Inde et Afrique : établir des relations au-delà du maintien de la paix

L’Inde a apporté un soutien crucial à nos partenaires en Afrique afin qu’ils puissent être libres. (Source du logo : http://www.iafs.in)

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

Le maintien de la paix internationale a été l’un des trois thèmes principaux de la présidence indienne au CSNU durant le mois d’août 2021 (les deux autres : la sécurité maritime et le terrorisme). L’Inde est associée aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies (UNPKO) depuis leur création. Jusqu’en 2018, plus de 200 000 soldats indiens ont servi dans 49 des 71 UNPKO, faisant de l’Inde le plus gros contributeur cumulé. La participation précoce de l’Inde, le professionnalisme et l’expertise de ses officiers ont posé des jalons, contribuant au développement de la doctrine UNPK. Jusqu’en 2018, un total de 3802 soldats de la paix sont morts, le nombre le plus élevé de 164 en Inde. L’Inde à l’ONU a lancé un mémorial à tous les soldats de la paix tombés au combat, le mur commémoratif a été inauguré pendant la présidence indienne d’août 2021.

Entre autres, l’Inde s’est distinguée lors de la première opération de grande envergure de l’ONU au Congo en 1960, qui comptait près de 20 000 personnes à son apogée. Outre le Congo, l’Inde a participé à plusieurs autres missions de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, notamment en Égypte, en Angola, au Mozambique, en Namibie, au Rwanda, en Somalie, en Sierra Leone, au Libéria, au Soudan du Sud, etc. Dans nombre de ces pays, les conflits se sont concentrés sur les mouvements de liberté. . Le fait que l’Inde soit un leader mondial dans le mouvement contre l’impérialisme et le colonialisme a fait doublement accueil aux soldats de la paix indiens. Les troupes indiennes ont apporté un soutien crucial aux mouvements révolutionnaires locaux pour résoudre les conflits par des moyens pacifiques ; guidé les institutions nationales de gouvernance naissantes (Namibie); Les gardiennes de la paix indiennes sont devenues des modèles pour les femmes locales (Libéria). Ce ne sont que quelques exemples. Et les souvenirs ont duré. La présence indienne est considérée comme bénigne. Le rôle des soldats de la paix indiens en Afrique est une base solide sur laquelle nous pouvons continuer à construire l’édifice d’une relation éternelle.

Dans plusieurs pays d’Afrique, les premiers succès dans le renversement de la domination étrangère ont souvent cédé la place à un régime autoritaire et militaire. Les conflits sont passés aux conflits intra-étatiques. Le maintien de la paix est passé à l’imposition de la paix. Dans certains pays comme la Zambie, l’Inde a été invitée à mettre en place des équipes de formation de l’armée indienne. Cela a contribué à planter les valeurs d’un caractère apolitique des forces de sécurité.

Durant les premières décennies de notre indépendance, les relations de l’Inde avec les pays africains étaient fondées sur une lutte commune contre l’impérialisme, le colonialisme, l’apartheid. L’Inde a apporté un soutien crucial à nos partenaires en Afrique afin qu’ils puissent être libres. En tant que membre fondateur du Mouvement des non-alignés, l’Inde a reconnu les mouvements anticoloniaux par ailleurs proscrits en Afrique. Cela a permis aux révolutionnaires d’obtenir un soutien moral et matériel, d’établir des bureaux en Inde et de voyager avec des passeports indiens. Une fois indépendants, ces pays ont pris la place qui leur revient en tant qu’États souverains auprès de l’ONU et d’autres organisations internationales. La signature de l’accord établissant des relations diplomatiques complètes entre l’Inde et l’Afrique du Sud, dernier bastion, après la libération de Nelson Mandela, est historique. Le décor était planté pour que l’Inde joue son prochain rôle.

Le succès des réformes économiques indiennes lancées en 1991 a marqué un tournant dans l’histoire de l’Inde indépendante. L’Inde est devenue un acteur économique sur la scène mondiale, en dehors d’une force politique et morale. L’Inde a ouvert son économie à la participation étrangère. De bénéficiaire d’aide, l’Inde est devenue un fournisseur net d’aide. En Afrique, plusieurs anciennes puissances coloniales ont maintenu leur emprise économique. Leur aide et leur commerce étaient liés. D’autres avaient déferlé sur le continent dans ce que l’on a qualifié de néocolonialisme. Ils n’étaient pas dignes de confiance. De nombreux pays sont tombés dans le piège de la dette.

L’Inde n’avait pas de bagage historique. Auparavant, nos propres difficultés financières et la crise de la balance des paiements nous avaient liés les mains ; nos mains étaient désormais libres de boucler la boucle de nos relations traditionnellement amicales avec l’Afrique. Le moment était venu d’améliorer sensiblement nos relations avec le continent. Un saut majeur dans nos relations a été franchi au cours de la période 2005-2008 lorsque le terrain a été préparé par l’actualisation des relations bilatérales ; l’établissement d’une coopération institutionnelle avec les organisations régionales ; et la promotion d’un cadre de dialogue avec les 53 (aujourd’hui 54) membres de l’Union africaine. Cela a culminé avec le tout premier sommet historique du Forum Inde-Afrique de 2008. La politique à trois volets de l’Inde sur l’Afrique a été conçue pour aider l’Afrique à s’aider elle-même, sur la base de l’égalité. Le repos appartient à l’histoire. L’Inde a depuis construit sur cette base en organisant des sommets réguliers, tous les trois ans.

Alors que le calendrier des visites indiennes s’accélère à mesure que le défi Covid s’installe, nous pouvons envisager de reprendre les visites de haut niveau à nos amis traditionnels, et désormais partenaires d’une nouvelle ère, en Afrique. Ce peut être une bonne idée de commencer le calendrier post-covid avec des pays d’Afrique où l’Inde a participé à des activités de maintien de la paix, d’imposition de la paix et de consolidation de la paix. Cela comblera non seulement l’écart de visite requis, mais aidera également à faire face aux défis communs de la reprise économique post-covid, des pandémies sanitaires et des menaces croissantes de terrorisme alors que les acteurs non étatiques trouvent de nouvelles bases en Afrique. Nous pouvons mettre à jour et évaluer de première main la situation dans nos pays partenaires. Nous pouvons avoir des contacts directs avec les dirigeants africains à un moment où le monde est sur un mode virtuel depuis l’année dernière. Cela nous permettra d’élaborer l’agenda et de préparer notre prochain sommet africain.

Une sensibilisation politique consciente avec l’Afrique prend encore plus d’importance étant donné que nous siégeons actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, un organe qui s’occupe principalement de la paix et de la sécurité internationales. Étant donné que près de 70 % des travaux du CSNU concernent l’Afrique, notre adhésion non permanente actuelle au CSNU offre de nombreuses possibilités de coopération avec le continent, en particulier l’Afrique subsaharienne, que l’Inde devrait exploiter. Ce sera à l’avantage mutuel.

Nous avons en effet le privilège d’avoir quatre ministres au ministère des Affaires extérieures. Au cours de mes 35 années de service à l’IFS, cela n’a probablement jamais été le cas. Notre empreinte diplomatique en Afrique s’est nettement accrue. L’Inde a récemment pris plusieurs mesures pour relever les défis multidimensionnels d’un monde de plus en plus globalisé. De nouveaux défis se sont ajoutés depuis que nous avons tenu notre dernier Sommet avec l’Afrique. Allons-y.

(L’auteur est une ancienne ambassadrice. Elle est également une ancienne secrétaire conjointe pour l’Afrique au ministère des Affaires étrangères. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.