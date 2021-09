Incroyable vidéo de cosplay Death Stranding tournée sur une île volcanique

Il y a déjà beaucoup de super cosplay Death Stranding à parcourir, mais cette nouvelle pièce vidéo va vraiment plus loin en faisant même que l’endroit où il a été tourné ressemble à la future Amérique désolée du jeu.

C’est le cosplayer japonais Raxy, quelqu’un qui se spécialise dans le rôle de Sam Bridges, et qui, au cours de cette vidéo, gère un changement de tenue, beaucoup de marche, des kilomètres et des kilomètres de livraison de colis et même une cinématique vers la fin.

La vidéo a été réalisée par Rescue The Princess !, dont nous avons déjà présenté le travail ici, et comme j’y ai déjà fait allusion, ce qui aide à prendre un bon cosplay et à le rendre encore meilleur, voici le choix de l’emplacement pour ce tournage.

Toute la vidéo a été tournée sur l’île d’Oshima, qui se trouve juste au large des côtes du Japon, près de Tokyo. Alors qu’environ 8 000 personnes vivent sur Oshima, il ne s’agit essentiellement que d’un volcan sortant de l’océan, et avec deux éruptions ayant eu lieu au cours des 60 dernières années, cela a eu un effet sur la campagne environnante.

Le sol noir et cendré et la végétation limitée (au-delà de beaucoup d’herbe verte luxuriante) sont une sonnerie morte pour les environnements apocalyptiques de Death Stranding et aident vraiment à faire passer tout cela à un autre niveau. Même la plage a l’air parfaite.

Vous pouvez voir plus de cosplay de Raxy ici, et plus de Rescue the Princess ! travail vidéo ici. NaThalang, qui a fait le travail des effets spéciaux, et Tristan Junker ont également aidé.

Oh, et avant de partir, j’ai dû visiter la page Wikipédia d’Oshima pour obtenir son chiffre de population, et pendant que j’y ai vu que l’île aux cinabres de Pokémon est basée sur Oshima, alors voilà !

