Inde vs Afrique du Sud: Dean Elgar dit que Jasprit Bumrah est le mieux placé pour exploiter les conditions sud-africaines

Dans une interaction avec les médias virtuels, Elgar a reconnu la menace de Bumrah mais a déclaré que toute l’attaque indienne serait difficile à affronter.



Le capitaine sud-africain Dean Elgar estime que l’attaque indienne au rythme s’est considérablement améliorée, en particulier à l’étranger, et Jasprit Bumrah est le mieux placé pour exploiter les conditions « piquantes » de la nation arc-en-ciel.

L’Inde, qui a perdu les séries 1-2 en 2018, est prête à remporter sa première victoire dans la série Test en Afrique du Sud.

L’équipe locale manque également d’expérience avec des joueurs comme AB de Villiers, Dale Steyn, Faf Du Plessis, Hashim Amla et Vernon Philander, qui faisaient tous partie de la série 2018, se sont retirés du match.

Bumrah hade a fait ses débuts dans le test dans cette série et est devenu l’un des principaux quilleurs du cricket international.

Dans une interaction avec les médias virtuels, Elgar a reconnu la menace de Bumrah mais a déclaré que toute l’attaque indienne serait difficile à affronter.

« Il (Bumrah) est un quilleur de classe mondiale. S’il y a un quilleur qui peut très bien exploiter les conditions sud-africaines, ce serait lui. Mais encore une fois, nous ne nous concentrons pas sur un seul gars. L’Inde dans son ensemble est une belle, plutôt bonne équipe.

« Ils ont été une assez bonne équipe au cours des deux ou trois dernières années et ont très bien tourné ces derniers temps », a déclaré Elgar, qui était le seul aux côtés de Virat Kohli à avoir une moyenne de plus de 40 dans la série 2018.

Elgar a déclaré que le quilleur senior R Ashwin n’avait pas eu trop de succès en Afrique du Sud, mais qu’il restait l’un des meilleurs fileurs du cricket mondial.

L’Afrique du Sud s’est entraînée chez les Wanderers jusqu’à mardi tandis que les Indiens se sont entraînés à Centurion.

« L’Inde a été une équipe de bowling immensément améliorée, surtout en jouant à l’extérieur. Nous sommes très conscients de ce que nous allons affronter.

« Étant en Afrique du Sud, j’aimerais penser que nous sommes beaucoup plus habitués à nos conditions locales. Donc, je préfère être assis ici en sachant cela que peut-être assis dans un vestiaire indien en sachant qu’ils doivent faire face à nos quilleurs.

L’Afrique du Sud a reçu un coup dur avant le premier match de la série, Anrich Nortje étant exclu en raison d’une blessure. Kagiso Rabada dirigera l’attaque en compagnie de Duanne Oliver, qui est revenu jouer pour l’Afrique du Sud après la fin de l’accord de Kolpak au Royaume-Uni, et de Lungi Ngidi.

Elgar espère que le temps s’éclaircira avant le premier test et s’attend à ce que les terrains aient suffisamment de piquant pour les quilleurs.

« Il y a toujours un peu de piquant dans les guichets sud-africains, en particulier dans la région du Highveld. Je ne verrais pas trop de changement (par rapport à la dernière série). Si vous vous appliquez en tant que frappeur, si vous maîtrisez vos compétences et vos disciplines, vous pouvez vraiment marquer des points dans Centurion.

« Encore une fois, avec le ballon en main, vous pouvez exploiter les conditions si vous avez le rythme et le rebond et si vous avez une certaine habileté et être un peu patient du point de vue du bowling », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur le match à la fois du rythme attaques.

Parlant de l’inexpérience dans l’alignement des frappeurs, il a déclaré: «Le cricket professionnel consiste à saisir vos opportunités et à vous approprier le poste… s’ils ne le font pas, il y aura d’autres gars qui frapperont à la porte.

« Mais ça va toujours être difficile de jouer contre la meilleure équipe du monde. Ils ont une très bonne équipe de bowling et nous en sommes conscients. Au retour d’Oliver, qui avait quitté l’Afrique du Sud pour jouer au cricket du comté au Royaume-Uni, a déclaré qu’il avait été bien reçu par les joueurs.

« Il n’y a pas de mauvais sentiments à propos de ce qui s’est passé dans le passé. Je veux gagner des matchs et des séries de cricket pour l’Afrique du Sud. Je suis presque sûr que j’ai un soutien à 100% quand il s’agit de ça.

« Alors, c’est bien de le retrouver. Il a beaucoup appris en jouant au Royaume-Uni. Et il apporte donc beaucoup de connaissances et d’expérience dans le changement, ce dont nous avons besoin en ce moment.

« C’est un vainqueur de match et s’il peut gagner des matchs de cricket pour nous, je suis tout à fait pour qu’il soit de retour. » Elgar est également déçu que la série se joue devant des tribunes vides avec l’augmentation des cas de COVID-19 en Afrique du Sud suite à l’émergence de la variante Omicron.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.