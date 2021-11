Je ne sais pas pour vous, mais mon TSPT Covid commence à s’installer. Les aires de jeux sont un déclencheur, car je repense aux jours glacials de janvier en essayant de faire un après-midi d’un voyage aux balançoires et une promenade dans un autre supermarché.

Avec cet état d’esprit, les derniers chapitres de « Incredible » ont été remplis d’émotions. J’ai été submergé par un raz-de-marée de tristesse car ce qui aurait pu être une belle l’été dernier pour le plus grand commentateur du sport automobile qui a retrouvé des amis et des collègues, a plutôt été passé à interagir à distance dans une maison de soins infirmiers, à communiquer avec le monde extérieur par e-mail .

Le voyage pour y arriver, cependant, est un voyage de joie. Pour une génération de fans, Murray Walker est un sport automobile. Le partenaire pas si silencieux de trois décennies d’action en Formule 1 : Pensez Senna vs Prost et c’est la voix de Murray dans votre tête, idem Mansell à Adélaïde ou Hill et Schumacher.

Maurice Hamilton est confronté à une tâche presque impossible. Personne ne veut autant lire sur Murray Walker qu’il veut l’entendre crier « Go, Go, Go » à la télé un week-end sur deux. Néanmoins, Hamilton est un choix idéal de biographe : ayant partagé la boîte de commentaires, le paddock et le réseau d’initiés avec Murray, il est capable d’écrire à partir d’une position d’expérience commune et d’une liste de contacts capables de raconter de belles histoires.

Cela dit, vous pouvez largement deviner le récit et l’objectif du livre. Mais ici, le métier d’Hamilton prend le devant de la scène, tissant sans effort les histoires de Murray et de la Formule 1 sans qu’aucune ne devienne obsolète. Un autre appareil génial consiste à imprimer dans leur intégralité certains des moments de commentaires emblématiques de Murray – l’émerveillement étant (pour les fans d’un certain âge) qu’ils sautent hors de la page comme si vous regardiez en direct.

Alors que je connaissais largement plusieurs des histoires du livre – j’avais rencontré les souvenirs de Steve Rider sur le BHP BTCC quelques jours auparavant (bien qu’il s’agisse toujours de grandes histoires) – il y avait encore beaucoup de choses que je ne connaissais pas ou que je ne m’attendais pas. Par exemple, j’ai éclaté de rire à une anecdote du week-end d’Imola en 1994 – oui, vous avez bien lu. Il y a d’autres surprises (du moins pour moi), mais je ne vais pas les gâcher ici.

Comme vous pouvez vous y attendre, « Incredible » est un hommage assez unilatéral, bien que certaines contributions donnent l’impression que certaines choses ne sont pas dites. Mais ensuite, pour atteindre le sommet dans deux professions, il faut être entraîné, et il y a parfois des aperçus du moment où Murray a dû sortir ses coudes. J’aurais aimé en savoir plus sur les commentaires non-F1 de Murray, car bien que le brouillage, le rallycross et les voitures de tourisme soient bien couverts, tout, des bateaux à moteur à la Formule Ford, relevait de son portefeuille.

En termes simples, Murray était le meilleur commentateur que le sport automobile ait jamais eu, et de mon vivant, il sera la référence par rapport à laquelle tous les autres sont jugés. Son habileté à transmettre un aperçu profond d’un sport complexe et technique, tout en donnant l’impression qu’il se tient à côté de vous en train de discuter, est inégalée.

Tout au long de « Incredible », Maurice Hamilton capture l’essence et l’énergie des commentaires de Murray, tout en reliant des anecdotes et des hommages illustrant pourquoi il est si aimé des fans et du paddock. En tant que tel, cela devrait figurer en tête des listes de Noël des fans.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Note des fans de course

Lisez toutes les critiques de livres de ..

« Murray Walker : Incroyable ! Un hommage à une légende de la Formule 1 »

Auteur : Maurice Hamilton

Editeur : Penguin (Bantam Press)

Publié: 11 novembre 2021

Pages : 272

Prix ​​: 20,00 £

ISBN : 9781787635593

CommentairesParcourir tous les avis

Partagez cet article . avec votre réseau :