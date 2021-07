Inde Chine 12e cycle de pourparlers à la garnison de Moldo : Crystal Grazing

Les pourparlers seront dirigés par le GOC du Fire and Fury 14 Corps, le lieutenant-général PGK Menon, en présence, entre autres, de représentants du ministère des Affaires étrangères. (Image représentative)

Par LT COL MANOJ K CHANNAN,

“Le succès n’est pas définitif, l’échec n’est pas fatal : c’est le courage de continuer qui compte.” – Winston Churchill.

L’impasse indo-chinoise sur la ligne de contrôle réel s’est poursuivie au cours de l’année écoulée. Il s’agit de la 12e série de pourparlers et la citation ci-dessus de Winston Churchill doit être gardée à l’esprit.

Alors que l’interaction physique aura lieu à 10 heures, à la garnison de Moldo de l’Armée populaire de libération de Chine, des réunions virtuelles ont eu lieu dans le cadre du « Mécanisme de travail pour la consultation et la coordination (WMCC) » qui a été décidé lors de la réunion de ce matin. Le WMCC est un groupe qui a des représentants des ministères des Affaires étrangères et des militaires des deux côtés.

Les pourparlers seront dirigés par le GOC du Fire and Fury 14 Corps, le lieutenant-général PGK Menon, en présence, entre autres, de représentants du ministère des Affaires étrangères.

Les pourparlers devraient être une “session marathon” qui s’étendra jusqu’aux premières heures de la matinée du 1er août. La première indication du résultat sera, comme toujours, le communiqué de presse du gouvernement indien. L’ordre du jour des pourparlers du point de vue indien est clair. L’Inde souhaite un retrait dans les régions de Gogra et Hot Springs, suivies des plaines de Depsang.

L’Inde veut un retrait des troupes en contact globe oculaire, l’Armée populaire de libération de Chine veut que les zones de profondeur soient évacuées en premier et que les troupes en contact soient retirées plus tard. Dans les circonstances actuelles, le déficit de confiance est élevé, s’attendre à des résultats décisifs et inattendus ce jour-là place la « barre des attentes » à un niveau très élevé.

La direction indienne a été ferme dans sa détermination et continuera de négocier avec ses homologues pour une résolution pacifique. L’armée indienne est bien préparée pour le long terme et ses formations à double mission utilisent les mois d’été pour se familiariser avec la zone ainsi que pour s’acclimater. Le stockage d’hiver est en cours et le développement des infrastructures progresse avec urgence et correspond au développement des infrastructures de l’Armée populaire de libération de Chine.

L’évaluation est que les Chinois ne vont pas reculer et continueront à maintenir l’environnement dans un scénario « No War No Peace ». Les « lignes rouges » sont définies et les règles d’engagement auraient été clairement énoncées, après l’incident de Galwan l’année dernière.

Lors d’une interaction avec certains habitants de Leh, il a été appris que l’afflux de touristes dans la région est élevé et que l’armée indienne a permis aux touristes de faire le circuit de Pogang-Tso, Khardung La – le circuit de la vallée de Nubra, ce qui est bien. pour l’économie de la région et de ses habitants.

Prenant du recul par rapport au Ladakh, la Chine poursuit un enjeu majeur en Afghanistan. La région en particulier et le monde en général surveillent de près les ambitions chinoises. Aucune « nouvelle de rodage » n’est attendue ; cependant, je suis sûr que l’équipe de négociation serait optimiste et espère atteindre ses objectifs en attendant les résultats finaux.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

