John Kerry a rencontré Prakash Javadekar, le ministre de l’Union de l’environnement, des forêts et du changement climatique.

Appelant l’Inde une «opportunité d’investissement rouge» en raison des efforts du pays pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le panier énergétique, l’envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a déclaré mardi que «l’investissement mondial dans de nouvelles capacités d’énergie propre devrait dépasser 10 dollars. trillion jusqu’au milieu du siècle, soit plus de six fois les investissements dans des options plus sales ».

Kerry a fait ce commentaire en prononçant le discours d’ouverture lors du sommet annuel sur le leadership de South Asia Women in Energy – une plateforme lancée en 2019 par le US India Strategic Partnership Forum (USISPF), en partenariat avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Kerry, qui est l’ancien secrétaire d’État américain, est en tournée à Abu Dhabi, New Delhi et Dhaka, du 1er au 9 avril pour des consultations sur l’augmentation de l’ambition climatique, avant le sommet des dirigeants sur le climat du président américain Joe Biden, prévu le 22 avril. 23.

«Je veux voir l’Inde s’épanouir en tant que plaque tournante des technologies propres en Asie, produisant et déployant des technologies propres et jouant un rôle essentiel dans les chaînes d’approvisionnement mondiales propres», a déclaré Kerry. Plus tôt dans la journée, Kerry a rencontré Prakash Javadekar, le ministre de l’Union de l’environnement, des forêts et du changement climatique.

« En 2021, nous nous trouvons au bord d’une opportunité rare de créer de nouvelles technologies et de nouveaux marchés », a déclaré Kerry, ajoutant que « l’Inde le voit et l’Inde saisit cette opportunité. » L’Inde s’est fixé comme objectif d’augmenter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées du niveau actuel de 93 giga-watt (GW) à 450 GW d’ici 2030. Environ 35 GW sont en cours de mise en œuvre à différentes étapes et 30 GW à divers stades de l’appel d’offres . Si l’on inclut les 45,7 GW d’hydroélectricité et 6,8 GW de capacités nucléaires, l’objectif de l’accord de Paris sur le changement climatique de disposer de 40% de la capacité de production électrique installée à partir de sources non fossiles peut être atteint d’ici 2022.

