Incroyable! Air volé Dodgers et Lux dessiner

La nuit du 11 octobre restera dans les mémoires de l’histoire de la Dodgers des anges et de Gavin lux comme la « nuit des vents ». Ce 10e adversaire silencieux, excellent voltigeur et meilleur lanceur contre lequel l’équipe californienne a eu à affronter était imbattable.

Pour mémoire, il n’y a pas tant de mérite en moins pour le lanceur rival. Alex Wood allait montrer qu’il n’y a pas de pire coin que le même costume. Et l’enclos des releveurs mettrait en grosses lettres parce qu’ils ont remporté 107 matchs en saison régulière.

Mais ce fut une journée où un facteur a joué un rôle majeur. Dans la toute première entrée, nous avons vu avec étonnement comment ondulait l’uniforme de Max Scherzer. Et avec d’autant plus d’étonnement qu’à une occasion ce vent l’a déséquilibré après avoir commencé la mécanique de tangage. Un mécanicien qui « seulement » en 2021 a tenté 2811 occasions en saison régulière.

On voit tout de suite à quel point il y a du vent ce soir au Dodger Stadium. L’uniforme de Max Scherzer ondule et il perd l’équilibre sur le monticule. pic.twitter.com/7b7wuo6Ttm – Résidu positif (@presidual) 12 octobre 2021

Les 18 mph soufflant de gauche à droite joueraient plus d’un tour.

Dans la septième manche, le voltigeur des Giants Mike Yastrzemski a frappé une balle (104,6 mph et 21 degrés d’angle de départ) au champ central qui, après avoir couru au grand galop vers la clôture, Chris Taylor s’est arrêté et je dois revenir sur ses pas pour capturer la balle. Certains pensaient que c’était une vague d’expérience et de manches jouées à ce poste.

À la fin de cette même manche, Chris lui-même a frappé le ballon à 107 mph avec un angle de sortie de 23 degrés qui, après l’avoir poursuivi, est tombé dans le gant du joueur de champ central du rival.

Frappez à 106 miles avec 22 degrés, un coup de circuit sûr dans n’importe quel parc! Le vent a volé la cravate de Gavin Lux et des Dodgers 🤯🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/kDMYpFCigV – Le Fielding ⚾️ 🔥 (@elfildeo) 12 octobre 2021

Mais le point culminant était dans le neuvième. Avec deux retraits et le match nul, Gavin Lux sentait dans ses mains que les yeux fermés, le home run était inévitable. C’était l’un de ces coups sûrs où celui dans la surface du frappeur ne lève même pas la tête pour dire au revoir à la balle. De ces connexions dans lesquelles le lanceur baisse les yeux au sol en se demandant pourquoi il a lancé cette balle.

Gavin Lux a atteint le dernier lancer du jeu à 106,9 mph et à un angle de lancement de 22 degrés. Les frappeurs cette saison, sur des balles atteignant 106-107 mph et au lancement à 22 degrés, étaient 55 pour 62 (.887) avec 38 circuits. Les Dodgers ont réussi quatre coups sûrs de ce type cette année. Tous étaient des homers. Lux pensait en avoir un. – Jeff Passan (@JeffPassan) 12 octobre 2021

106,9 mph et 22 degrés d’angle de départ n’étaient pas suffisants pour battre le vent. Même Steven Duggar n’aurait jamais imaginé que lorsqu’il renverrait la balle, ce serait sur sa tête.

Pour avoir une idée, au cours de la saison 2021, 62 coups de 106-107 mph et 22 degrés ont été connectés comme angle de départ. Parmi eux, 55 étaient insaisissables. Mais le vrai nombre pour comprendre le visage de Gavin Lux est celui des 55 qui n’ont pas été éteints, 38 étaient des home runs.

Gavin Lux était si gentil d’aider le joueur de champ central. Jamais vu un joueur pointer vers le ciel et faire ça. Grand esprit sportif.

pic.twitter.com/vqPyiJlMzn – Soto (@ SotoP_23) 12 octobre 2021

Mais la soirée s’est terminée et les Dodgers sachant que le home run serait difficile n’ont pas fait les ajustements nécessaires pour générer le petit jeu. Et ils ont fait exploser un départ de Max Scherzer qui pourrait ne pas être répété dans le même uniforme que les choses se passent.