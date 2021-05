Inde Variante Covid: les cas britanniques doublent presque en quatre jours seulement – Annonce de Matt Hancock | Politique | Nouvelles

Mettant à jour les députés de la Chambre des communes, le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il y avait maintenant 2323 cas confirmés de la souche mutante, officiellement appelée B.1617.2.

Il y a à peine quatre jours, il y avait 1313 infections enregistrées de la variante.

M. Hancock a déclaré: «Il y a maintenant 2 323 cas confirmés de B.1617.2 au Royaume-Uni – 483 de ces cas ont été observés à Bolton et Blackburn avec Darwen, où c’est maintenant la souche dominante.

«Les cas là-bas ont doublé la semaine dernière et augmentent dans tous les groupes d’âge.

«À Blackburn, les hospitalisations sont stables avec huit personnes actuellement hospitalisées avec Covid, et à Bolton 19 personnes sont maintenant à l’hôpital avec un coronavirus – dont la majorité sont éligibles pour un vaccin mais n’ont pas encore reçu de vaccin.

“Cela montre que la nouvelle variante n’a pas tendance à pénétrer dans les groupes plus âgés et vaccinés et cela souligne à nouveau l’importance de recevoir le vaccin, en particulier – mais pas seulement – parmi les groupes d’âge vulnérables.”

Plus à venir…