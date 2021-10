Inde-Serbie : des relations croissantes – The Financial Express

Que l’Inde soit aux côtés de la Serbie sur cette question est une immense fierté pour les Serbes et les dirigeants serbes.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

Le Covid étant de plus en plus sous contrôle, le calendrier diplomatique indien revient désormais à la normale des visites officielles. Le Premier ministre du Danemark était en Inde récemment. Aujourd’hui, ministre d’État aux Affaires extérieures, Mme Meenakshi Lekhi est en visite en Serbie du 10 au 13 octobre 2021, en tant qu’envoyée spéciale du Premier ministre pour assister à la réunion commémorative de haut niveau marquant le 60e anniversaire de la fondation des pays non alignés. Mouvement. Le premier sommet a été accueilli par Belgrade en tant que capitale de l’ex-Yougoslavie en 1961. La réunion est co-organisée par le président Aleksandar Vucic de Serbie et le président Aliyev d’Azerbaïdjan, l’actuel président du MNA.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la récente visite en Inde (19-20 septembre) du ministre serbe des Affaires étrangères Nikola Selakovic. En tant qu’envoyé spécial du président serbe, le ministre Selakovic a invité les dirigeants indiens à marquer cet événement important. L’ancien président de l’ex-Yougoslavie, Josip Broz Tito, avait également effectué des visites dans une multitude de pays nouvellement indépendants pour inviter personnellement leurs chefs d’État/de gouvernement au premier sommet. On dit que si Non-Alignment était un enfant du cerveau de Pandit Nehru, il s’est développé en un mouvement aux mains de Marshall Tito. Il est largement admis que si l’Inde est le maillon le plus fort du NAM, c’est le maillon le plus faible du Quad !

Le ministre Selakovic a rappelé qu’en tant que co-fondateur du mouvement, l’ex-Yougoslavie a contribué à créer une vision d’un monde différent, et que la Serbie, en tant que l’un des successeurs de la Yougoslavie, est fière de cette partie de son histoire. Le fait que le NAM continue d’être chéri par la Serbie témoigne de l’importance que le pays attache aux cinq principes du Panchsheel, en particulier le maintien de l’intégrité territoriale et de la souveraineté d’un État-nation qui a été confronté à un défi majeur pendant les guerres yougoslaves des années 1990. Le fait que la Serbie continue de faire face à des menaces pour son intégrité territoriale demeure un sujet de préoccupation.

Le centre d’activité sera Belgrade, la capitale de la Serbie, autrefois capitale de ce qui est maintenant six pays de l’ex-Yougoslavie, à savoir la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Slovénie, maintenant la Macédoine du Nord et la Serbie. La Serbie était la plus grande et la plus peuplée des six provinces de l’ex-Yougoslavie, membre fondateur du MNA. On dit que si la désintégration de l’URSS signifiait la fin de la guerre froide, la désintégration de la Yougoslavie en marquait le résultat. L’existence continue d’une grande nation non alignée à la périphérie orientale de l’Europe était considérée comme un défi pour les grandes puissances du continent. La Yougoslavie était la seule nation européenne qui n’était pas alignée, le reste appartenait soit au camp de l’OTAN dirigé par les États-Unis, soit au Pacte de Varsovie dirigé par l’URSS.

Après la désintégration de la Yougoslavie, son adhésion au MNA a été suspendue. En 2001, la Serbie a rejoint le NAM en tant qu’observateur. En 2010, la Serbie a lancé 100 bourses pour les étudiants des pays du NAM. En 2011, Belgrade a accueilli la réunion ministérielle commémorative des pays du NAM pour marquer le 50e anniversaire de la fondation du NAM à Belgrade.

J’ai été affecté à Belgrade en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Inde en République de Serbie en 2013. C’était une période passionnante où le pays sortait de la désintégration de la Yougoslavie, de la dévastation de la guerre du Kosovo et des sanctions de l’ONU de 10 ans. Il regagnait la place qui lui revient au sein du comité des nations signalé par la présence de près de 100 missions diplomatiques bilatérales, des bureaux de l’ONU et internationaux à Belgrade, le plus élevé de la région ; tous les yeux étaient braqués sur la Serbie.

