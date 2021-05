Inde Covid News: Le Royaume-Uni va envoyer plus de soutien vital alors que les infections submergent le pays | Monde | Nouvelles

La Grande-Bretagne expédiera 1000 ventilateurs pour une utilisation dans les hôpitaux en Inde et a mis en place un groupe de travail clinique pour fournir des conseils médicaux dans la bataille acharnée contre le COVID-19. Boris Johnson a déclaré à ses homologues de New Delhi que le peuple britannique «sera toujours là pour l’Inde en cas de besoin». L’Inde est actuellement à l’épicentre de la pandémie de coronavirus et un nombre record de décès a été signalé dimanche.

3689 autres décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures et 392 488 nouveaux cas de COVID-19.

Samedi, un record absolu de 401 993 nouveaux cas a été confirmé dans tout le pays.

Les hôpitaux et les crématoriums ont été submergés par plus de 300 000 infections confirmées pendant 10 jours consécutifs.

Le Royaume-Uni fournira 1 000 ventilateurs à partir de ses stocks excédentaires et s’ajoute aux 200 ventilateurs, 495 concentrateurs d’oxygène et 3 unités de génération d’oxygène déjà annoncés la semaine dernière.

Virgin Atlantic a fait voler 200 boîtes de concentrateurs d’oxygène à Delhi samedi.

La compagnie aérienne britannique libérera également de l’espace de chargement pour d’autres fournitures médicales sur six vols prévus pour la semaine prochaine.

De nombreux pays à travers le monde ont envoyé de l’aide en Inde car le pays est l’un des plus grands fabricants de vaccins et d’équipements de protection individuelle (EPI).

Des millions de jabs sont produits par l’institut indien du sérum et seront distribués dans le monde à prix coûtant par le biais du programme COVAX.

L’année dernière, l’Inde a envoyé au Royaume-Uni 11 millions de masques faciaux et 3 millions de paquets de paracétamol.

Le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef, Patrick Vallance, ont été en contact avec leurs homologues indiens pour leur fournir des conseils, des idées et une expertise sur les nouvelles variantes du COVID-19.

NHS England est également en train de créer un groupe consultatif clinique dirigé par Prerana Isaar, Chief People Officer, pour soutenir la réponse Covid de l’Inde.

Mardi, M. Johnson tiendra une réunion virtuelle avec le Premier ministre indien Modi pour discuter de l’approfondissement de la coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre britannique a été contraint d’annuler son voyage reprogrammé en Inde le mois dernier, au milieu du nombre croissant d’infections à coronavirus.

M. Johnson a déclaré: «Les images terribles que nous avons vues en Inde ces dernières semaines sont d’autant plus puissantes en raison du lien étroit et durable entre les peuples du Royaume-Uni et de l’Inde.

«Ce virus nous attaque tous et dans la bataille contre le coronavirus, nous sommes tous du même côté.

«Ce soutien supplémentaire fournira plus de capacités et d’expertise pour aider à sauver des vies et soutenir le système de santé indien.

«Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement indien pendant cette période extrêmement difficile.»

S’exprimant lors de l’émission Andrew Marr de la BBC, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a ajouté que le Royaume-Uni «examinerait très attentivement» toute demande de vaccins de l’Inde.