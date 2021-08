Ind-Ra réduit les prévisions de croissance pour l’exercice 22 pour l’Inde à 9,4% par rapport à 9,6% annoncé précédemment

Cependant, la dépense de consommation finale privée (PFCE), la formation brute de capital fixe et les exportations, au cours de cette période, n’ont augmenté que de 1,3 %, 1,5 % et 1,5 %, respectivement.

India Ratings and Research a réduit jeudi ses prévisions de croissance pour l’Inde à 9,4% pour l’exercice 22, contre 9,6% annoncé plus tôt, et s’attend à ce que le produit intérieur brut (PIB) réel ait augmenté à 15,3% au cours du trimestre de juin, grâce à une base favorable.

La prévision a été réduite, car l’agence estimait que la campagne de vaccination ne couvrirait pas l’ensemble de la population adulte d’ici décembre 2021. Cependant, elle s’est abstenue d’effectuer une révision à la baisse, car plusieurs indicateurs à haute fréquence montrent un rebond plus rapide que prévu, grâce au reflux de la deuxième vague de Covid. Par ailleurs, les semis kharif se sont nettement redressés avec la reprise de la mousson du sud-ouest et le volume et la croissance des exportations ont connu un redressement surprenant au premier trimestre. Néanmoins, le PIB de l’exercice 22 sera inférieur de 10,9 % à la valeur tendancielle.

India Ratings a déclaré que sur les quatre moteurs de croissance du côté de la demande, seules les dépenses de consommation finale du gouvernement ont affiché une croissance assez décente, avec une moyenne de 5,7% au cours des exercices 19-exercice 21.

Après un écart de trois trimestres consécutifs, la croissance du PFCE (la composante la plus importante qui représentait 58,6 % du PIB au cours de l’exercice 21) est devenue positive au cours du trimestre de mars et devrait maintenir sa dynamique. Cependant, la deuxième vague a frappé le pays en avril et mai 2021 avec une telle férocité qu’une fois de plus, la consommation privée a été repoussée.

“Ind-Ra s’attend donc à ce que la croissance du PFCE atteigne 10,4% en glissement annuel au cours de l’exercice 22, contre 10,8% prévu plus tôt”, a-t-il déclaré. Mais cette croissance à deux chiffres prévue pour l’EX22 est principalement due à l’effet de base. Le PFCE de l’EX22 est estimé à seulement 0,3% supérieur à celui de l’EX20. En effet, contrairement à la première vague, qui était en grande partie un phénomène urbain, la seconde s’est également propagée aux zones rurales.

« Même si la production/le revenu agricole reste intact au vu de la progression de la mousson jusqu’à présent, il est peu probable que les ménages ruraux desserrent les cordons de leur bourse compte tenu de la hausse induite par Covid-19 et/ou d’une augmentation probable des dépenses de santé, ainsi que l’incertitude/l’insécurité associée aux futures vagues probables de Covid-19 », a-t-il déclaré.