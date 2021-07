Inde États-Unis La coopération militaire est importante dans les relations bilatérales

L’Inde a également pris livraison des deux premiers hélicoptères multirôles (MRH) Lockheed Martin-Sikorsky MH60R à San Diego, en Californie (AP Image)

La visite du secrétaire d’État américain Anthony Blinken avant les pourparlers ministériels des Affaires étrangères plus tard cette année est une autre indication de l’importance que les relations bilatérales américano-indiennes sont devenues pour la stabilité régionale et mondiale. L’ordre du jour de la visite qui débute aujourd’hui (27 juillet 2021) devrait se concentrer sur divers aspects de la sécurité régionale et internationale ainsi que sur le renforcement des relations de défense.

Au cours du week-end, des sources avaient confirmé à Financial Express Online : “Les transferts et technologies de défense, plus d’exercices, d’échanges de politiques ainsi que l’exploration des voies et moyens d’approfondir la collaboration dans le domaine de la défense sont à l’ordre du jour des pourparlers”. Plus tard cette année, le 4e cycle du Dialogue ministériel 2+2 devrait avoir lieu à DC. Le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, se rendront aux États-Unis pour assister à cette réunion.

Au cours des deux dernières décennies, une vaste coopération en matière de défense et l’élargissement de l’engagement militaire à militaire dans les services, le partage d’informations, la coopération dans les secteurs émergents de la défense et le soutien logistique mutuel ont été la marque de la relation bilatérale indo-américaine.

Coopération militaire indo-américaine

Les deux pays ont convenu de poursuivre une coopération renforcée avec le Commandement indo-pacifique américain et d’autres commandements.

« Avec les accords fondamentaux, LEMOA, COMCASA et BECA, en place et l’entrée de l’Inde dans le MTCR, les gouvernements discutent des mesures à prendre pour comprendre leur plein potentiel d’avantage mutuel. L’acquisition depuis longtemps attendue de 30 avions sans pilote Sea Guardian d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars pour la marine indienne, l’armée indienne et l’armée de l’air indienne apporte divers éléments de ce partenariat stratégique », ont déclaré des sources à Financial Express Online.

Quand la première mention de Guardian a-t-elle été faite ?

Cela a été rendu public en 2017 dans la déclaration conjointe du gouvernement de la Maison Blanche publiée à Washington DC lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi dans ce pays.

Les drones seront livrés avec des configurations différentes car les charges utiles pour chaque service sont différentes. En 2020, lors de l’impasse actuelle entre les armées indienne et chinoise, la marine indienne avait loué deux drones Sea Guardian à la société américaine General Atomic.

Selon certaines informations, le vice-chef sortant de la marine indienne, le vice-amiral G Ashok Kumar, a parlé de l’AoN pour les Sea Guardians à venir. “Ces drones MQ-9 Sea Guardian aideront la marine indienne à surveiller de près tout navire d’intérêt opérant dans la région de l’océan Indien.”

La semaine dernière, l’Inde a également pris livraison des deux premiers hélicoptères multirôles (MRH) Lockheed Martin-Sikorsky MH60R à San Diego, en Californie. Ces hélicoptères rejoindront bientôt la marine indienne.

QUAD

Le Japon, l’Australie, l’Inde et les États-Unis souhaitent de plus en plus coopérer dans les différents domaines économiques et sécuritaires.

Le fil conducteur de ces grands accords de défense

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, les négociations pour trois actifs majeurs de la marine indienne (P8I, hélicoptères MH-60R, Sea Guardian Drones) ont été menées par le scientifique de renommée mondiale, le Dr Vivek Lall. Il a été l’architecte d’importants échanges militaires américano-indiens au cours de la dernière décennie. Il a joué un rôle très important dans l’expansion des ventes militaires entre les deux pays. En tant que membre du conseil d’administration du US India Business Council, le Dr Lall a récemment participé à une interaction avec le ministre indien des Finances Nirmala Sitharaman pour stimuler l’investissement bilatéral et la croissance économique.

En tant que membre du conseil d’administration du US Japan Business Council, le Dr Lall a également interagi avec le Premier ministre japonais Suga sur la croissance économique bilatérale. Les chefs d’État du Quad ont récemment déclaré : « Nous commencerons une coopération sur les technologies critiques du futur pour nous assurer que l’innovation est conforme à un Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif et résilient. »

Les QUAD (États-Unis, Japon, Inde et Australie) exploitent également déjà des hélicoptères P-8I et MH-60R. L’Inde a récemment reçu deux MH-60R et attend son arrivée. Aussi, tous les pays QUAD sont intéressés par les drones Sea Guardian.

Interopérabilité

Comme on le sait, la marine indienne utilise déjà le P-8I de la société aérospatiale américaine pour mener la guerre anti-sous-marine et la surveillance. Et lorsque l’accord sur les drones Sea Guardians sera conclu, ils renforceront encore la reconnaissance maritime de la marine indienne. Et il sera en mesure d’étendre sa zone de surveillance et de contrôle de l’IOR ainsi que des limites et des actifs côtiers.

La marine indienne deviendra plus puissante avec les drones Sea Guardian volant en synchronisation avec le P8I ainsi que les hélicoptères MH60R.

Des accords de défense en préparation

L’Inde et les États-Unis sont en pourparlers pour le National Advanced Surface to Air Missile System-II de Raytheon ; Les canons navals de BAE Systems et les drones Sea Guardian.

L’administration Trump avait également proposé à l’Inde des systèmes de défense antimissile Patriot Advanced Capability (PAC-3).

