en estas Navidades. Te hemos dicho ya que está rebajado de precio en MediaMarkt? Concretamente, tiene un 18% de descuento sobre su precio original, lo que te permitirá ahorrar unos cuantos euros en estos meses de tanto gasto.