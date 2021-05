“ Incroyable ” Jadon Sancho est “ sous-estimé ” en Angleterre et l’objectif de Manchester United devrait être ramené pour l’Euro 2020 après les étincelants affichages du Borussia Dortmund

Jadon Sancho est “ sous-estimé ” en Angleterre et l’ailier du Borussia Dortmund devrait être un shoo-in pour l’équipe des Trois Lions Euro 2020, estime l’expert du football européen de talkSPORT Kevin Hatchard.

Sancho, qui a été une cible à long terme pour Manchester United, a prospéré en 2021 et a volé la vedette le week-end dernier en frappant un brillant doublé pour arracher au BVB trois points vitaux contre le RB Leipzig samedi.

.

Sancho a été brillant pour Dortmund en 2021

Après un démarrage lent de la campagne entravée par des blessures, Sancho a retrouvé sa forme électrique de la saison dernière depuis le début de l’année.

Le joueur de 21 ans a un brillant record de 14 buts et 18 passes décisives cette saison, avec huit buts et six passes depuis janvier 2021.

Après son doublé contre le RB Leipzig, qui a incidemment remis à ses rivaux le Bayern Munich le titre de Bundesliga, Sancho a réaffirmé son engagement à Dortmund en disant qu’il “ aime ” le club et qu’il est “ heureux ” en Allemagne.

Cependant, il est affirmé que United testera les eaux avec une autre offre pour le signer cet été, n’ayant pas réussi à égaler le prix demandé de 108 millions de livres sterling de Dortmund l’été dernier.

Malgré sa classe incontestable, cependant, il y a des points d’interrogation sur sa place à l’Euro 2020, Gareth Southgate devant nommer son équipe anglaise de 26 hommes plus tard ce mois-ci.

Et Hatchard dit que l’ailier est sous-estimé sur le plan criminel.

.

L’international anglais Jadon Sancho a été associé à un retour étonnant en Premier League avec Manchester United

“Il n’a clairement pas été assez observé car si vous regardez ses performances en 2021, elles ont été exceptionnelles”, a-t-il déclaré dimanche au Trans European Express.

«Il a marqué des buts, fait des buts et attrapé des matchs par la peau du cou comme il le fait.

Sancho est constamment lié à un retour en Premier League après avoir quitté Man City en 2017

«C’était vraiment intéressant après le match contre Leipzig quand il a parlé de son comportement défensif et de la façon dont il a travaillé contre le ballon en Allemagne.

«Il a veillé à ce qu’il revienne, se mette dans la bonne position et l’entraîneur a travaillé très dur avec lui pour être un joueur à double sens.

«Je pense qu’il doit faire partie de l’équipe d’Angleterre. Ce serait une grosse erreur de ne pas le prendre.

Après sa démonstration d’homme du match contre Leipzig samedi, Sancho a déclaré son amour pour BVB, jetant le doute sur les rumeurs de transfert de Man United.

«Vais-je quitter le club? Je ne sais pas pour mon avenir… », a déclaré la star de 21 ans.

«Je suis très heureux ici à Dortmund en ce moment. J’adore le club, les fans et l’équipe.

«Ils m’ont donné mon premier départ professionnel».