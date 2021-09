Inde Australie Dialogue 2+2 : un coup de pouce au partenariat stratégique global

Un accord a été conclu pour approfondir la coopération dans la fabrication de vaccins, y compris dans le cadre du Quad, et pour fournir des vaccins de haute qualité à leurs partenaires indo-pacifiques. (Source de la photo : PTI)

Par Anil Wadhwa

Le Partenariat stratégique global entre l’Inde et l’Australie – deux pays démocratiques, des sociétés pluralistes et des économies de marché qui sont d’accord sur diverses questions à tous les niveaux ces derniers temps – vient de recevoir une autre balle dans le bras à travers leur tout premier dialogue ministériel 2+2. . La ministre australienne des Affaires étrangères et de la Femme, la sénatrice Marise Payne, et le ministre de la Défense, le député Peter Dutton, se sont rendus à New Delhi les 10 et 11 septembre pour des réunions en personne avec leurs homologues indiens, le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar et le ministre de la Défense Rajnath. Singh. Au cœur de cette interaction, née d’une décision prise lors du sommet virtuel entre les deux premiers ministres en juin 2020, se trouvait l’objectif de faire avancer leur vision commune d’une région indo-pacifique ouverte, libre, prospère et fondée sur des règles. . Ils ont décidé de se réunir au moins une fois tous les deux ans dans ce format pour maintenir la dynamique. Au cours des dernières années, il y a eu un engagement sans précédent, le développement de nouveaux mécanismes et synergies ainsi que des contacts de personne à personne en plein essor entre les deux pays.

Un accord a été conclu pour approfondir la coopération dans la fabrication de vaccins, y compris dans le cadre du Quad, et pour fournir des vaccins de haute qualité à leurs partenaires indo-pacifiques. Les chercheurs des deux pays travaillent ensemble pour faire progresser le dépistage de Covid 19 et étudier les futurs effets du virus sur la santé grâce à des projets financés par le Fonds de recherche stratégique Australie-Inde. S’appuyant sur l’Initiative pour des chaînes d’approvisionnement résilientes lancée par leurs ministres du Commerce, ils ont convenu de travailler ensemble par le biais de mécanismes multilatéraux, régionaux et plurilatéraux pour diversifier les chaînes d’approvisionnement entre des partenaires commerciaux de confiance et fiables pour la santé, la technologie et d’autres biens et services essentiels.

Les ministres ont convenu de continuer à renforcer leur coopération maritime, en travaillant ensemble pour soutenir la santé et la durabilité des océans et des ressources en eau, et en soutenant l’Initiative des océans Indo-Pacifique de l’Inde. Leur réitération de leur engagement à maintenir une région indo-pacifique libre, ouverte, inclusive et fondée sur des règles pour soutenir la liberté de navigation, de survol et de commerce pacifique et sans entrave par l’adhésion de toutes les nations au droit international, y compris la CNUDM, le règlement pacifique des différends ; et leur insistance sur un code de conduite en mer de Chine méridionale qui est pleinement conforme au droit international, en particulier à l’UNCLOS, et qui ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes d’aucune nation conformément au droit international, soulignent leurs inquiétudes concernant les activités chinoises agressives en la mer de Chine méridionale. Au cours des dernières années, les actions de la Chine – y compris la construction d’îles étendues sur des sites qu’elle occupe illégalement dans les îles Spratly et le haut-fond de Scarborough, le refus des droits de pêche et l’affirmation de revendications contre des voisins comme les Philippines et le Vietnam dans des mers contestées, et des incursions navales autour des Japonais Les îles Senkaku dans la mer de Chine orientale ont accru les inquiétudes dans un certain nombre de pays à travers le monde.

Dans ce contexte, l’Asean note l’engagement conjoint des deux pays à sa centralité et à une architecture régionale forte, résiliente et inclusive qu’ils essaieront de réaliser par le biais de mécanismes plurilatéraux et trilatéraux. L’engagement des deux pays envers le mécanisme Quad et son programme « positif » visant à une coopération pratique dans les vaccins Covid 19, la sécurité maritime, le changement climatique, l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, la connectivité et les infrastructures, la lutte contre le terrorisme et les éléments critiques et émergents ont également été remarquables. les technologies. C’est important, comme c’est le cas avant le premier sommet en personne des dirigeants du Quad qui est attendu plus tard ce mois-ci à Washington.

