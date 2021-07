Inde-Russie : l’équipe Sarang sera présentée au salon de l’aéronautique ; Le chef de la marine se rend en Russie

in

Pendant le défilé, il y aura des expositions de MiG-29K qui sont déjà pilotés par la marine indienne et le Sukhoi-33 volera également avec d’autres hélicoptères et avions.

Pour la toute première fois, l’équipe de démonstration d’hélicoptères Sarang de l’Indian Air Force (IAF) a atteint la Russie et se produira au MAKS International Air Show. Le spectacle aérien, un événement biennal, est prévu du 20 au 25 juillet et se tiendra à l’aéroport international Zhukovsky, en Russie. Selon le porte-parole de l’IAF, « Pour la première fois, l’équipe Sarang effectuera quatre démonstrations de voltige en hélicoptère lors du spectacle aérien en Russie. Les hélicoptères performants sont des hélicoptères légers avancés « Made in India » « Dhruv » (ALH).”

En savoir plus sur les hélicoptères performants

Ces machines ALH ont été fabriquées par Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et ont des rotors sans charnière. Ces machines sont équipées d’une avionique de pointe. Ces hélicoptères sont adaptés à l’aviation militaire et sont également exploités par la marine indienne, l’armée et les garde-côtes. »

Équipe Sarang

L’équipe qui a été formée en 2003 avait joué pour la première fois à l’échelle internationale au salon Asian Aerospace Air Show à Singapour en 2004.

Au fil des ans, l’équipe a représenté l’Inde à divers spectacles aériens dans le monde et a également participé à des cérémonies au Royaume-Uni, à Bahreïn, en Allemagne, aux Émirats arabes unis, au Sri Lanka et à Maurice jusqu’à ce jour.

L’équipe Sarang a également joué un rôle essentiel dans de nombreuses missions d’assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe, notamment : en 2013 à Op Rahat dans l’Uttarakhand ; en 2017 lors du cyclone Ockhi au Kerala ; et le soulagement des inondations de l’Op Karuna au Kerala (2018).

Le chef de la marine indienne se rend en Russie

La semaine prochaine, l’amiral en chef de la marine indienne Karambir Singh se rendra en Russie. L’Inde a été invitée aux célébrations de la marine russe pour son 325e anniversaire. Le 25 juillet 2021, des défilés auront lieu à divers endroits lors de la Journée de la marine russe, notamment à Saint-Pétersbourg, Kronstadt, Vladivostok, en Extrême-Orient et en Crimée.

Qui rencontrera-t-il ?

Le chef de la marine indienne devrait rencontrer son homologue l’amiral Nikolai Yemenov et visitera très probablement le chantier naval de Kaliningrad où deux frégates de la classe Admiral Grigorovich sont en cours de construction pour la marine indienne.

L’importance de la rencontre

Il précède le tout premier dialogue ministériel 2+2 entre les deux pays plus tard cette année.

