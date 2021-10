Inde- Point focal de la CoP-26

Lors de ce 26e sommet, l’Inde se concentrera en grande partie sur deux secteurs majeurs : l’électricité et l’industrie, car ils contribuent à près de 75 % des émissions totales de dioxyde de carbone.

Par Rajesh Mehta et Sandesh Dholakia

L’Inde, dirigée par le Premier ministre Narendra Modi, est prête à participer à la 26e Conférence des Parties à Glasgow pour définir la vision du pays pour lutter contre la menace imminente du changement climatique.

Le prochain sommet de novembre sera un moment décisif pour l’Inde, car elle s’apprête à mettre à jour ses objectifs climatiques à l’horizon 2030 dans le cadre de l’Accord de Paris. Il semble que l’Inde envisage un plan ambitieux de réduction de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre qu’elle fait pour chaque dollar d’activité économique.

Alors qu’il ne reste que quelques jours pour le sommet de la CoP-26, les consultations interministérielles se terminent sur les contributions déterminées au niveau national (CDN). Les points focaux des discussions tournent autour de la réduction des émissions, le travail sur l’expansion de la capacité d’énergie renouvelable et ainsi l’augmentation de la part des sources de combustibles non fossiles dans la production d’énergie.

Pour atteindre un tel pas, les principaux plans concernent la décarbonisation des chemins de fer indiens, les ventes d’au moins 30% de tous les nouveaux véhicules devraient être électroniques, l’utilisation obligatoire de la National Green Hydrogen Mission par l’industrie et les programmes de forêt urbaine pour verdir au moins 20 hectares dans 200 villes .​

En suivant les performances de l’Inde à ce jour sur les principaux objectifs, elle est bien placée pour atteindre les principaux objectifs d’ici 2030. Par exemple, sur l’objectif de 450 GW de capacité d’énergie renouvelable, l’Inde a déjà atteint 100 GW (hors grandes centrales hydroélectriques) en août 2021 et il a déjà un autre travail de 50 GW en cours et 27 GW en cours d’appel d’offres. Les tendances ont été très encourageantes, principalement en raison de l’augmentation des investissements ESG et de la création d’un certain nombre de startups dans l’espace, qui finissent par créer de nouvelles solutions technologiques contribuant à réduire les coûts.

Cependant, il y a eu des domaines dans lesquels l’Inde n’a pas réussi à tenir ses promesses, l’un de ces segments clés est la création de puits de carbone supplémentaires de 2,5 à 3 milliards de tonnes d’équivalent CO2, dont le rythme a considérablement diminué car le gouvernement prévoyait d’ouvrir des mines de charbon en les forêts comme plan d’accélération des activités économiques après l’impact de covid-19.

Lors de ce 26e sommet, l’Inde se concentrera en grande partie sur deux secteurs majeurs : l’électricité et l’industrie, car ils contribuent à près de 75 % des émissions totales de dioxyde de carbone. Les feux de la rampe seront toutefois également tournés vers la déclaration globale du réseau indien, qui devrait être adoptée cette fois à Glasgow. L’ISA (International Solar Alliance) prévoit de publier une déclaration sur le plan de réseau électrique mondial de l’Inde, One Sun One World One Grid (OSOWOG). Le plan de réseau mondial, la feuille de route des investissements solaires de 1 000 milliards de dollars pour 2030 et un mécanisme mixte d’atténuation des risques financiers devraient également être discutés lors de la quatrième assemblée générale qui se tiendra virtuellement du 18 octobre au 21 octobre.

Pour les pays en développement comme l’Inde, une question décisive sera de savoir si les pays riches tiennent leurs promesses de mettre davantage de fonds à disposition pour l’atténuation et l’adaptation. Lors des négociations de l’Accord de Paris en 2015, les pays développés ont officialisé l’engagement de mobiliser au moins 100 milliards de dollars US de financement climatique par an d’ici 2020, mais cela n’a toujours pas été respecté.

Récemment, il y a eu des signes positifs, comme l’annonce des États-Unis lors de la réunion de l’Assemblée générale qu’ils augmenteraient leur financement international pour le climat à 11,4 milliards de dollars par an d’ici 2024. À Glasgow, des pays comme l’Inde chercheront à négocier un nouveau objectif de financement à appliquer au-delà de 2025, à partir « d’un plancher de 100 milliards de dollars par an ». Cet argent est nécessaire pour soutenir la réduction des émissions dans les pays en développement mais aussi, plus important pour beaucoup, les mesures d’adaptation et de protection contre les impacts les plus graves du changement climatique.

Lors de la visite de l’Envoyé présidentiel spécial pour le climat en Inde en septembre 2021, John Kerry, les États-Unis et l’Inde ont également lancé le Dialogue sur l’action climatique et la mobilisation financière (CAFMD), l’une des deux principales voies du partenariat entre les États-Unis et l’Inde pour l’Agenda 2030 que le président Biden et Le Premier ministre Modi a annoncé lors du Sommet des dirigeants sur le climat en avril 2021.

Compte tenu de l’impact énorme que l’Inde a sur l’économie mondiale, on peut conclure sans équivoque qu’elle va jouer un rôle central dans le sommet de Glasgow de cette année et les objectifs mondiaux qui y seront fixés. Cependant, l’Inde devrait suivre son chemin avec beaucoup de prudence tout en fixant des objectifs ambitieux car c’est toujours une économie en développement et compte tenu des expériences récentes d’événements tels que des pénuries d’électricité, avec de tels objectifs en place, il n’y a pas grand-chose qu’une nation puisse faire et l’économie en subit directement les conséquences. du même.

(Les auteurs – Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques. Sandesh Dholakia est le fondateur et PDG de Case Ace et également le président Asie-Pacifique de l’Association des étudiants en finance internationale – IFSA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

