Incroyable jeu vidéo Lego Animation a pris 9 ans à faire

Shadow Link et le secret des anneaux d’or. Gif : Rymdreglage / Kotaku

Il y a 12 ans, le duo musical suédois Rymdreglage sortait le désormais légendaire clip vidéo d’animation Lego, 8-Bit Trip. Cette semaine, après neuf ans de travail, dont trois ont été consacrés à la construction d’une plate-forme de contrôle de caméra personnalisée, Daniel Larsson et Tomas Redigh reviennent triomphalement avec 8-Bit Trip 2, l’un des films de briques les plus impressionnants que j’ai vu.

Les films de briques sont, comme leur nom l’indique, des vidéos construites en utilisant des briques Lego comme composant principal. Il peut s’agir de simples constructions en stop-motion où des briques sont ajoutées à chaque image, ou d’affaires super complexes impliquant un travail de caméra compliqué et l’inclusion d’éléments du monde réel. Des éléments comme les êtres humains Daniel Larsson et Tomas Redigh, qui font tous deux des apparitions dans les moments d’ouverture et de fin de 8-Bit Trip 2.

Là où la vidéo originale mettait en vedette Larsson lentement enfermé dans une coquille Lego colorée, la suite s’ouvre avec la paire travaillant ensemble pour créer une fresque avec le logo Lego, entrecoupée d’une séquence brillante dans laquelle Redigh se fait raser la barbe et la tête par Pac-Man, Link, et le gars de Karaté Champ.

Rasage et coupe de cheveux, 8 mèches. Capture d’écran : Rymdreglage / Kotaku

Lego mélangé avec des cheveux tondus est un peu dégoûtant, mais c’est aussi surréaliste que la vidéo le devient. De là, c’est une série d’hommages merveilleusement chorégraphiés et tournés à Sonic the Hedgehog, The Legend of Zelda, Tetris, et plus encore. Restez à l’écoute jusqu’à la toute fin pour quelques clichés dans les coulisses de la vidéo en cours de réalisation.

Redigh, qui travaille principalement sur les vidéos du duo tandis que Larsson s’occupe de la musique, a donné à Kotaku un petit aperçu de la façon dont le projet épuisant a été réalisé. Comme je l’ai mentionné, tout a commencé avec la plate-forme de caméra personnalisée.

“Cela nous a pris (Tomas et Daniel) environ trois ans, c’est un système assez complexe où vous pouvez tracer un chemin pour le mouvement de la caméra dans un logiciel de modélisation 3D, dans ce cas Blender”, a déclaré Tomas, décrivant la technologie de la caméra qu’ils ont construite. . « Après cela, le chemin est décodé en code G, un langage pour les machines CNC afin que vous puissiez l’utiliser pour contrôler les moteurs pas à pas, faisant « flotter » la caméra dans la pièce où nous construisions les personnages Lego. »

La vidéo se compose d’images fixes prises avec un appareil photo reflex numérique à 24 images par seconde. Tomas estime que le processus de tournage a duré plus de 2 000 heures. C’est ainsi que les deux artistes ont des emplois à temps plein, c’est ainsi que ce projet a pris près d’une décennie.

Pour ceux d’entre vous concernés par les numéros de briques Lego, Redigh m’a dit qu’ils avaient acheté 240 boîtes de Legos dans leur magasin de jouets local, avec 650 pièces mélangées dans chaque boîte. C’est 156 000 briques Lego. Pour gagner du temps, la paire a construit un tas de cubes 6 x 6 x 5 de différentes couleurs, que les yeux perspicaces remarqueront tout au long de la vidéo. Par exemple, ici.

J’ai fait des cauchemars comme ça. Capture d’écran : Rymdreglage / Kotaku

Quel couple de brickheads. On ne sait pas encore s’ils tenteront un jour un 8-Bit Trip 3, mais comme celui-ci a duré neuf ans, je peux comprendre si le duo veut faire une pause.