Tout en réaffirmant le soutien à la candidature indienne pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, des subventions de 1 million de dollars australiens à l’Alliance solaire internationale et de 10 millions de dollars australiens à la Coalition for Disaster Resilient infrastructure – les deux initiatives dirigées par l’Inde ont été annoncées et des recherches et des investissements conjoints ont été promis par l’Australie dans les technologies à faibles émissions. Il est intéressant de noter qu’après une discussion approfondie sur une approche commune, l’Inde et l’Australie ont appelé « ceux qui occupent des postes de pouvoir et d’autorité dans tout l’Afghanistan » à adhérer aux engagements de lutte contre le terrorisme et aux droits de l’homme, conformément à la résolution 2593 du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la cessation de la violence, au rétablissement de démocratie, libération des détenus politiques et dialogue au Myanmar. L’Australie a été informée des pourparlers de désengagement en cours avec la Chine sur l’ALC Inde Chine. Les deux pays, en particulier l’Inde, craignent que le gouvernement taliban influencé par le Pakistan ne commence à soutenir le programme pakistanais d’activités terroristes sous-traitées de son sol et ne nuise aux intérêts de sécurité de l’Inde et d’autres pays de la région.

La relation de défense est très prometteuse, les synergies entre les forces armées des deux pays se sont considérablement renforcées ces dernières années, et la présence continue de l’Australie dans les exercices Malabar, intensifiant la coopération de l’armée de l’air, ainsi que la participation indienne à l’avenir à Talisman Saber les exercices augmenteront l’interopérabilité tandis que les deux parties explorent des accords réciproques à plus long terme en matière de soutien logistique. La dernière version des exercices de Malabar s’est déroulée au large de Guam le mois dernier, tandis que la phase suivante se tiendra dans la baie du Bengale du 11 au 14 octobre. Les forces maritimes des deux pays participent actuellement aux exercices AUSINDEX au large de la côte nord de l’Australie. Les deux parties s’efforcent d’accroître la coopération dans diverses technologies de défense et le dialogue entre l’organisation de recherche et développement pour la défense de l’Inde et le Groupe des sciences et technologies de la défense de l’Australie ainsi que l’ISRO et l’Agence spatiale australienne se poursuivent, mais la coopération dans les industries de la défense, y compris les véhicules sans pilote, L’intelligence artificielle et d’autres technologies de niche ont été spécifiquement distinguées. Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a invité l’Australie à investir en Inde dans la fabrication de produits de défense et à tirer parti des politiques libéralisées récemment annoncées liées au co-développement et à la coproduction de systèmes d’armes.

Les deux parties ont mis l’accent sur la coopération en matière de cybersécurité, d’innovation, d’économie numérique, de cybertechnologies et de technologies critiques et se sont engagées à travailler ensemble dans des réseaux de télécommunications sécurisés, y compris la 5G. La ministre des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré que l’Inde souhaitait travailler avec l’Inde pour établir des normes et des règles pour des technologies sûres et résilientes. Notamment, il y a eu un accord pour renforcer la connaissance du domaine maritime par le partage d’informations et la coopération pratique. Un officier de liaison australien a été affecté au Centre de fusion de l’information – Région de l’océan Indien à Gurugram et l’Australie renforcera encore sa présence diplomatique liée à la défense à l’ambassade de New Delhi. On peut s’attendre à ce que les deux parties fassent davantage pour maximiser les ressources afin d’assurer des corridors maritimes critiques libres et ouverts dans l’Indo-Pacifique. Il y avait un engagement à garder les mers, l’espace et les voies aériennes libres et ouvertes ; protéger les nations du terrorisme et de la piraterie, garantir que le cyberespace mondial est exempt de perturbations et garantir l’accès et l’utilisation responsable des biens communs mondiaux. Ils se sont également engagés à renforcer la coopération dans les minéraux critiques où un groupe de travail a fait des progrès, des rapports ont été publiés et leurs organisations scientifiques travaillent ensemble. Ils ont convenu de continuer à travailler ensemble sur la lutte contre le terrorisme ; contre la radicalisation et sur la proposition de convention globale des Nations Unies sur le terrorisme international.

Un soutien renouvelé a été exprimé en faveur d’une annonce de récolte rapide d’ici décembre 2021 sur un accord intérimaire visant à libéraliser et à approfondir le commerce bilatéral de biens et de services, et à ouvrir la voie à un accord de coopération économique global bilatéral, ainsi qu’à une résolution rapide de la question de imposition des revenus offshore des entreprises indiennes en vertu de l’Accord d’évitement de la double imposition Inde Australie. Une conclusion rapide de l’accord de partenariat sur la migration et la mobilité a également été signalée. La politique nationale d’éducation de l’Inde 2020 a ouvert la voie au renforcement de la collaboration entre les établissements universitaires des deux pays, mais le sujet brûlant du jour est la facilitation des voyages des étudiants indiens inscrits dans les universités australiennes – la ministre des Affaires étrangères Marise Payne a consacré beaucoup de temps à la question. , assurant de meilleurs efforts à cet égard. Les deux partenaires naturels peuvent revenir avec satisfaction sur leurs échanges fructueux.

(L’auteur est un ancien secrétaire (Est) du ministère indien des Affaires étrangères et a été ambassadeur de l’Inde en Pologne, à Oman, en Thaïlande et en Italie. Actuellement, il est Distinguished Fellow de la Vivekananda International Foundation à New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

