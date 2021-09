“Incroyable” que Lewis Hamilton n’ait jamais rejoint Ferrari

Lewis Hamilton pense qu’il est « extraordinaire » qu’il mettra presque certainement fin à sa carrière en F1 sans avoir piloté pour Ferrari.

Le septuple champion du monde a précédemment révélé qu’il avait eu des entretiens avec la Scuderia mais que leurs positions respectives ne s’étaient « jamais alignées » concernant un déménagement, en partie à cause du moment où ses contrats ont atteint leur date d’expiration.

Au lieu de cela, le Britannique de 36 ans semble que les deux seules équipes pour lesquelles il courra en Formule 1 sont McLaren, avec qui il a remporté son premier titre en 2008, et Mercedes, où il a signé un autre contrat de deux ans. jusqu’à fin 2023.

Hamilton dit que les Tifosi lui demandent continuellement au Grand Prix d’Italie pourquoi il n’a jamais signé pour les géants de Maranello et a admis que ce n’était pas dû à un manque d’attraction de sa part.

“Pendant des années, chaque fois que je vais à Monza et que je vois les fans, je les entends dire” venez chez Ferrari “”, a déclaré Hamilton à Sky Italia.

« Cela me fait chaud au cœur, mais c’est assez incroyable que je n’aie jamais piloté pour Ferrari après tant d’années parce que c’est un rêve pour tout le monde, un objectif à atteindre.

« Cela n’a jamais vraiment été possible et je ne saurai jamais exactement pourquoi.

«Je leur souhaite le meilleur et dans un avenir proche, je devrai simplement les empêcher de remporter le championnat du monde à la place.

“J’ai quelques Ferrari à la maison que je peux conduire, mais pas la Ferrari de F1.”

Bien que ces négociations aient eu lieu, Hamilton a également confirmé qu’il n’était jamais près de quitter Mercedes pour atteindre cet “objectif” de courir pour Ferrari.

“Je n’ai jamais été sur le point de quitter mon équipe”, a-t-il déclaré plus tôt cette année.

« Je pense qu’il est juste qu’en tant que conducteurs et que personnes, lorsque vous envisagez vos prochaines phases et que vous vous engagez sur des périodes de votre vie, vous devez analyser quelles sont vos options. Et assurez-vous d’avoir fait preuve de diligence raisonnable et d’avoir le pour et le contre.

« Je ne sais pas nécessairement que nos valeurs sont alignées et que le timing [wise], ce n’était tout simplement pas censé être.

« Cela ne me dérange pas. Je suis tellement fier et reconnaissant du voyage que j’ai fait avec Mercedes.

