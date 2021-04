Inde: la Grande-Bretagne envoie des équipements médicaux vitaux en Inde alors que les cas de Covid montent en flèche | Monde | Nouvelles

Le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré que le programme d’assistance comprendrait des ventilateurs et des concentrateurs d’oxygène provenant des stocks excédentaires. Il a déclaré que le premier des neuf avions chargés du kit arriverait à New Delhi tôt mardi.

Dans un communiqué, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: “Nous nous tenons côte à côte avec l’Inde en tant qu’ami et partenaire pendant ce qui est une période profondément préoccupante dans la lutte contre Covid-19.

«Des équipements médicaux vitaux, notamment des centaines de concentrateurs d’oxygène et de ventilateurs, sont maintenant en route du Royaume-Uni vers l’Inde pour soutenir les efforts visant à prévenir les pertes tragiques en vies humaines causées par ce terrible virus.

“Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement indien pendant cette période difficile et je suis déterminé à faire en sorte que le Royaume-Uni fasse tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la communauté internationale dans la lutte mondiale contre (cette) pandémie.”

L’Inde a connu une augmentation massive des cas de COVID-19 ces derniers jours.

Les hôpitaux de la capitale et de tout le pays ont été contraints de refuser des patients après avoir manqué d’oxygène médical et de lits.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est également engagée à envoyer des équipements vitaux en Inde.

Elle a tweeté: “Alarmée par la situation épidémiologique en Inde. Nous sommes prêts à soutenir.”

La Commission européenne pour l’aide humanitaire, Janez Lenarcic, a ajouté: “L’exécutif de l’UE se coordonne déjà avec les pays de l’UE qui sont prêts à fournir rapidement l’oxygène et les médicaments dont le besoin est urgent.”

Le nombre de cas a bondi de 349 691 au cours des dernières 24 heures, le quatrième jour consécutif de pics records.

Le Premier ministre Narendra Modi a exhorté les gens à se faire vacciner et à faire preuve de prudence face au nombre croissant de cas.

M. Modi a déclaré: “Nous étions confiants, nos esprits étaient remontés après avoir réussi à lutter contre la première vague, mais cette tempête a secoué la nation”.

L’Inde a enregistré un total de 16,96 millions d’infections et 192311 décès de coronavirus, après que 2767 autres soient décédés du jour au lendemain, selon les données du ministère de la Santé.

