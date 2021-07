Incroyable ‘zasca’ de Mayweather à McGregor avec une simple photo

Une image vaut mieux que mille mots. Cette fois, c’était encore comme ça. Il n’était pas nécessaire de Mayweather dit beaucoup de choses contre l’un de ses principaux ennemis publics, Conor McGregor, après la défaite des Irlandais par ‘KO’ technique ce dimanche contre Poirier pour une énorme blessure au tibia. Une simple photographie d’un billet suffisait. Et c’est qu’avec cette simple image et une seule phrase, il est parti plus qu’assommé ‘Le fameux’.

« Money », comme il est surnommé, aime afficher et montrer tout le luxe qu’il peut se permettre. À plus d’une occasion, elle a montré ses liasses de billets, ses voitures et ses multiples bijoux. Mais cette fois, l’image qu’il a postée était celle d’une autre de ses passions, le jeu. Avant le combat de Poirier contre McGregor, Floyd n’a pas hésité à parier 50 000 $ sur une victoire de Dustin. Et après seulement 5 minutes de combat et le tibia cassé de Conor, il a pris un total de 35 714 $. Et bien sûr, il en a profité pour le publier sur les réseaux. Cette fois, il l’a fait non seulement pour montrer à nouveau ses gains, mais cette fois il le faisait pour et pour attaquer McGregor et le narguer.

“Merci Dustin Poirier d’avoir été payé.”, a écrit l’ancien boxeur, accompagnant l’image du ticket de son pari. Une « zasca » à part entière que McGregor a dû recevoir comme un coup dur alors qu’il se remettait de son opération à l’hôpital après trois heures d’opération.