À ce moment-là, presque toute l’activité politique était concentrée sur le dialogue entre la Serbie et l’UE à Berlin, en Allemagne. Entourée d’États membres de l’UE et de l’OTAN, la Serbie avait compris que son avenir résidait dans son adhésion à l’UE pour assurer la paix et la prospérité à son peuple. La Serbie est devenue en 2014 un pays candidat à l’adhésion à l’UE ; le processus de dialogue a commencé sur l’acquis communautaire, l’ensemble des règles et règlements de l’UE que la Serbie devrait adopter et respecter pour être acceptée dans le club privilégié. Les négociations durent normalement 10 ans. Actuellement, les négociations d’adhésion à l’UE sont en cours et devraient s’achever d’ici la fin de 2024, ce qui lui permettra de rejoindre l’Union d’ici 2025. Parmi les pays de l’ex-Yougoslavie, la Slovénie et la Croatie sont membres de l’UE ; Outre la Serbie, les autres pays candidats sont le Monténégro et la Macédoine du Nord.

C’est un processus que je connais pour avoir servi à Bruxelles, le siège de l’UE, en tant que conseiller/ministre à l’ambassade indienne accréditée auprès de l’UE, de la Belgique et du Luxembourg. Quelles sont les perspectives d’une entrée rapide de la Serbie dans l’UE ? Cela dépend des progrès dans la normalisation des relations (pas de reconnaissance) entre la Serbie et la province autonome du Kosovo qui avait déclaré unilatéralement son indépendance en 2008, non reconnue par la Serbie. Le Kosovo est au cœur de l’identité serbe : c’est la source du nationalisme serbe et de l’Église orthodoxe orientale serbe. La politique de l’Inde a toujours été contre la déclaration unilatérale d’indépendance de toute entité. C’est une position de principe et elle le reste. C’est pour cette raison, entre autres, que la Serbie continue de chérir les relations avec l’Inde qui ont été forgées lors du premier sommet du NAM à Belgrade en 1961. L’amitié étroite de Nehru et Tito est légendaire ; il y a une rue Nehru à New Belgrade car il y a une artère principale dans le sud de Delhi nommée Josip Broz Tito Marg.

Les souvenirs des journées du NAM sont conservés vivants au musée Tito de Belgrade avec des images grandeur nature et des audiovisuels des dirigeants du NAM, dont Nehru. Le musée Tito est le premier dans l’itinéraire des bus touristiques de la ville. Une plaque datant du sommet du NAM de 1961 orne le foyer de la grande Assemblée nationale. Il y a une profonde nostalgie pour les jours Tito où les gens prenaient leur petit-déjeuner à Belgrade, leur déjeuner à Zagreb et leur dîner en Slovénie. Les souvenirs amers des guerres yougoslaves flottent encore dans l’air avec des signes révélateurs de bâtiments bombardés dans le centre de Belgrade. Les anciennes provinces de l’ex-Yougoslavie sont peut-être politiquement divisées aujourd’hui, mais économiquement et culturellement, elles gardent des frontières ouvertes. Nous avons encore une situation où la société aérospatiale qui entretient les moteurs des hélicoptères d’entraînement Kiran de l’IAF a son siège à Belgrade, une usine en Bosnie et ses propriétaires du Monténégro !!

Une autre raison pour laquelle le NAM est cher à la Serbie est qu’une grande majorité des membres du NAM soutiennent la Serbie en ne reconnaissant pas la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo. L’Inde a une position de principe sur le Kosovo qui est comprise par les États-Unis et leurs alliés. En septembre 2020, Belgrade et Pristina ont convenu de normaliser leurs relations économiques ; Belgrade a également accepté de suspendre ses efforts pour encourager d’autres États à ne pas reconnaître le Kosovo ou à révoquer la reconnaissance pendant un an, tandis que Pristina a accepté de ne pas demander à devenir membre d’organisations internationales pour la même période : pendant mon mandat là-bas, c’était souvent que L’Inde s’est levée pour que la Serbie s’oppose à une telle initiative du Kosovo !!!

