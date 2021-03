Ind v Eng, 2e ODI: l’Angleterre gagne au tirage au sort et élit sur le terrain, Rishabh Pant remplace Iyer blessé en Inde jouant 11

Ind v Eng, 2nd ODI :: Le capitaine indien Virat Kohli célèbre après avoir remporté le premier match de cricket international d’un jour entre l’Inde et l’Angleterre au stade de l’Association de cricket de Maharashtra, à Pune. (Photo PTI)

Le capitaine anglais Jos Buttler a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre l’Inde dans le deuxième ODI de la série de trois matchs ici vendredi.

L’Inde a remplacé Shreyas Iyer, blessée, par le gardien de guichet et batteur Rishabh Pant tandis que KL Rahul jouera uniquement en tant que batteur.

Liam Livingstone a remplacé Sam Billings en Angleterre en jouant à XI tandis que Dawid Malan a remplacé Eoin Morgan. Reece Topley a remplacé Mark Wood.

Ind v Eng, 2nd ODI – Les équipes:

Inde: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, KL Rahul, Pantalon Rishabh (w), Hardik Pandya, Krunal Pandya, Shardul Thakur, Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Prasidh Krishna.

Angleterre: Jos Buttler (c / sem), Jason Roy, Jonny Bairstow, Ben Stokes, Liam Livingstone, Moeen Ali, Sam Curran, Tom Curran, Adil Rashid, Reece Topley.

