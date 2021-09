Incubateur GameStation et rampe de lancement Paradigme de développement de jeu Blockchain inversé

Les jeux Jouer pour gagner sont l’une des tendances les plus en vogue en matière de crypto-monnaie ces jours-ci. La finance décentralisée (DeFi) était le champion de la blockchain de l’été 2020, et les NFT ont gagné en popularité depuis le printemps, mais ce qui mène la charge crypto cet automne est un concept qui combine à la fois DeFi et NFT en un seul phénomène de blockchain qui pourrait prenez une grande partie des 150 milliards de dollars de revenus que l’industrie des jeux électroniques a réalisés l’année dernière.

La montée en puissance de GameFi a inauguré des tonnes de nouveaux projets de jeux blockchain. L’un de ces projets, GameStation, vise à contribuer à accroître encore cette tendance. Ils s’efforcent de devenir le « Kickstarter of Gaming » en offrant une plate-forme multi-chaînes pour faire éclore de grandes idées dans de grands jeux qui peuvent collecter des fonds via la rampe de lancement GameFi dédiée de GameStation.

Les services de rampe de lancement et d’incubateur de GameStation sont un grand pas en avant dans le développement de jeux. Les jeux électroniques prennent une tournure énorme car les blockchains deviennent rapidement le foyer de facto des jeux sérieux, et GameStation aide à réaliser un avenir où les joueurs participent à la croissance et aux récompenses financières que ce secteur a à offrir.

Les modèles de jeux du passé étaient une arnaque pour les joueurs

La révolution du jeu blockchain est enfin arrivée. Dans le passé, les joueurs achetaient des jeux électroniques dans le magasin, glissaient des cartouches et des CD-ROM dans des consoles de jeux et des tours informatiques, puis ces gadgets technologiques finissaient dans des ventes de garage ou vendus à un revendeur pour un retour dérisoire de l’original. investissements. Malheureusement, les jeux vidéo étaient chers et avaient des valeurs de revente notoirement faibles.

Puis Internet a pris le relais. Les joueurs ont commencé à télécharger des jeux à partir de serveurs centralisés qui ont rendu les jeux plus accessibles que jamais, mais le modèle play-to-win a finalement fait son apparition. Une fois que le jeu à gagner est devenu un tarif standard pour les jeux électroniques, les cartes de crédit d’un joueur sont devenues aussi essentielles que l’habileté du jeu pour passer aux étapes suivantes d’un jeu.

Dans un modèle de jeu pour gagner, les joueurs dépensent essentiellement leur argent pour quelque chose qu’ils ne peuvent pas garder, quelque chose qui ne peut pas transférer de valeur une fois qu’il a été acheté, comme payer pour sauter à l’élastique d’un pont ou faire des montagnes russes. Les sociétés de jeux ont absorbé toute la valeur et les joueurs sont laissés les mains vides lorsque le prochain grand jeu sort ou lorsque la technologie progresse et rend un jeu obsolète.

Comment Blockchain Gaming révolutionne l’industrie

Acheter et gagner des jeux vidéo a fait perdre des positions financières, jusqu’à maintenant. Aujourd’hui, les joueurs de certains pays gagnent leur vie en jouant pour gagner. Même les joueurs qui jouent juste pour le plaisir gagnent de l’argent lorsque leurs NFT de jeu voient leur prix minimum augmenter. De plus, certains de ces NFT de jeux se vendent pour des sommes astronomiques alors que le marché continue de montrer un appétit insatiable pour ces actifs numériques uniques.

Ce n’est pas seulement le prix d’un NFT qui peut amener les joueurs à obtenir une crypto importante. Des métaverses sont en cours de construction pour permettre aux joueurs d’explorer et de trouver des trésors pouvant être transformés en récompenses financières sur les marchés secondaires. Imaginez jouer à un RPG et pouvoir vendre des objets inutiles pour l’ETH alors que l’inventaire du personnage est mis à jour au fil des missions réussies. C’est une grande incitation à jouer.

GameStation décentralise l’avenir de la production de jeux

GameStation retire le pouvoir de créer des jeux des mains des éditeurs et le met dans la communauté plus large des jeux et de la cryptographie. Dans le modèle traditionnel de création de jeux, une idée chercherait un financement, les développeurs seraient sélectionnés et l’éditeur lancerait et commercialiserait le jeu auprès d’une communauté de joueurs. À la fin du cycle, les éditeurs se retrouvent généralement avec la plupart des bénéfices.

Dans le nouveau modèle d’incubation et de lancement de jeux, de nouvelles idées rassemblent les équipes de développement, le financement provient du marché et des préventes financées par le crowdfunding, et la communauté de développeurs et de joueurs partage la richesse à mesure qu’un jeu devient un succès et que les jetons et les NFT associés à le jeu est apprécié. en valeur.

Il s’agit d’un modèle inclusif de développement de jeux et de gameplay qui bouleversera l’avenir du jeu et de la finance. GameFi s’oriente sérieusement vers l’avenir grand public du jeu, et GameStation se prépare à changer la donne, car son incubateur et sa rampe de lancement sont concentrés à 100% sur le marché émergent des jeux blockchain.

GameStation est une plateforme indépendante de la chaîne avec un solide portefeuille de projets déjà en cours. Les versions sont configurées pour Ethereum et Polygon avec une prise en charge multi-chaînes supplémentaire pour un avenir proche. Consultez Twitter et Telegram de GameStation pour les mises à jour et découvrez comment vous impliquer dans l’avenir du jeu blockchain.

Image parStockSnap de Pixabay