Que l’Inde soit aux côtés de la Serbie sur cette question est une immense fierté pour les Serbes et les dirigeants serbes. Le président de la Serbie m’accueillait chaleureusement lors d’événements publics et me chuchotait à l’oreille « laissez les gens voir ». Le Premier ministre de Serbie me tirait par la main et disait : « Vous serez toujours à côté de moi ». Le ministre des Affaires étrangères de Serbie a signé un bail de 99 ans pour la résidence de l’ambassade indienne.

La Serbie entretient également des relations privilégiées avec la Russie, une grande puissance européenne qui n’a jamais bombardé la Serbie, contrairement au reste de l’Europe. On dit que Belgrade ou Belgrade, la ville blanche, a été détruite 30 fois dans son histoire enregistrée, la dernière en 1999 par les bombardements de l’OTAN pendant 79 jours, pour mettre fin à la guerre du Kosovo. La Russie est également slave et un autre pays orthodoxe oriental. C’est un régal de regarder des ballets russes classiques dans les théâtres culturels de Belgrade. Belgrade est si culturellement vivante ; on dit qu’il pourrait y avoir une guerre à l’extérieur, les théâtres seraient encore pleins. Ses cafés regorgent d’une population jeune, grande, belle et soucieuse de la mode. J’ai toujours soutenu que Belgrade est la meilleure gare où vivre. C’est aussi facile sur la poche.

La Serbie a également développé des relations économiques étroites avec la Chine. C’est un pilier du Forum Chine-CEE reliant le marché d’Europe occidentale aux investissements chinois dans les ports grecs, la route maritime de la soie. La Serbie est stratégiquement située et constitue un corridor de transport reliant l’Europe de l’Ouest à l’Europe de l’Est. Par conséquent, il est tout aussi important pour l’UE de prendre la Serbie dans son giron. La Serbie, cependant, n’a pas envie de rejoindre l’OTAN, ayant subi des ravages indicibles de ses mains en 1999. La force dirigée par l’OTAN au Kosovo dispose encore de 3 500 soldats (Bondsteel) fournis par 27 pays.

La Serbie donne accès à plus d’un milliard de marchés de consommateurs de l’UE, de la Russie, de la Turquie, de l’Azerbaïdjan et des pays Stan, avec lesquels elle a judicieusement conclu des accords de libre-échange. Nous ferions bien d’utiliser la Serbie comme base pour que les entreprises indiennes installent des unités de fabrication. L’Inde a développé un parc informatique en Serbie ; la marque balkanique de machines agricoles IMT a été rachetée par l’indien TAFE. En 2017, à la suite de la visite du Premier ministre Aleksandar Vucic en Inde, la Serbie a aboli unilatéralement les visas pour toutes les couleurs des passeports indiens, stimulant ainsi le tourisme et les affaires. La reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination Covid serait un pas dans la bonne direction. Le puissant fleuve Danube est le plus long de la Serbie et à un moment donné, il est le plus large, presque comme une mer. Plusieurs films indiens, dont Uri, ont été tournés en Serbie. La Serbie cherchera certainement à réitérer le soutien de l’Inde contre le Kosovo ; d’autres sujets peuvent inclure les progrès des négociations d’adhésion à l’UE et le dialogue avec Pristina. Il serait utile de dépasser le mode virtuel et de tenir en personne le vaste cadre de dialogue bilatéral sur une multitude de sujets. Le soutien constant de la Serbie dans les forums internationaux compte.

Actuellement, avec 125 membres et 25 observateurs, le MNA est le plus grand regroupement d’États en dehors de l’ONU. C’est le bon moment pour le NAM de faire une introspection sur la voie à suivre dans un scénario géopolitique de plus en plus difficile à l’échelle mondiale. Au cours de la visite, la ministre indienne aura également la chance de participer à une réunion des femmes déléguées et des femmes ministres, présidée par le président de l’UNGA. La question du genre, un pilier très important des Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies, a occupé le devant de la scène en Inde et dans les forums internationaux.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien en République de Serbie. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

