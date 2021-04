Incursion des majors laitières dans les emballages de Mithai

Le marché des bonbons traditionnels indiens est évalué à `60 000-65 000 crore

Les marques laitières telles que Amul et Mother Dairy ont étendu leur présence dans le segment mithai dans le but de tirer parti de l’augmentation de la consommation d’aliments emballés dans le pays. Amul a introduit plus de 13 produits dans la catégorie depuis le début de la pandémie et a également élargi sa présence au détail.

De même, Mother Dairy, qui n’avait que du tourteau au lait dans son portefeuille de confiseries, a lancé quatre autres produits – orange mawa barfi, rasmalai surgelé, gulab jamun et rasgulla – avant Diwali l’année dernière. La société a encore élargi la catégorie en janvier et y a ajouté Mathura peda et mewa atta laddoo. La marque Aavin de la Fédération coopérative des producteurs de lait du Tamil Nadu avait également lancé des produits tels que Bombay badam halwa, burfi aux noix de chocolat, Bombay mundiri halwa, kaju katli au chocolat et burfi aux noix de pista l’année dernière.

Bien que le marché des bonbons emballés reste en grande partie non organisé en Inde, la tendance plus large des consommateurs vers les aliments emballés à la suite de la pandémie de Covid-19 lui a donné un coup de pouce. Mother Dairy, par exemple, vendait 3 000 kg de son tourteau de lait par mois avant la pandémie, qui a augmenté de quatre à cinq fois au cours de la dernière année.

Selon Rajat Tuli, directeur principal, pratique de consommation et de vente au détail, Kearney, le marché des bonbons traditionnels indiens est évalué à `60 000-65 000 crore, dont les acteurs organisés ne détiennent qu’une part de 5 à 7%. Une grande part du marché organisé est capturée par les marques de snacks telles que Haldiram’s et Bikano, selon les estimations de l’industrie. Les acteurs laitiers tirent moins de 2% de leurs ventes de la catégorie des bonbons emballés, selon des sources.

Amul avait rapporté un chiffre d’affaires de 38.550 crore pour FY20, tandis que les revenus de Mother Dairy s’élevaient à plus de `10.447 crore au cours de la période.

La pandémie, cependant, a maintenant présenté une opportunité pour ces marques d’étendre leur présence dans le segment largement inexploité. Amul, par exemple, en plus de lancer de nouveaux produits, a également introduit ses bonbons dans 300 magasins de commerce moderne (MT). Au total, son portefeuille de confiseries traditionnelles est désormais présent dans 35 000 points de contact de vente au détail.

«Actuellement, les bonbons sont fabriqués dans 10 usines à travers le pays et nous prévoyons d’ajouter quatre autres usines à Delhi-NCR, Uttar Pradesh et Punjab cette année», déclare Jayen Mehta, directeur général principal (planification et marketing), Gujarat Cooperative Milk Marketing Fédération, qui possède la marque Amul.

Mother Dairy, également, qui affiche une ligne de tête de 100 crores de la catégorie au cours des trois prochaines années, élargit son champ d’action à la MT et au commerce électronique. Au niveau régional, l’accent est initialement mis sur le nord de l’Inde, où l’entreprise dispose de 2000 points de contact commerciaux. Il a déjà lancé ces produits sur BigBasket et prévoit d’être présent sur d’autres marketplaces de commerce électronique d’ici la fin de cette année. L’entreprise a maintenu les prix de ses produits compétitifs pour gagner des parts de marché.

«Nous avons une présence limitée dans cette catégorie et l’objectif est d’attirer des clients et, par conséquent, nous ne facturons aucune prime», déclare Sanjay Sharma, chef d’entreprise – produits laitiers, Mother Dairy. Selon Sharma, alors que ses concurrents proposent des produits comme le rasgulla et le gulab jamun dans la gamme 230-250 / kg, Mother Dairy les a tarifés à 210-220 / kg.

Les experts disent qu’en raison de la baisse des ventes d’HoReCa (hôtels, restaurants et cafés), ces marques essaient d’exploiter le marché traditionnel des bonbons, ce qui les aide à utiliser le surplus de lait. Mais le plus grand obstacle à leur plan est probablement la «durée de conservation inférieure» des produits.

«Bien que ces marques essaient d’augmenter la durée de conservation des bonbons traditionnels en offrant un meilleur emballage, cela augmente également le coût de ces produits», explique Tuli de Kearney. Étant donné que ces marques sont en concurrence avec les magasins locaux, qui proposent ces produits à des prix bien inférieurs, le coût devient crucial pour leur ambition de gagner des parts de marché, ajoute-t-il.

Selon Devangshu Dutta, PDG du cabinet de conseil au détail Third Eyesight, le mithai emballé a mis du temps à décoller sur le marché indien en raison d’incohérences de goût car plusieurs de ces produits ont besoin d’additifs pour augmenter la durée de conservation. À l’avenir, dit-il, alors que les marques travaillent sur ces questions, elles sont prêtes à gagner du terrain.

