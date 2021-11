Inde enchantée : un livre de BojidarKarageorgevitch (Karadordevic)

Légendes des photos : le manoir du prince Bojidar Karadordevic et de la famille, désormais siège de l’Université de Belgrade

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

Alors que je quittais Belgrade, Serbie à la fin de mon mandat, le professeur Aleksandar Petrovic, professeur à l’université de Belgrade, m’a fait un cadeau d’adieu : un livre « Enchanted India » du prince Bojidar Karadordevic (1862-1908).

Le prince BojidarKaradordevic était un artiste, écrivain d’art, voyageur du monde et membre senior de la dynastie serbe Karadordevic. Il était le deuxième fils de George et Sarka, son grand-père, le prince Aleksa, était le fils aîné de Karadordevic Petrovic, le fondateur de la dynastie vieille de plus de deux siècles. Un riche chef de clan serbe, Petrovicin 1804 a dirigé le premier soulèvement serbe contre l’Empire ottoman qui dirigeait les Balkans. Le soulèvement a réussi pendant un certain temps et en 1811, il a été confirmé comme dirigeant légitime de la Serbie. Après que les forces turques eurent repris Belgrade en 1813, il se rendit en Autriche. Son fils, le prince Aleksandar, revint à la tête de la Serbie en 1842, mais fut destitué en 1858. En 1903, le Parlement serbe restaura la dynastie ; il s’exile à nouveau après la Seconde Guerre mondiale.

Le prince Bojidar a vécu en France la majeure partie de sa vie alors que les membres de la dynastie Karadordejevic étaient en exil après que le prince Aleksandar a perdu le trône de Serbie en 1858. Il a donné des cours de chant et de dessin et a ensuite gagné sa vie en tant que critique d’art et traducteur contribuant à l’Encyclopaedia Britannica et de nombreuses revues. Il a servi dans l’armée française et a reçu la Légion d’honneur.

Bojidar a ensuite beaucoup voyagé et a fait plusieurs voyages à travers le monde. Au cours d’un de ses voyages à l’étranger, il a beaucoup voyagé en Inde, visitant 38 villes. Le livre ‘Inde enchantée dans ses 305 pages offre son récit à la première personne du peuple indien, leurs rites religieux et autres cérémonies : Palitana : « Un énorme Bouddha d’or et d’argent était caché sous des couronnes de fleurs autour de son cou, et un diadème de fleurs sur son front, où flambait un diamant lumineux « … » Les quatorze cent cinquante deux dieux du paradis jaïn sont représentés sur une pyramide sculptée sous une pagode.

Il a également fourni des descriptions détaillées du paysage et des bâtiments indiens. À Haridwar, il observa : « Au bas de la large volée de marches coule le Gange, translucide, d’un vert profond pailleté d’or… » La ville de Madras « donne l’impression d’une ville construite dans les nuages ​​puis abandonnée, dispersée sur le plaine ». Il décrit les temples d’Ellora « taillés au flanc de la colline… des marches gigantesques taillées dans la roche, des grottes renfermant d’immenses autels de Bouddha… les béatitudes de Krishna, la vengeance de Vishnu, le mariage de Shiva et Parvati… ». A Srinagar, « la grande ville le long de la rive de Jellum, les maisons sont en bois, grises et satinées de vieillesse… dans les rues les gens sont tous enveloppés dans de longs châles d’un brun neutre… tu es un panorama peint pour tromper l’oeil… »

Pendant les sept mois qu’il séjourne en Inde, il observe le travail des artistes indiens, ses intérêts sont éveillés pour le travail du bois et du cuivre, qu’il échange ensuite contre des métaux précieux, du cuir et de la broderie de soie. « Chez un orfèvre, je me tenais debout pour regarder un indigène fabriquer une boîte en argent… dans la rue des chaudronniers, il y avait un stand qui ressemblait à une école d’art…. D’autres petits garçons faisaient de la broderie, mêlaient des fils d’or et des soies colorées à des motifs sur des châles…’

