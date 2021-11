Inde vs Afghanistan Coupe du monde T20 2021 : mise à jour du match IND vs AFG, joueurs clés, Virat Kohli, Rohit Sharma, Rashid Khan, Mohammed Nabi

L’Inde est dans une position précaire avec une qualification en demi-finale hors de portée après deux défaites en deux matches. (Twitter/BCCI)

Coupe du monde ICC T20 2021, Inde vs Afghanistan : Une Inde désespérée cherchera aujourd’hui à remporter sa première victoire de la Coupe du monde ICC T20 2021 après des défaites consécutives aux mains du Pakistan et de la Nouvelle-Zélande pour avoir un espoir de se qualifier pour les demi-finales. Cependant, l’Afghanistan sera un test délicat pour une équipe de Team India qui n’a pas réussi à tirer sur tous les cylindres.

Des joueurs comme Rohit Sharma et KL Rahul n’ont pas réussi à briller lors de leurs deux premiers matches et chercheront à se mesurer à une équipe afghane qui a conquis les cœurs avec ses performances sur le terrain.

Histoire de l’Inde contre l’Afghanistan : L’Inde et l’Afghanistan se sont affrontés deux fois en Coupe du monde ICC T20, les Hommes en bleu remportant les deux matchs.

Inde vs Afghanistan Lieu, heure : La rencontre à faire ou à mourir pour l’Inde a lieu au stade Sheikh Zayed à Abu Dhabi. Le match est prévu à 19h30.

Où regarder l’Inde contre l’Afghanistan en direct : Le match sera diffusé en direct sur Star Sports Network et DD Sports. L’application/le site Web Disney+ Hotstar diffusera également le match en direct.

Guide du formulaire Inde vs Afghanistan : L’Inde est dans une position précaire avec une qualification en demi-finale hors de portée après deux défaites en deux matches. Les Hommes en bleu ont besoin des résultats d’autres matches qui vont leur permettre de remporter des victoires lors de leurs trois matchs restants pour avoir une chance de se qualifier pour les quatre derniers.

Le Pakistan, avec quatre victoires en quatre matches, s’est déjà assuré une place en demi-finale. Si la Nouvelle-Zélande remporte également ses trois matchs restants, l’Inde sera éliminée du tournoi en Super 12. Pour avoir une chance de se qualifier, l’Inde devra battre l’Afghanistan, puis espérer que ses homologues asiatiques leur rendront service et battront les Noirs. Casquettes.

Si l’Inde et la Nouvelle-Zélande terminent avec le même nombre de points, le taux de course net décidera du deuxième demi-finaliste du groupe.

La suggestion de Gavaskar : Le légendaire frappeur indien Sunil Gavaskar a suggéré de remplacer Varun Chakravarthy par Ravichandran Ashwin, suggérant que l’Afghanistan pourrait jouer le rôle de spinner mystérieux que les autres équipes.

Dans une interview télévisée, Gavaskar a déclaré qu’il n’y aurait aucun mal à jouer avec trois filateurs. Il a ajouté qu’un top spinner tel qu’Ashwin ne serait pas dérangé s’il joue aux quilles avec un droitier ou un gaucher.

Le PDG parle : Le PDG de l’Afghanistan Cricket Board, Naseeb Khan, attend avec impatience un bon match aujourd’hui. S’adressant à l’ANI, Khan a déclaré que c’était un match important pour les deux équipes de rester dans la course à élimination directe. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un match crucial pour l’Inde, tandis qu’une victoire rapprocherait l’Afghanistan des deux premiers.

Batailles clés entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande : Plusieurs mini-batailles détermineront l’issue du match lorsque l’Inde affrontera l’Afghanistan.

Virat Kohli vs Rashid Khan: le skipper indien Virat Kohli a marqué 66 points, le plus élevé pour Team India, en deux matchs. Le frappeur des Royal Challengers Bangalore a succombé à la pirouette d’Ish Sodhi contre la Nouvelle-Zélande. Il va relever un autre défi contre Rashid Khan. Kohli a lutté contre le fileur de la Premier League indienne (IPL) 2020 sur les mêmes terrains, marquant 18 courses sur 19 balles. Rashid est également en bonne forme, avec sept guichets à ce jour dans le tournoi.

Rohit Sharma vs Naveen-ul Haq : Après avoir lutté avec la batte, Rohit Sharma peut se racheter avec un coup contre l’Afghanistan. Mais à Naveen ul Haq, il affrontera un adversaire redoutable, au vu des performances récentes. Le joueur de 22 ans est extrêmement rapide et son action de fronde peut troubler le frappeur des Indiens de Mumbai dans ce qui promet d’être une bataille passionnante.

Mohammed Nabi vs Ravindra Jadeja: Ravindra Jadeja a connu un tournoi décevant, surtout compte tenu de ses récents exploits avec les Chennai Super Kings dans l’IPL. Il a cédé 23 points en deux overs contre la Nouvelle-Zélande tandis que son frappeur est également passé sous l’objectif. Nabi n’a pas non plus le meilleur tournoi. Mais son bâton explosif plus bas dans l’ordre et sa capacité à obtenir une percée étrange peuvent changer le destin d’un match. Celui qui gagne cette bataille, pourrait bien contrôler le résultat.

