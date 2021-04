Inde Carnage Covid: le crématorium de Delhi a 42 ambulances qui attendent à l’extérieur – Des corps empilés | Monde | Nouvelles

Inde: un médecin s’effondre alors qu’elle discute de la situation du coronavirus

Au milieu d’une vague alimentée par la soi-disant variante indienne, le nombre total de cas de COVID-19 dans le pays a dépassé 18 millions aujourd’hui après une autre infection quotidienne record du monde, avec des fossoyeurs travaillant 24 heures sur 24 pour enterrer les victimes, et des rangées de bûchers funéraires ont été construites. parcs et parkings. Et un expert médical a admis que l’Inde avait été prise au dépourvu par la «férocité» de la deuxième vague de Covid engloutissant son pays.

Mme Crawford, la correspondante spéciale du diffuseur, a tweeté: «Je viens de voir 42 ambulances devant un crématorium à #delhi.

«Des corps empilés attendent à l’intérieur pour la crémation. Beaucoup sont encore dans les ambulances en attente d’être livrés. Carnage #coronavirus #india »

L’Inde, dirigée par le Premier ministre Narendra Modi, a signalé 379 257 nouveaux cas de COVID-19 et 3 645 nouveaux décès aujourd’hui, selon les données du ministère de la Santé. La statistique représentée était le plus grand nombre de décès signalés dans le pays en une seule journée depuis le début de la pandémie.

Un médecin en Inde devant brûler des bûchers funéraires (Image: GETTY)

Tweet d’Alex Crawford (Image: Twitter)

Le deuxième pays le plus peuplé du monde est en crise profonde avec ses hôpitaux et ses morgues débordés et les professionnels de la santé luttant pour faire face à la pandémie.

Le fossoyeur de Mumbai Sayyed Munir Kamruddin a déclaré que ses collègues et lui travaillaient sans relâche pour enterrer les victimes du COVID-19.

L’homme de 52 ans a déclaré: “Je n’ai pas peur de Covid, j’ai travaillé avec courage. Tout est question de courage, pas de peur.

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon a averti que “ les sommes de son indépendance ne s’additionnent pas ”

Les cas de Covid en Inde augmentent, alimentés par la nouvelle variante (Image: GETTY)

“C’est notre seul travail. Récupérer le corps, le retirer de l’ambulance, puis l’enterrer.”

Chaque jour, des milliers d’Indiens recherchent des lits d’hôpital et de l’oxygène pour sauver la vie de parents malades, en utilisant des applications de médias sociaux et des contacts personnels. Lorsque des lits d’hôpitaux deviennent disponibles, en particulier dans les unités de soins intensifs, ils sont récupérés presque instantanément.

Le Dr Krishnaswamy VijayRaghavan a déclaré à l’Indian Express: «La férocité de la deuxième vague a pris tout le monde par surprise.

“Alors que nous étions tous au courant des secondes vagues dans d’autres pays, nous avions des vaccins sous la main, et aucune indication des exercices de modélisation ne suggérait l’ampleur de la poussée.”

NE MANQUEZ PAS

Kate Middleton et William “ ont joué la vie royale comme une partie d’échecs ” [PICTURES]

Harry et Meghan pourraient perdre des titres royaux lorsque le prince Charles roi [INSIGHT]

Comment Kate et William fêteront-ils leur 10e anniversaire de mariage? [VIDEO]

Un ouvrier construit des supports en béton pour les bûchers funéraires en Inde (Image: GETTY)

Les lits d’hôpitaux en Inde sont rares (Image: GETTY)

L’armée indienne a commencé à transporter des fournitures médicales clés, telles que des bidons d’oxygène, à travers le pays et ouvrira ses établissements de santé aux civils. Les hôtels et les autocars ont été convertis en établissements de soins intensifs pour compenser la pénurie de lits d’hôpitaux.

L’Inde tente désespérément de vacciner sa population de 1,4 milliard d’habitants et, mercredi, le pays a ouvert des inscriptions pour que toutes les personnes de plus de 18 ans reçoivent des injections à partir de samedi.

Mais bien qu’elle soit le plus grand producteur mondial de vaccins, l’Inde ne dispose pas des stocks pour les 800 millions de personnes estimées désormais éligibles aux vaccins.

De nombreuses personnes qui ont essayé de s’inscrire aux vaccinations ont déclaré avoir échoué, se plaignant sur les réseaux sociaux de ne pas pouvoir obtenir de place ou simplement de ne pas pouvoir se connecter en ligne car le site Web s’est effondré à plusieurs reprises.

Cas de Covid dans le monde hier (Image: Express)

Cependant, une déclaration du gouvernement a catégoriquement nié cela, en disant: “Les statistiques indiquent que loin de s’écraser ou de fonctionner lentement, le système fonctionne sans aucun problème.”

Le gouvernement a déclaré que plus de huit millions de personnes s’étaient inscrites pour les vaccinations, mais il n’était pas immédiatement clair combien d’entre elles avaient obtenu des créneaux.

Neuf pour cent seulement des Indiens ont reçu une dose depuis le début de la campagne de vaccination en janvier auprès des agents de santé, puis des personnes âgées.

Alors que la deuxième vague d’infections de l’Inde a submergé le système de santé du pays, son taux de mortalité officiel reste celui du Brésil et des États-Unis.

L’Inde se bat pour vacciner ses 1,4 milliard de personnes (Image: GETTY)

Cependant, les experts médicaux pensent que les vrais chiffres de COVID-19 en Inde peuvent être 5 à 10 fois supérieurs au décompte officiel.

La sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren a tweeté: «L’épidémie de COVID en Inde est une crise humanitaire.

«Je dirige une lettre à @moderna_tx, @pfizer et @jnjnews pour savoir quelles mesures ils prennent pour élargir l’accès mondial à leurs vaccins afin de sauver des vies et empêcher les variantes de se propager dans le monde.»

L’Inde a été placée la semaine dernière dans la zone rouge des pays dont les voyages au Royaume-Uni sont interdits.