INCROYABLE! L’ILACP déclare que Facebook a rejeté la publicité en l’honneur d’un policier courageux 10z viral

L’Association des chefs de police de l’Illinois a déclaré qu’elle était « sidérée » après que Facebook ait rejeté une annonce reconnaissant son récipiendaire du prix Officier de l’année, selon l’organisation.

L’Association des chefs de police de l’Illinois (ILACP), une organisation à but non lucratif, a déclaré qu’elle avait essayé d’utiliser une publicité sur Facebook lors de la reconnaissance de son récipiendaire du prix Officier de l’année. L’ILACP a déclaré dans un communiqué de presse que la plateforme affirmait que la publicité traitait de problèmes sociaux et politiques et que Facebook avait rejeté la publicité même après que l’organisation eut fait appel de la décision. L’organisation a également déclaré que Facebook a affirmé: “‘[t]son contenu publicitaire a été correctement désapprouvé pour violation des politiques et directives de publicité de Facebook.’” [Emphasis added.]

Jeffery Bieber, patrouilleur de East Peoria, a été nommé « agent d’application de la loi le plus remarquable de l’année » par l’ILACP. L’ILACP a félicité Bieber pour sa gestion et sa survie à une attaque en février. L’organisation a rapporté dans un communiqué de presse que Bieber réagissait à une perturbation domestique lorsqu’un suspect l’a menacé avec un couteau. Bieber a été poignardé «à plusieurs reprises à la tête et au cou, endommageant les nerfs et frappant une artère, faisant saigner abondamment l’officier». Après avoir tenté “des réponses moins que mortelles”, Bieber a déchargé son arme à feu pour sauver sa propre vie, a déclaré le directeur exécutif de l’ILACP, Ed Wojcicki.

L’ILACP a publié une publication sur Facebook en l’honneur de Bieber et racontant son histoire. Le message a reçu une réponse extrêmement positive. L’organisation a déclaré qu’elle avait ensuite tenté de promouvoir la publication en tant qu’annonce afin que davantage de personnes la voient.

Selon l’organisation à but non lucratif, Facebook a affirmé que le message “‘a peut-être été rejeté parce qu’il mentionne des politiciens ou concerne des problèmes sociaux sensibles qui pourraient influencer l’opinion publique, la façon dont les gens votent et peuvent avoir un impact sur le résultat d’une élection ou d’une législation en attente'”, a déclaré l’ILACP. Facebook a identifié la publicité comme politique, la soumettant aux exigences des publicités politiques.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à MRC Free Speech America : « Nous exigeons des annonceurs qu’ils terminent notre processus d’autorisation de publicité et créent des clauses de non-responsabilité« Payé par »pour diffuser des publicités sociales, thématiques et politiques.»

Wojcicki a demandé en quoi la publicité était politique : « La façon dont nous la voyons est que Facebook pense qu’il est mal d’honorer un brave policier qui a subi de graves blessures tout en protégeant sa ville du centre de l’Illinois. En quoi est-ce politique à distance ?’ » Il a poursuivi :

« Facebook ne doit pas se rendre compte que de nombreux policiers subissent quotidiennement de graves violences physiques et verbales. Notre reconnaissance de l’officier Bieber est conçue pour honorer un officier qui a fait un grand sacrifice personnel et pour aider les Américains à comprendre et à apprécier les sacrifices que font de nombreux officiers.

L’organisation a lancé une pétition dans l’espoir que Facebook revienne sur sa décision.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le siège social de Facebook au 1-650-308-7300 et demandez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence et égalité aux conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.