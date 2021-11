incurable et capable de tuer trois fois plus qu’une crise cardiaque

17/11/2021 à 13:17 CET

La Société espagnole de pneumologie et de chirurgie thoracique (SEPAR) avertit que la mortalité après hospitalisation due à une exacerbation de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est trois fois plus élevée que le taux de mortalité due à un infarctus (syndrome coronarien aigu ou SCA).

Et est-ce que, selon cette société scientifique, 90 jours après l’hospitalisation, 11 patients sur 100 meurent d’une exacerbation de la BPCO, contre 4 sur 100 d’une cardiopathie ischémique aiguë.

Pour réduire cette mortalité, SEPAR travaille sur une nouvelle définition syndromique de l’exacerbation de la BPCO qui remplacera la définition symptomatique actuelle de cette maladie respiratoire. Un changement qui permettra de mieux traiter les exacerbations de la BPCO et d’obtenir vraisemblablement de meilleurs résultats, selon le médecin Juan José Soler, pneumologue membre du SEPAR.

L’exacerbation de la BPCO a des résultats médiocres, puisqu’il a été constaté que le taux de mortalité à 90 jours d’hospitalisation pour cette cause est de 11,3 %, contre 4,2 % de la mortalité d’affichage enregistrée par cardiopathie ischémique.

Qu’est-ce que la MPOC ?

Selon la définition SEPAR, « la maladie pulmonaire obstructive chronique est une obstruction du flux d’air due à l’inhalation d’une substance toxique ». La principale substance qui endommage nos poumons est le tabac.

Les dommages produits par cette pathologie provoquent « la destruction des parois des alvéoles, l’épaississement des bronches et la production de plus de mucus que la normale par les poumons ». Tout cela bloque les voies respiratoires.

Mais les spécialistes préviennent que, bien que cette maladie soit chronique et incurable, « la plupart des causes de la MPOC peuvent être prévenues ».

Principaux symptômes

Les symptômes de la MPOC apparaissent au fur et à mesure que la maladie progresse. Les premiers signes sont la toux et l’expectoration.

Plus tard, un essoufflement commence à apparaître, surtout lorsque l’intensité de l’activité physique est augmentée, même légèrement. Nous parlons de problèmes respiratoires lorsque nous marchons ou montons simplement des escaliers.

« Petit à petit, la personne, sans s’en rendre compte, arrête de faire les tâches qui nécessitent des efforts et provoquent l’étouffement, et au fil du temps, les tâches telles que s’habiller et se laver deviennent un effort », expliquent-ils de SEPAR.

Dans les stades les plus avancés, le patient peut souffrir d’oppression thoracique, d’épuisement, de manque de concentration et même de gonflement des chevilles et des jambes.

Spirométrie

Dans les premiers stades, il peut être difficile d’identifier la maladie. Mais, chez les fumeurs ou ex-fumeurs, une simple spirométrie peut lever bien des doutes.

C’est un test très simple et indolore. Tout ce que le patient aura à faire est de remplir ses poumons d’air et de le souffler rapidement à travers le tube du spiromètre.

Cet appareil mesurera à la fois la quantité d’air expulsé et la vitesse à laquelle cela a été fait. L’altération de ces paramètres peut aider au diagnostic de BPCO.

Il ne peut pas être guéri, mais peut-il être traité?

Comme nous l’avons déjà vu, la bronchopneumopathie chronique obstructive est incurable. Une fois que les poumons sont endommagés, il n’y a aucune possibilité de revenir en arrière. Mais il peut être traité. Et surtout, il peut être évité.

Il existe des traitements pour améliorer ou contrôler les symptômes, avec ce que cela implique dans l’amélioration de la qualité de vie du patient.

Et, bien sûr, la prévention est la clé. Arrêter de fumer ou ne pas commencer cette mauvaise habitude est le meilleur moyen d’éviter la MPOC.

Changements dans l’approche de la MPOC

Les spécialistes du SEPAR se sont penchés sur les raisons pour lesquelles l’admission à l’hôpital pour BPCO comporte un risque de décès plus élevé que celui causé par l’admission pour crise cardiaque.

Comme l’explique le Dr Soler, « la cardiologie hospitalière est plus proactive dans la réalisation de procédures diagnostiques et thérapeutiques pour la gestion du syndrome coronarien aigu. Grâce à cela, une réduction progressive des taux de mortalité a été observée dans cette maladie. Nous pensons que cette façon de procéder constitue un modèle de référence pour améliorer la prise en charge des patients présentant une exacerbation de la BPCO ».

« La cardiologie et la pneumologie ont de nombreux domaines en commun. 25 % des patients atteints de BPCO ont une cardiopathie ischémique, c’est-à-dire qu’un patient atteint de BPCO sur quatre souffre d’une cardiopathie ischémique aiguë ou stable. L’une des explications de cette association est que la BPCO et les cardiopathies ischémiques ont une cause commune, le tabagisme, qui cause des lésions à différents organes », explique le spécialiste.

Cependant, « la MPOC augmente également le risque de maladie cardiaque ischémique, indépendamment du tabagisme. La BPCO provoque une inflammation systémique, produit un stress oxydatif et des lésions endothéliales, augmentant le risque d’événements coronariens », ajoute Soler.

La collaboration entre les deux spécialités est fluide et, par conséquent, elle a été considérée comme un « miroir & rdquor ; le modèle de gestion de l’ACS, pour établir un nouveau paradigme pour l’approche des exacerbations de la MPOC.

Deux définitions, des résultats différents

La principale différence entre les résultats de l’exacerbation due à la BPCO et au SCA est due à la définition différente qui a été faite des deux maladies. La définition de l’exacerbation de la BPCO est basée sur les symptômes et n’est pas très précise, la prise en charge est donc symptomatique et, ainsi, il est difficile d’avoir un impact sur les résultats cliniques de cette pathologie.

C’est pourquoi le SEPAR travaille déjà à une nouvelle définition de la BPCO plus précise ou spécifique et s’est inspiré de la définition du syndrome cardiovasculaire aigu adoptée par les cardiologues.

Comment? Eh bien, tout comme les cardiologues utilisent des symptômes et des biomarqueurs biologiques pour déterminer si le patient à traiter souffre d’une crise cardiaque ou d’une angine de poitrine, les pneumologues envisagent de traiter les admissions pour BPCO de la même manière.

«Nous allons considérer l’exacerbation de la BPCO comme un syndrome, avec un symptôme directeur principal, la dyspnée, certains changements physiopathologiques sous-jacents, notamment une augmentation de l’inflammation et une aggravation de l’obstruction bronchique et l’identification de différents biomarqueurs qui nous aident à améliorer la spécificité de la peinture », explique Soler.

« Nous pensons que ce changement de définition ouvre la porte à l’application d’une médecine plus personnalisée pour traiter les exacerbations de la BPCO. En les considérant comme un syndrome et en s’appuyant sur des biomarqueurs spécifiques, nous pourrons identifier des traits traitables, propres à chaque patient, et traiter ces exacerbations de manière plus individualisée », précise le pneumologue.