Incroyable carte UFC 268 annoncée pour Madison Square Garden avec Kamaru Usman vs Colby Covington en tête d’affiche et Justin Gaethje, Rose Namajunas en action

L’UFC 268 a été annoncé pour Madison Square Garden le 6 novembre et la carte semble sensationnelle.

L’événement principal voit Kamaru Usman défendre son titre des poids welters lors d’un match revanche avec Colby Covington, un homme qu’il a vaincu en décembre 2019.

Le coup de poing d’Usman qui a brisé la mâchoire de Covington lors de leur première rencontre

“Chaos” a donné au “Nigerian Nightmare” le test le plus proche de son règne de titre à ce jour et Usman devra faire taire Covington une fois pour toutes.

Le co-événement principal présente Rose Namajunas défendant son titre UFC des poids paille contre la femme qu’elle a remportée, Zhang Weili.

‘Thug Rose’ a remporté le titre avec un KO au premier tour sur une folle carte UFC 261 grâce à un magnifique coup de tête.

Le coup de pied qui a valu à Rose Namajunas le titre

C’était la première défaite de Weili en 20 combats et la seule deuxième défaite de son histoire. La star chinoise, qui a remporté le combat de l’année 2020 contre l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk, a une chance de faire ses preuves contre l’un des plus grands poids de paille de tous les temps et de corriger ce tort.

Également sur la carte principale, un banger absolu de la division des poids légers alors que le numéro deux Justin Gaethje affronte le numéro quatre Michael Chandler.

Avec Dustin Poirier prochain en ligne pour affronter Charles Oliveira pour le titre des poids légers, peut-être en décembre, il y a toutes les chances que le vainqueur de cette confrontation affrontera le champion l’année prochaine.

Khabib a pris sa retraite après avoir étouffé Justin Gaethje à l’UFC 254

Gaethje ne s’est plus battu depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2020 – ce qui a conduit à la retraite du Russe – et la dernière sortie de Chandler a eu lieu contre le champion actuel Oliveira à l’UFC 262 en mai.

Les deux hommes viennent de perdre dans des combats de championnat – ce sera certainement explosif.

Ailleurs sur la carte, l’ancien champion des poids moyens Luke Rockhold fait son retour dans l’octogone après près de deux ans et demi d’absence. Il revient au poids moyen pour affronter Sean Strickland après des débuts infructueux chez les poids mi-lourds contre le désormais champion, Jan Blachowicz.

Blachowicz a amidonné l’ancien champion des poids moyens Luke Rockhold en juillet 2019

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Frankie Edgar, est également en action contre son compatriote poids coq Marlon Vera, tandis que le poids léger préféré des fans, Al Iaquinta, affronte Bobby Green.

Pour les fans européens, l’Irlandais Ian Garry fait ses débuts à l’UFC dans un combat contre Jordan Williams.

Le poids welter passionnant a une fiche de 7-0 et «The Future» a obtenu des finitions dans toutes ses victoires sauf deux.