Inde Pesticides, ONGC, JK Cement, Vodafone Idea, Bharti Airtel, NTPC, RIL en bref

La confirmation d’un renversement haussier par le biais d’un mouvement haussier suivi est susceptible d’ouvrir à nouveau une hausse vers 15900 niveaux à court terme, a déclaré un analyste.

Les contrats à terme Nifty se négociaient 100,50 points ou 0,64% de plus à 15 848,50 sur la bourse de Singapour, ce qui suggère un début positif pour BSE Sensex et Nifty 50. Lors de la session précédente, les principaux indices ont mis fin à la séquence de quatre jours de pertes pour terminer en hausse. BSE Sensex a clôturé à 52 484 tandis que le NSE Nifty à 50 actions clôture à 15 722. Les analystes disent que les taureaux semblent être revenus progressivement du support inférieur de vendredi. “La confirmation d’un renversement haussier par le biais d’un mouvement haussier suivi est susceptible d’ouvrir à nouveau une hausse vers les niveaux de 15900 à court terme. Le support immédiat est placé à 15 650 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Focus sur les actions

Inde Pesticides : La société agrochimique India Pesticides est prête à faire ses débuts en bourse lundi. L’introduction en bourse de Rs 800 crore a été souscrite plus de 29 fois. Il a été ouvert à la souscription du 23 au 25 juin 2021.

ONGC : La Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) a annoncé dimanche qu’elle achèterait des équipements et des services d’une valeur de plus de 30 000 crores de roupies pour soutenir ses opérations d’exploration et de production de pétrole et de gaz, qui fourniront des activités aux entités locales et soutiendront l’initiative “Aatmanirbhar Bharat”.

Ciment JK: JK Cement Ltd, qui fait partie de JK Organisation, vise jusqu’à 10 pour cent de croissance de ses revenus cet exercice, aidé par la poussée du gouvernement pour les infrastructures, une bonne mousson et une demande refoulée pour le secteur, PTI a cité un haut responsable de l’entreprise comme en disant.

Idée Vodafone : Vodafone Idea peut lever des fonds par le biais de la vente d’actions ou les promoteurs peuvent injecter des capitaux qui peuvent être utilisés pour régler les cotisations, a déclaré l’entité à but non lucratif Telecom Watchdog dans une lettre adressée au ministre des télécommunications tout en exigeant le rejet de la demande de l’entreprise criblée de dettes demandant plus de temps pour payer les cotisations de Rs 8,292 crore.

Bharti Airtel : Dans une interaction avec FE, le président du groupe Bharti, Sunil Mittal, a déclaré qu’un tel spectre n’avait été mis aux enchères nulle part dans le monde, car il n’est requis qu’à certains endroits, contrairement aux ondes terrestres qui sont nécessaires partout. Bien que Jio et Vodafone Idea se soient battus pour les enchères de ce spectre, dans leur réponse à un document de consultation lancé par Trai, Bharti avait gardé le silence sur le sujet.

NTPC : La NTPC, gérée par l’État, prévoit de lancer l’offre publique initiale (IPO) de sa filiale d’énergie renouvelable récemment formée dans « un an et demi à deux ans », a déclaré un cadre supérieur de l’entreprise. La société envisage de scinder la filiale, qui collectera des fonds pour exécuter un plan visant à créer une capacité verte de 60 gigawatts (GW), le double du niveau prévu précédemment, d’ici 2032.

Reliance Industries Ltd : Reliance Jio de Mukesh Ambani a lancé un service de « prêt de données d’urgence » offrant à ses utilisateurs de téléphones des données instantanées en prêt, qu’ils peuvent payer plus tard. Jio, le plus jeune mais le plus grand opérateur de télécommunications d’Inde, comprend que tous les utilisateurs ne sont pas en mesure d’acheter instantanément une recharge de données pour diverses raisons, ont déclaré des sources citées par PTI.

