Inde « pauvre et très inégale », 1 % de la population supérieure détient 22 % du revenu national : rapport sur les inégalités

Le rapport souligne qu’en 2021, après trois décennies de mondialisation commerciale et financière, les inégalités mondiales restent extrêmement prononcées.

Soulignant que l’Inde est un « pays pauvre et très inégalitaire, avec une élite aisée », le dernier World Inequality Report 2022 a révélé que les 10 pour cent les plus riches de la population détiennent 57 pour cent du revenu national total tandis que les 50 pour cent les plus pauvres n’est que de 13% en 2021. Il a également souligné que les 1% les plus riches de la population détenaient plus d’un cinquième du revenu national total en 2021.

Selon le rapport, la classe moyenne indienne est relativement pauvre avec une richesse moyenne de seulement 7 23 930 Rs, soit 29,5 % du revenu national total, par rapport aux 10 % et 1 % les plus riches qui possèdent 65 % (Rs 63 54 070) et 33 % (3 24,49 360 Rs), respectivement.

Il a en outre déclaré que le revenu national moyen de la population adulte indienne est de Rs 204 200. Alors que les 50 % les plus pauvres gagnent 53 610 Rs, les 10 % les plus riches gagnent plus de 20 fois (1 166 520 Rs). Selon le rapport, la richesse moyenne des ménages en Inde s’élève à Rs 983 010.

Il a observé que les politiques de déréglementation et de libéralisation mises en œuvre depuis le milieu des années 80 ont conduit à « l’une des augmentations les plus extrêmes des inégalités de revenus et de richesse observées dans le monde ». Il a également déclaré que les inégalités entre les sexes en Inde sont très élevées.

« La part des revenus du travail des femmes est égale à 18 pour cent. C’est nettement inférieur à la moyenne en Asie (21 %, hors Chine) », indique le rapport, ajoutant que cette valeur est l’une des plus faibles au monde, légèrement supérieure à la part moyenne au Moyen-Orient (15 %) .

La carte mondiale des inégalités révèle que les niveaux de revenu moyen national sont de mauvais prédicteurs d’inégalité — parmi les pays à revenu élevé, certains sont très inégaux (comme les États-Unis), tandis que d’autres sont relativement égaux (Suède).

« Il en va de même dans les pays à revenu faible et intermédiaire, certains présentant des inégalités extrêmes (Brésil et Inde), des niveaux assez élevés (Chine) et des niveaux modérés à relativement faibles (Malaisie, Uruguay) », a-t-il déclaré.

Le rapport a noté que les inégalités de revenu et de richesse ont augmenté presque partout depuis les années 1980, à la suite d’une série de programmes de déréglementation et de libéralisation qui ont pris des formes différentes selon les pays.

« La hausse n’a pas été uniforme : certains pays ont connu des augmentations spectaculaires des inégalités (notamment les États-Unis, la Russie et l’Inde) tandis que d’autres (les pays européens et la Chine) ont connu des hausses relativement plus faibles », a-t-il déclaré.

Le rapport souligne qu’en 2021, après trois décennies de mondialisation commerciale et financière, les inégalités mondiales restent extrêmement prononcées. « Ils sont à peu près aussi grands aujourd’hui qu’ils l’étaient au sommet de l’impérialisme occidental au début du 20e siècle », a-t-il déclaré.

Lucas Chancel, auteur principal du rapport, a déclaré que la crise du COVID a exacerbé les inégalités entre les très riches et le reste de la population. « Pourtant, dans les pays riches, l’intervention du gouvernement a empêché une augmentation massive de la pauvreté, ce n’était pas le cas dans les pays pauvres. Cela montre l’importance des États sociaux dans la lutte contre la pauvreté », a-t-il déclaré.

(Avec entrées PTI)

