Inde : le créateur de la loi sur la cryptographie déclare que la crypto privée ne sera pas interdite

L’ancien ministre indien des Finances, Subhash Garg, a précisé qu' »il est trompeur de dire que les crypto-monnaies privées seront interdites ».

L’Inde avait une mauvaise compréhension de la loi sur la crypto-monnaie concernant l’interdiction de la crypto privée.

C’est ce que dit le créateur du projet de loi indien sur la crypto-monnaie, l’ancien ministre des Finances Subhash Garg, qui abandonné la notion d’interdiction des « crypto-monnaies privées », a indiqué qu’il s’agissait d’une mauvaise interprétation et a souligné l’énorme potentiel des crypto-monnaies et de la technologie Blockchain.

Il faut se rappeler que les discussions parlementaires autour du projet de loi crypto ont suscité des craintes autour de l’interdiction de la crypto-monnaie, car certaines choses n’étaient pas claires.

Comme signalé QuotidienBitcoin La semaine dernière, le projet de loi, présenté par le gouvernement indien, créerait un cadre pour une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) qui serait gérée par la Reserve Bank of India (RBI). Mais il a également été dit qu’il cherchait à interdire toutes les crypto-monnaies privées, à l’exception de « certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente des crypto-monnaies et leurs utilisations ».

Cointelegraph rappelle qu’un épisode de panique parmi les investisseurs indiens a suivi l’annonce.

Compte tenu de cela, dans une interview avec la chaîne d’information locale News 18, Garg a précisé :

« [La descripción de la ley de cifrado] c’était peut-être une erreur. Il est trompeur de dire que les crypto-monnaies privées seront interdites et de faire allusion au gouvernement à ce sujet. »

Interprétations communautaires

Il pense que le gouvernement indien devrait formuler un projet de loi après en avoir discuté avec les parties prenantes et les investisseurs en crypto-monnaie. De plus, le projet de loi suggère d’interdire les crypto-monnaies privées sans préciser ce que signifie le mot « privé ».

En conséquence, la communauté des crypto-monnaies en Inde s’est auto-interprétée deux versions différentes de l’agenda du projet de loi : l’une qui envisage une interdiction de toutes les crypto-monnaies non émises par le gouvernement et l’autre qui exclut les crypto-monnaies qui fonctionnent sur des blockchains telles que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Garg a également noté un échec à classer les crypto-monnaies en tant qu’actifs après avoir mis en évidence le vaste écosystème entraîné par une technologie de rupture. Il a également déclaré que les échanges cryptographiques ont des intérêts limités et ne représentent pas l’ensemble de la communauté :

« Elle ne classe pas le blé qu’elle produit, elle ne classe pas les vêtements qu’elle produit, en actifs. C’est trop simplificateur pour considérer cela comme un atout. »

De plus, Garg a ajouté que Les initiatives de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), en particulier dans des pays comme l’Inde, sont complexes. Selon lui, le gouvernement doit d’abord relever les défis, notamment l’indisponibilité des smartphones et l’émission de portefeuilles numériques. Cependant, selon les rapports, la CBDC indienne, la roupie numérique, débuterait en décembre une période d’essai.

De nouvelles entreprises commencent à s’intéresser au marché indien. Cointelegraph dit que le dernier à le faire est l’échange de Singapour Coinstore, qui ouvrira trois bureaux dans le pays. Un porte-parole de l’échange a déclaré: « Le processus strict de KYC, l’exigence de sécurité pour les échanges, ainsi que la réglementation progressive de certaines crypto-monnaies protègent naturellement les utilisateurs indiens et clarifieraient la légalité de certaines crypto-monnaies. »

