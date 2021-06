Inde Pesticides IPO ouvre le 23 juin; vérifier la taille de l’émission, la fourchette de prix, la taille du lot, d’autres détails

Les actions d’India Pesticides seront cotées à la fois sur l’ESB et sur le National Stock Exchange (NSE)

L’introduction en bourse de Rs 800 crore d’India Pesticides, qui ouvrira aux souscriptions le 23 juin, a fixé sa fourchette de prix à Rs 290-296 par action de la valeur nominale de Re 1, chacune. L’émission se clôturera le 25 juin. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 100 crores de Rs et une offre à la vente (OFS) de 281,4 crores de Rs par le promoteur Anand Swarup Agarwal et 418,6 crores de Rs par les actionnaires vendeurs. Jusqu’à 50 pour cent de l’offre nette ont été réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 pour cent aux investisseurs de détail et les 15 pour cent restants aux investisseurs non institutionnels (NII).

Les investisseurs peuvent faire des offres pour un minimum de 50 actions et en multiples par la suite. Dans la fourchette de prix supérieure, ils débourseront 14 800 roupies pour obtenir un seul lot d’introduction en bourse de pesticides en Inde. Les actions seront cotées à la fois à la BSE et à la National Stock Exchange (NSE). Une fois l’inscription réussie, India Pesticides rejoindra Dhanuka Agritech Ltd, Bharat Rasayan Ltd, UPL Ltd, Rallis India Ltd, PI Industries Ltd, Sumitomo Chemical India Ltd et Atul Ltd.

L’industrie agrochimique indienne est de nature fragmentée avec la présence de plus de 150 fabricants d’ingrédients actifs, plus de 1 000 formulateurs et plus de 200 000 entreprises engagées dans la distribution. India Pesticides fait face à la concurrence d’entreprises nationales et multinationales. La concurrence est basée sur les prix, les relations avec les clients, la qualité des produits, la personnalisation et l’innovation. India Pesticides est engagée dans la fabrication de produits techniques et de formulations utilisés dans la fabrication de fongicides, d’herbicides et d’insecticides, ainsi que d’API utilisés dans la fabrication de médicaments pharmaceutiques. La société a enregistré un bénéfice après impôts de Rs 134,8 crore au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021.

India Pesticides a prévu d’utiliser le produit net pour financer les besoins en fonds de roulement d’une valeur de Rs 80 crore et à des fins générales de l’entreprise. Les principaux herbicides techniques que la société fabrique comprennent les herbicides à base de thiocarbamate qui sont appliqués dans les grandes cultures, telles que le blé et le riz, et sont utilisés dans le monde entier. Elle fabrique et vend également diverses formulations d’insecticides, de fongicides et d’herbicides, de régulateurs de croissance et d’acaricides, qui sont des produits prêts à l’emploi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.