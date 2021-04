Inde et Pakistan: des échanges sans compromis

Le PM Modi, dans la plus grande courtoisie, a exprimé sa préoccupation et ses meilleurs vœux pour un prompt rétablissement lorsque les rapports du PM Imran Khan contractant Covid -19 ont émergé. (Source de la photo: .)

Le problème fondamental entre l’Inde et le Pakistan est la verbosité excessive affichée même lorsqu’un petit pas est fait soit pour normaliser les relations, soit pour les réduire. C’est exactement ce qui s’est passé lorsque le Pakistan a décidé plus tôt d’autoriser les importations de sucre indien, de coton et de fils de coton à travers les frontières terrestres et maritimes après leur suspension en 2019 en raison de la relation bilatérale qui touchait le fond. Mais quelques jours plus tard, la décision de l’ECC, qui n’aurait peut-être pas été décidée sans l’approbation de l’accord d’importation par le Premier ministre Imran Khan, a été annulée lors de la réunion du Cabinet, qu’il a lui-même présidée. Il est évident que, bien que la décision antérieure ait été prise sur la base de la nécessité économique, cette dernière a suivi après coup, car elle semblait avoir donné un avantage imaginaire en matière de relations publiques à l’Inde, la plus grande rivale. Par conséquent, le changement d’avis a été formulé dans le passe-temps et la fixation traditionnels standard appelés «J&K». Cette fois, l’initiative a été annulée jusqu’à ce que l’Inde annule son abrogation Art 370 de 2019. Ce navire a navigué. Eh bien, cela ne se produit pas, donc nous continuerons à être témoins de l’attitude du «Kaikeyi in Kopgrah» et les extrémistes des deux côtés auront à nouveau le dernier mot et la relation pourrait rester sujette aux accidents comme par le passé.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de commentaires médiatiques informés et non informés en Inde et au Pakistan et ailleurs sur cette «volte-face» du gouvernement indien du Premier ministre Imran Khan, le porte-parole indien Arindam Bagchi dans son premier point de presse a intelligemment renoncé à la question en déclarant que «nous sommes pas la bonne partie à qui vous devriez adresser votre question ». Pour l’Inde, c’était bien d’avoir mais pas nécessaire. L’optique aurait pu fonctionner comme un CBM.

Une étude menée par Afaq Hussain et Nikita Singla sur les «Décisions unilatérales Pertes bilatérales» s’est penchée sur la perte de coût d’opportunité en raison de la suspension du commerce LoC, du retrait NPF et des hausses de droits et de la fermeture de l’espace aérien en raison de la situation tendue entre Delhi et Islamabad. Il déclare que le commerce transfrontalier Indo-Pak en 2008-19 s’est élevé à plus de Rs 7500 Crores et qu’il a généré plus de 170000 nouveaux emplois des deux côtés dans les zones frontalières qui sont souvent témoins de bombardements aveugles, confirmant clairement les dividendes de la paix. Il conclut en outre que si le commerce bilatéral direct a oscillé autour de 2,6 milliards de dollars, le potentiel pourrait dépasser 37 milliards de dollars, ce qui sera mutuellement avantageux étant donné l’interdépendance géographique de l’industrie et des matières premières des deux côtés. Il est un fait connu que si le gypse, le ciment et le sel gemme fournissent un avantage au Pakistan dans le sucre et les fils de coton et les produits pharmaceutiques, l’Inde a un avantage certain et peut répondre aux exigences d’Islamabad facilement et de manière compétitive. Alors que l’ASACR est restée retardée en raison de l’échec politique de la région, les accords de l’AFTA se sont poursuivis. Outre les efforts du Premier ministre indien pour toujours recueillir le soutien des dirigeants de l’ASACR dans une lutte conjointe contre le Covid 19 et le partage des vaccins, ainsi que pour créer des mécanismes à l’échelle de la région en Asie du Sud, il est instructif que les pays de la région peuvent travailler ensemble lorsqu’ils sont confrontés à une calamité. . Lorsque nous parlons de solidarité mondiale, tous les pays de la région sont la partie principale et intégrale de la chaîne. N’oublions pas que la pandémie et le terrorisme ne connaissent pas de frontières et qu’une lutte commune et sincère contre eux est donc une condition préalable.

Beaucoup plus pourrait être fait si les choses étaient normales. Cependant, le P2P connect, les échanges culturels, y compris la levée des interdictions sur les films et les artistes, l’assistance humanitaire et médicale, le pèlerinage religieux, les sports et le cricket et la gestion des catastrophes doivent être à tout moment prioritaires car ils ont le potentiel de combler les écarts politiques. À ce titre, les deux pays ont régulièrement échangé des listes de prisonniers et d’installations nucléaires et ont récemment travaillé sur le couloir de Kartarpur Sahib ainsi que sur le dialogue sur le partage de l’eau quel que soit l’état des relations bilatérales.

