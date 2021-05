Inde Covid en dernier: un rare champignon noir mortel se propage – une mystérieuse infection déclenche l’alarme | Monde | Nouvelles

L’infection fongique rare se propage de manière incontrôlable et alarmante les médecins dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Le “champignon noir” est connu sous le nom de mucormycose et est généralement le plus agressif chez les patients dont le système immunitaire est affaibli par d’autres infections. S’adressant à l’., un membre du groupe de travail indien sur les coronavirus a déclaré: «Les cas d’infection à mucormycose chez les patients atteints de COVID-19 après le rétablissement sont près de quatre à cinq fois plus élevés que ceux rapportés avant la pandémie.

«La mucormycose est une infection très rare.

“Elle est causée par l’exposition à la moisissure mucor qui se trouve couramment dans le sol, les plantes, le fumier et les fruits et légumes en décomposition.”

Le Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR) a déclaré sur Twitter: “La mucormycose, si elle n’est pas soignée, peut devenir fatale”.

Les symptômes de l’infection par le champignon sont de graves problèmes avec les sinus, le cerveau et les poumons.

L’infection peut mettre la vie des personnes diabétiques en danger.

Elle affecte également gravement les personnes immunodéprimées, telles que les patients cancéreux ou les personnes vivant avec le VIH / SIDA.

Les personnes qui souffrent de coronavirus sont plus susceptibles de contracter l’infection fongique si elles ont séjourné de manière prolongée dans les unités de soins intensifs des hôpitaux.

Le traitement consiste à retirer chirurgicalement tous les tissus morts et infectés par des champignons.

«Même les rares qui guérissent ne récupèrent que grâce à une intervention chirurgicale intensive et agressive.

«C’est une infection qui évolue rapidement.

«Il peut grandir en deux semaines.

«C’est un piège-22, qui sort d’un virus et entre dans une infection fongique.

“C’est vraiment mauvais.”

La nouvelle de l’infection fongique survient après une recrudescence des infections à travers l’Inde.

Le pays compte désormais 366161 cas de coronavirus et 3754 décès ont été signalés lundi.

L’Inde est maintenant sur une sombre trajectoire pour atteindre un jalon de 250000 décès dus au coronavirus.