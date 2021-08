Incroyable exploit ! La plus haute route carrossable du monde maintenant en Inde ; BRO achève la construction du col d’Umlingla

in

La couronne de la plus haute route carrossable du monde appartient désormais à l’Inde après que l’Organisation des routes frontalières a achevé la construction de la route au col d’Umlingla dans l’est du Ladakh. L’Organisation des routes frontalières a construit et recouvert la route à 19 300 pieds. La route goudronnée de 52 km de long qui traverse le col d’Umlingla améliore le record d’une route bolivienne qui se connecte au volcan Uturuncu à 18 953 pieds.

Les villes importantes du secteur Chumar à l’est du Ladakh seront toutes reliées par cette route, ce qui est une aubaine pour la population locale. La route offre aux résidents locaux un itinéraire alternatif direct vers Demchok et Chisumle depuis Leh. Cela améliorera également la situation socio-économique de la région et favorisera le tourisme au Ladakh.

L’équipe de la Border Roads Organization a bravé les obstacles pour développer la route, en particulier en raison du terrain extrême et accidenté qui rend le développement des infrastructures difficile. Les températures hivernales de -40 degrés Celsius sont très courantes dans la région, tandis que le niveau d’oxygène en altitude est presque la moitié de celui des endroits normaux.

La route est plus haute que les camps de base du mont Everest. Le camp de base sud au Népal est situé à 17 598 pieds, tandis que le camp de base nord situé au Tibet voisin est à 16 900 pieds. L’altitude de la route éclipse également celle des 17 700 pieds du glacier Siachen, tandis que le col Khardung La de Leh a une altitude de 17 582 pi.

Il éclipse également la route la plus haute d’Europe, située en Russie. L’ascension du mont Elbrouz, à une altitude de 13 267 pieds, est un chemin de terre où seuls des véhicules spécialement préparés peuvent conduire. Le Veleta Peak, en Espagne, figure également parmi les routes pavées les plus hautes du continent. Cependant, à 11 135 pieds, il est loin du nouveau col d’Umlingla. L’Amérique du Sud possède également plusieurs routes carrossables à haute altitude. Cependant, la façon dont ils déterminent l’altitude – sur la base de la maniabilité ou jusqu’au point qu’un vélo ou des véhicules hautement modifiés peuvent atteindre – crée de la confusion.

