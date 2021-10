Incroyables décorations de pelouse en plein air pour Halloween pour un divertissement de quartier de niveau supérieur

Halloween approche à grands pas, ce qui signifie qu’il est temps de décorer vos couloirs – et vos espaces extérieurs – de fantômes et de lutins. La nuit la plus effrayante de l’année ne concerne pas seulement les bonbons et les costumes ; il s’agit également de transformer votre jardin en une purée de monstres terriblement amusante pour les âges. Nous avons donc sauté sur nos balais numériques, nous sommes dirigés vers Amazon et avons commencé à acheter le décor de pelouse le plus apprécié du détaillant pour All Hallow’s Eve.

De nombreuses villes et villages n’ont pas encore annoncé leurs protocoles de truc ou de traitement pour 2021. Selon l’endroit où vous vivez, la tradition pourrait être affectée par la pandémie de COVID-19 en cours et la variante Delta. Mais décorer peut toujours être une façon amusante de marquer les saisons, avec ou sans des hordes de fêtards en quête de bonbons.

Donc, que vous préfériez des décorations gonflables, comme ce fantôme de 12 pieds de haut, ou des monstres activés par le son, comme cette sorcière de 6 pieds de haut, nous avons quelque chose d’énervant pour votre pelouse.

Bonne hantise, goules et garçons.

Pierres tombales de cimetière en mousse (paquet de 5)

(Photo: Joyin via Amazon)

De loin, ces pierres tombales en mousse ressemblent à la vraie chose, mais de près, elles sont super légères et faciles à installer dans votre jardin. Chacune des cinq pierres tombales mesure environ 17 pouces de hauteur, et l’ensemble est livré avec des piquets en métal qui maintiennent ces décorations debout.

Pierres tombales de cimetière en mousse Joyin (paquet de 5), 26 $

Sorcière parlante animée

(Photo: Joyin via Amazon)

Chaque fois qu’un mortel courageux ose croiser cette sorcière, ses yeux clignotent en bleu et elle laisse échapper un rire diabolique. Elle est activée par le son, donc les pas et parler près de cette sorcière activeront ses capteurs. Pour afficher cette sorcière caquetante de 72 pouces de haut, accrochez-la simplement à la ficelle attachée à son chapeau.

Sorcière Joyin activée par le son, 38 $

Machine à brouillard LED 7 couleurs

(Photo: TheEFun via Amazon)

Rien n’améliore un affichage d’Halloween comme une couche de brouillard étrange. Et avec cette machine à brouillard télécommandée de 450 watts, vous pouvez également ajouter une touche de couleur. Les six lumières LED peuvent briller dans l’une des sept couleurs, vous aidant à correspondre à l’ambiance de votre décor effrayant unique.

Machine à brouillard LED 7 couleurs Theefun, 44 $ (après coupon)

Chauves-souris suspendues imperméables (paquet de 12)

(Photo: VictoryStore via Amazon)

La culture pop nous a appris que les chauves-souris sont un symbole de tout ce qui est effrayant, mais ces décorations de chauve-souris imperméables sont tout un chaudron plein de plaisir. Ce pack est livré avec 12 battes en plastique découpées à l’emporte-pièce dans des tailles allant de 9 pouces à 16 pouces de diamètre. La ficelle pour accrocher n’est pas incluse.

Décorations de chauve-souris suspendues en plastique VictoryStore, 21 $

Toile d’araignée géante avec araignée géante assortie

(Photo: Octato via Amazon)

Si vous avez déjà voulu accrocher une toile d’araignée de 16 pieds à l’extérieur de votre maison, cette année est votre chance. Cet ensemble est livré avec une toile d’araignée triangulaire de 200 pouces avec une araignée mobile de près de 5 pieds de large. Vous obtiendrez également cinq piquets au sol et un crochet pour fixer la toile en place.

Toile d’araignée Ocato de 200 pouces avec araignée mobile, 28 $

Guirlandes lumineuses pour chapeau de sorcière

(Photo : MZD8391 sur Amazon)

Ces chapeaux lumineux festifs sont un excellent ajout à votre décor extérieur. Chaque chaîne est livrée avec huit chapeaux de sorcière (deux de chaque violet, orange, vert et rouge) et 44 pieds de chaîne, vous pouvez donc les afficher assez loin d’une prise électrique sans avoir besoin de plusieurs rallonges. Cette guirlande lumineuse a huit modes, afin qu’elles puissent briller, s’estomper ou danser, à votre guise.

Guirlandes lumineuses en chapeau de sorcière (chaîne de 44 pieds), 30 $

Squelette pop-up avec piquets de pelouse

(Photo: Aiseno via Amazon)

Regarder ci-dessous! Cette décoration en trois pièces ressemble à un squelette qui surgit du sous-sol. Le crâne mesure environ 7 pouces de large et les bras mesurent 14,5 pouces de long. La bouche du crâne peut être affichée ouverte ou fermée. Un utilisateur créatif d’Amazon suggère d’utiliser des attaches pour poser cette décoration dans un buisson.

Squelette pop-up Aiseno avec piquets de pelouse, 28 $

Décalcomanies de fenêtre sanglantes

(Photo: Angmart via Amazon)

Si vous cherchez quelque chose pour effrayer les passants, ces décalcomanies terrifiantes pourraient faire l’affaire. Ces personnages menaçants regarderont votre pelouse, avertissant tous que les astuces de cette maison ne sont pas pour les âmes sensibles. Chacun des deux décalcomanies mesure 30 pouces par 60 pouces. Ces autocollants se collent à vos fenêtres sans adhésif et sont faciles à enlever.

Décalcomanies de fenêtre sanglantes Angmart (paquet de 2), 14 $

Flamants roses zombies (paquet de 2)

(Photo: Skeleteen Store via Amazon)

Légèrement moins terrifiants et infiniment plus amusants, ces flamants roses sur le thème d’Halloween ajoutent une touche tropicale à votre décor d’octobre. Chaque flamant mesure environ 2 pieds de haut.

Flamants roses zombies squelettes (paquet de 2), 35 $

Fantôme gonflable de 12 pieds avec lumières LED

(Photo: Yihong via Amazon)

Huer! Ce fantôme gonflable de 12 pieds de haut dominera vos autres décorations. Il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour gonfler, sécuriser et afficher fièrement ce spectre monstrueux.

Fantôme gonflable Yihong avec lumières LED, 54 $