Ce qui m’a le plus frappé, ce sont ses visites dans les villes et villages célèbres du Pendjab indivis, dont Rawalpindi et Peshawar, mes villes natales ancestrales, que j’aurais aimé visiter mais que je ne l’ai pas encore fait. Rawalpindi « est une ville anglaise de cottages entourés de pelouses et d’arbustes ». À Peshawur, « alors que nous approchions de la frontière afghane, les camps se succédaient, se rassemblant autour des stations de montagne… »

Il a également laissé un témoignage d’une sensibilité aiguë à la souffrance de la population qui, pour les autorités anglaises ou pour les Européens en général, semblait ne pas exister. « Comment est-il possible, demanda-t-il, que j’aie vu la famine hideuse rôder dans le pays, des spectres hideux dévorés par des plaies, la faim semant des squelettes à peine couverts de peau au bord des routes ».

Bien qu’il soit mort à Versailles, Paris, en 1908 après une maladie prolongée, ses restes ont ensuite été transférés en Serbie. La Serbie a décrété huit jours de deuil pour le prince ouvrier, comme on l’a appelé. Sa renommée avait depuis longtemps dépassé les frontières de la France, ce qui a réveillé la bureaucratie serbe de sa léthargie. Sa mère percevait la pension de l’État tant attendue : quarante mille francs par an qui, disait-on, auraient pu éviter la maladie du prince ouvrier. Son manoir familial est aujourd’hui le siège de l’Université de Belgrade, où j’ai eu le privilège de m’adresser aux étudiants.

On dit que dans la mort Bojidar reçut la plus belle flatterie qu’on pût faire à la noblesse : être pauvre. « Il s’inquiétait de la désagrégation de la terre au point que, à en juger la fonction de l’Hospitalité Nocturne, les refuges de nuit pour les sans-abris, il dormirait plus d’une fois comme un indigent de plus dans l’un des refuges. Il s’intéressait aux humbles… ils ont eu l’honneur de l’accompagner en masse jusqu’à sa dernière demeure ».

La bibliothèque de Bojidar a été donnée à l’Université de Belgrade. Plusieurs de ses peintures et paysages ont été donnés au Musée des Beaux-Arts de Belgrade. On se souvient de Bojidaris comme du prince ouvrier, artiste, homme de lettres et surtout, un homme sensé et minutieux.

Bojidar était un écrivain prolifique. Son œuvre est cependant dispersée à l’exception de son livre sur l’Inde et d’un autre volume qui rassemblait un recueil de leurs histoires : il a été publié en 1922 et s’intitule Multiple.

À l’origine en français et traduit en anglais par Clara Bell, « Enchanted India », publié en 1899, a été « acclamé comme culturellement important » bien que les préjugés occidentaux filtrent… » et considéré comme faisant partie d’une base de connaissances de la civilisation telle que nous la connaissions. ce…. » Dans l’ensemble, l’œuvre est un exemple de la grande perspicacité du prince serbe visitant l’Inde en commençant par Bombay, puis en voyageant dans les régions du nord et du sud. Il a également écrit les fameuses Notes sur l’Inde – « Notes sur l’Inde ». Je me demande si un autre prince étranger a fait cet honneur à l’Inde ! Le professeur Petrovic a écrit ce qui suit en me présentant le livre : « les voyageurs peuvent aller et venir, mais les souvenirs resteront toujours ».

Les vicissitudes de l’histoire ont ramené la dynastie au pays pour repartir. comprendre qu’ils ne revendiqueront pas le titre royal et ne participeront pas à la politique. Le palais et d’autres propriétés confisquées à la famille ont été restaurés à des fins résidentielles uniquement, leur propriété devant être décidée plus tard. Le palais de Dedinje à Belgrade est un vaste domaine où j’ai rencontré mes hôtes très aimables, les Karadordevics et j’ai participé à leurs activités humanitaires et j’ai été témoin des mariages de leurs enfants.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien en République de Serbie. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.