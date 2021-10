Incroyable : la Nintendo Switch OLED en dessous de son prix de vente, avec un coffret cadeau et une livraison depuis l’Espagne | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une Nintendo Switch OLED en dessous de son prix de vente conseillé, et avec un coffret cadeau ? Aujourd’hui c’est presque une utopie, alors courez, ils volent…

La nouvelle console OLED Nintendo Switch a été mise en vente le 8 octobre. Mais la crise des semi-conducteurs et la très forte demande ont fait que, comme la PS5 ou la Xbox Series X, presque impossible à trouver en stock, à moins de payer 100 euros de plus aux spéculateurs.

Maintenant, vous pouvez obtenir la console OLED Nintendo Switch avec le jeu des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour seulement 348,99 euros. Avec la livraison gratuite depuis l’Espagne via AliExpress. Gardez à l’esprit que pour obtenir ce prix, vous devez entrer le coupon OTOPATI35 au moment du paiement, ce qui s’applique une remise de 35 euros. Attention, seulement jusqu’au 21 octobre !

Aujourd’hui, il est quasiment impossible de se procurer la Nintendo Switch OLED à son prix de vente conseillé, 349,99 euros, encore moins avec un coffret cadeau. Sur Amazon, lorsqu’il est en stock, il tourne autour de 489 euros auprès de vendeurs externes spéculatifs.

Nouvelle version de la console phare de Nintendo, désormais avec un écran de type OLED 7″, 64 Go de stockage et dans un nouveau coloris blanc.

Et quelles nouveautés apporte cette nouvelle version de la console ?

La chose la plus remarquable est son nouvel écran OLED de 7 pouces avec une résolution de 720p, ce qui améliore les noirs et la pureté des couleurs. De plus, les cadres sont beaucoup plus fins.

Cela a aussi 64 Go de stockage interne, contre 32 Go du modèle d’origine. Une information très importante, car le stockage interne est bien plus rapide qu’une carte micro SD.

Cela a aussi haut-parleurs plus puissants, et un nouveau dock qui comprend un port LAN. Enfin, vous pouvez connecter la console par câble directement au routeur pour obtenir une vitesse maximale, sans utiliser le WiFi.

a enfin un pied tombant amélioré, pour prendre en charge la console de manière plus stable, lorsqu’il est utilisé en mode bureau.

Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil à la revue OLED Nintendo Switch sur HobbyConsolas.com

En résumé, une version grandement améliorée par rapport au modèle original, ce qui en vaut la peine si vous envisagez d’acheter un Switch.

Veuillez noter que le jeu est un code de téléchargement.

