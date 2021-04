Inde Sotheby’s International Realty entre dans l’espace commercial

«Randev nous rejoint avec un objectif clair: créer une verticale CRE forte et génératrice de revenus. Ses relations avec les promoteurs contribueront également à élargir la pratique de vente résidentielle de l’Inde SIR », a déclaré Goyal.

La marque mondiale d’immobilier de luxe India Sotheby’s International Realty (SIR) est entrée dans l’espace immobilier commercial domestique (CRE) car elle s’attend à ce que le segment fonctionne bien, alimenté par l’expansion du secteur IT-ITeS en Inde, en particulier avec les services numériques devenant une exigence fondamentale pour les entreprises au cours des dernières années.

«La transition de l’Inde d’un fournisseur de services informatiques à bas prix à un centre de recherche et d’innovation haut de gamme a été remarquable. Cela a rendu le secteur des bureaux et commercial du pays assez résilient. Ajoutez à cela l’amélioration de l’infrastructure, des espaces de bureau de qualité A et la connectivité numérique, et nous considérons cela comme une excellente opportunité. Notre incursion dans le secteur commercial complète notre offre de services complets dans l’immobilier en Inde », a déclaré Amit Goyal, PDG de India SIR, à FE.

Mathew K Eranat, co-groupe de l’ICRA, a déclaré dans un rapport la semaine dernière: «Malgré les défis, les perspectives de demande à long terme semblent [CRE] étant donné que la large base d’occupants de ces actifs n’a pas eu d’impact commercial significatif en raison de Covid. De plus, l’Inde reste une destination très compétitive en termes de coûts pour la mise en place de centres de distribution mondiaux pour les grandes multinationales, qui ont traditionnellement suscité une forte demande dans le secteur. »

Inde SIR a également embauché le vétéran de l’industrie Gagan Randev en tant que directeur exécutif pour diriger la CRE. Il dirigera les efforts de la société pour être une force dans le secteur des marchés financiers immobiliers, en se concentrant sur les ventes d’actifs dans différentes catégories d’actifs, les terrains, le financement et les initiatives transfrontalières.

«Randev nous rejoint avec un objectif clair: créer une verticale CRE forte et génératrice de revenus. Ses relations avec les promoteurs contribueront également à élargir la pratique de vente résidentielle de l’Inde SIR », a déclaré Goyal.

Randev apporte plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de l’immobilier et des services financiers. Dans l’immobilier, il a participé à la structuration de sorties complexes d’investisseurs, à la vente d’actifs de renom, à la vente de terrains et à la levée de fonds.

Il rejoint India SIR en provenance de Colliers International, où il était directeur national (marchés de capitaux), s’occupant des ventes d’actifs (commercial, détail et hôtellerie), des ventes de terrains (y compris les coentreprises et les co-développements, les accords de gestion du développement) et la levée de fonds (fonds propres / dette / mezzanine). Dans le passé, il a travaillé avec BPTP, Religare Securities, ABN Amro Bank, Citibank et ANZ Grindlays Bank. Il a également été un membre clé de l’équipe fondatrice de Tata AIA Life Insurance.

SIR est présent dans 75 pays et territoires avec 1000 bureaux et 24000 vendeurs et a réalisé un volume de ventes immobilières mondiales de 150 milliards de dollars en 2020.

