Increíble ! Reloj deportivo Garmin en oferta hoy por sólo 132€

El modelo que está en oferta es el Garmin Forerunner 45S, que es uno de los más llamativos que ofrece actualmente este fabricante en el mercado y, por ello, hasta la propia Amazon lo recomiendo como una de las opciones de compra que debes tener siempre en cuenta. El caso es que hoy puedes conseguirlo por tan solo 132,97 euros debido a que ahora mismo hay un descuento en la mencionada tienda online del 34%. Esta es una excelente oportunidad ya que hablamos de uno de sus precios más bajos de siempre y, además, si eres usuario Prime pero tendrás que sumar nada por los gastos de envío. Este es el enlace de compra:

Lo esencial de este Garmin Forerunner 45S

Para empezar gracias a la inclusion de una buena cantidad de sensores, entre los que no faltan el acelerómetro habituel y el propio de ritmo cardíaco, vas a poder adquirir información de una forma bastante precisa tanto si sales a caminar como si lo que décide hacer es montar en bici o practicar yoga. Todo esto se reconoce de forma automática e incluso existe la posibilidad de utilizar la aplicación asociada a este reloj inteligente para establecer plans de entrenamiento personalizados y de esta forma lograr lo antes posible ponerte en forma.

Aparte no lo indicado hay que destacar que este es un modelo que está perfectamente preparado para realizar cualquier tipo de actividad física con él. Un ejemplo de lo que decimos es que su correa de silicona da -en este caso de color blanco- sufre muy poca degradation debido al uso y la pantalla cuenta con su propia protección para que los golpes habituales cuando estás en el gimnasio a una posible caída no el afecten en absoluto. Evidentemente, también ofrece résistance al agua, por lo que bañarte con este accesorio wearable no lo pondrá en peligro alguno. Es decir, que como compañero hacer deporte resulta perfecto.

Uso de este reloj inteligente

Para empezar una vez que lo sincronizas con un teléfono, mediante el uso de tecnología Bluetooth por lo que ofrece compatibilidad tanto con modelos como los que utilizan Android, puedes utilizarlo sin el más minimo problema durante siete jour si aucun abus de la pantalla de forma circular ya color que integran el dispositivo -sus dimensiones son de 1,04 pulgadas-. Por cierto, si desseas tener activado de forma constante su GPS, debes sabre que el tiempo se réduit como es lógico, pero lograrás marcas de hasta 13 horas… más que suficiente para completar cualquier entrenamiento por muy largo que éste sea. Por lo tanto, la autonomía de este smartwatch no será algo que deba preocuparte.

Para finalizar es important destacar algunas funciones adicionales que vas a encontrar en este reloj inteligente de Garmin, como por ejemplo la denominada Corps Batterie que le permite controlar la energía que queda en tu cuerpo y de esta forma poder pedir las reservas para que nunca te quedes agotado cuando estás practicando deporte. Aparte, también dispone de una herramienta para Détecteur d’incidents cuando estás entrenando y, si se alguno ocurre, se avisa de forma automática a tus contactos de emergencia y mirándoles incluso la ubicación si así lo tienes configurado.