Inde Souche Covid: les cas de variantes trouvés au Royaume-Uni doublent en une semaine après deux mutations | UK | Nouvelles

Les scientifiques ont identifié trois souches différentes de la variante indienne de Covid, celles-ci étant B1617, B1617.2 et B1617.3. Aujourd’hui, Public Health England (PHE) a signalé un total de 400 cas de la variante indienne dans le pays.

La semaine dernière, il y a eu 182 cas de la variante indienne, identifiée comme la souche B1617 d’origine.

PHE a déclaré que les trois souches liées sont des «variantes sous enquête», ce qui signifie que tous les cas seront suivis par la recherche des contacts.

Mais l’organisme de santé a répété qu’ils ne sont pas encore considérés comme des «variantes préoccupantes», et a ajouté qu’il n’y a «actuellement aucune preuve que ces variantes provoquent une maladie plus grave ou rendent les vaccins actuellement déployés moins efficaces».

En outre, il y a eu 67 autres cas de la variante sud-africaine B1351 de Covid, pour un total de 737.

Cela vient après qu’Ugur Sahin, PDG du fabricant de vaccins BioNTech, ait exprimé sa confiance dans le travail de la société contre la souche B1617 de la variante indienne.

S’adressant à CNBC, il a déclaré que la société avait testé son vaccin contre des souches similaires de «double mutant» de Covid, et a déclaré: «Nous évaluons [the strain] … et les données seront disponibles dans les semaines à venir.

«Cependant, nous avons eu des doubles mutants similaires lors de nos tests précédents, et nous sommes convaincus sur la base des données que nous avions dans le passé que nous pourrions voir un mode similaire de neutralisation de ce virus.

“Mais nous ne le saurons que si nous avons les données entre nos mains.”

L’Inde a été placée sur la “ liste rouge ” du Royaume-Uni pour les voyages vendredi dernier, ce qui signifie que toute personne revenant du pays doit être mise en quarantaine dans un hôtel pendant 10 jours.

Hier, 597 025 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées au Royaume-Uni.

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a administré 34 094 048 premières doses et 14 043 961 secondes doses de vaccin.

Les chiffres représentent 51% des Britanniques recevant leur première dose et 21% recevant leur deuxième.

Hier, 2445 cas et 22 décès ont également été enregistrés dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 4 414 242 cas et 127 502 décès. Les cas de variantes doublent en une semaine après deux mutations.