Récemment, après un relâchement partiel de l’impasse sino-indienne et sous la pression et la persuasion de plusieurs de leurs amis du Golfe et de l’Ouest, les dirigeants civils et militaires pakistanais ont fait des déclarations raisonnables qui tendent à indiquer qu’une certaine forme de dégel et de formalités un dialogue entre Delhi et Islamabad était probable. La déclaration commune confirmant l’accord de cessez-le-feu de 2003 était une évolution bienvenue. Le général Bajwa voudrait, semble-t-il, enterrer le passé et a déclaré sans ambages que le Pakistan est prêt à «améliorer notre environnement en résolvant tous nos problèmes en suspens avec nos voisins par le dialogue d’une manière digne et pacifique. Une relation indo-pakistanaise stable est la clé pour libérer le potentiel inexploité de l’Asie du Sud et centrale en assurant la connectivité entre l’Asie de l’Est et de l’Ouest ». Tellement vrai! Mais les pistes de dialogue non officielles ont beaucoup de chemin à parcourir.

Le PM Modi, dans la plus grande courtoisie, a exprimé sa préoccupation et ses meilleurs vœux pour un prompt rétablissement lorsque les rapports du PM Imran Khan contractant Covid -19 ont émergé. Il a également félicité le peuple pakistanais le jour de la fête du Pakistan dans une lettre à son homologue. Le Premier ministre Imran Khan a également répondu en remerciant le Premier ministre indien pour les salutations, mais en prédisant la paix et le dialogue sur la résolution de plusieurs problèmes, y compris J&K. Rien de nouveau dans la mesure où des mécanismes institutionnels bilatéraux ont déjà été mis en place il y a des années, prévoyant des discussions sur toutes les questions conformément à l’Accord de Shimla et à la Déclaration de Lahore, entre autres. Cependant, depuis qu’Islamabad a refusé de prendre des mesures crédibles contre les groupes terroristes opérant contre l’Inde à partir de son sol et n’a pas renoncé à sa politique de soutien et de parrainage des formations djihadistes se livrant au terrorisme transfrontalier, l’Inde a insisté sur le fait que «les pourparlers et la terreur« ne peuvent pas continuer et cela demeure la ligne de définition. Comment les deux aligneraient-ils la géo-économie avec les problèmes de sécurité?

Les deux parties sont restées fidèles à leurs positions inflexibles, d’où la futilité du dialogue est évidente. Mais il y a toujours du gris dans les nuances de noir et blanc. On a supposé que les deux ministres des affaires étrangères ou leurs hauts fonctionnaires pourraient se rencontrer à Douchanbé en marge de la conférence Heart of Asia sur l’Afghanistan. Il n’est pas rare d’être mis de côté lors de conférences multilatérales et cela s’est déjà produit au plus haut niveau auparavant. Mais cette fois, selon le porte-parole de la MEA, aucune réunion n’a eu lieu à sa connaissance. Le pakistanais FM Qureshi s’est enfui sur les hauteurs avec « Si l’Inde fait un pas, nous en prendrons deux. » Certains affirment que, depuis qu’aucune discussion n’a eu lieu, le Pakistan a dû montrer son mécontentement en annulant la décision d’importer des produits de base d’Inde, qui était considérée comme une mesure de confiance, même si elle était rendue nécessaire pour les besoins nationaux des personnes et de l’industrie. Mais la situation difficile du côté indien est que se passe-t-il si une fois de plus l’État profond pakistanais recourt à une autre attaque terroriste, comme dans le passé, dès que certaines ouvertures de paix se manifestent ou se matérialisent. Et les débats internes dans une démocratie ont leur propre dynamique, surtout quand l’establishment au pouvoir est vu ou montré qu’il se livre à des efforts vains et vils pour normaliser les relations en sachant trop bien qu’il ne mènera peut-être nulle part. Eh bien, c’est un argument boiteux puisque même Kaikeyi a dû briser son silence mais en extrayant son livre de chair. Le Pakistan ferait-il face au terrorisme? A-t-il la capacité ou l’intention – improbable et douteuse? Quel est l’intérêt d’avoir un dialogue lorsque les compromis sont indéfendables et flagrants – vous essayez toujours? Alors que les négociations bilatérales sont absolument acquises, l’amie de fer du Pakistan, la Chine, le nouvel ami trouvé la Russie et l’ancien ami des États-Unis et, bien sûr, ses bienfaiteurs énervés du Golfe pourraient sortir du moule géopolitique limité et contraindre l’establishment politico-militaire à renoncer à la politique. du terrorisme d’État parce que plusieurs d’entre eux non seulement connaissent, mais ont souvent partagé des renseignements sur les camps terroristes avec l’Inde. La seule préoccupation de l’Inde est la suivante et elle devrait également rappeler au Pakistan l’histoire de «Bhasmasur» quand il se plaint d’être victime du terrorisme lui-même. Espérons que la paix et le dialogue entre les deux voisins, qui sont un cadeau de la géographie et du colonialisme, prévaudront pour le plus grand bien des gens de l’autre côté de la fracture. Que faites-vous avec les spoilers, c’est à chaque pays de décider.

(L’auteur est ancien ambassadeur auprès du Royaume hachémite de Jordanie, de Libye et de Malte. Il peut être contacté à amb.trigunayat@gmail.com Twitter: @aniltrigunayat. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express En ligne.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.