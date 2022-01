Inde vs Afrique du Sud: Dean Elgar veut que Proteas gère la retraite Test de Quinton De Kock de manière professionnelle

De Kock, 29 ans seulement, a annoncé son retrait du format traditionnel à la fin du test d’ouverture contre l’Inde, que les hôtes ont perdu par 113 courses au SuperSport Park.

Le skipper sud-africain Dean Elgar a déclaré qu’il avait d’abord été « choqué » par la retraite soudaine de Quinton de Kock de Test cricket, mais a insisté sur le fait que l’équipe encaisserait le revers dans la foulée et s’efforcerait d’égaliser la série en cours contre l’Inde.

De Kock, seulement 29 ans, a annoncé son retrait du format traditionnel à la fin du test d’ouverture contre l’Inde, que les hôtes ont perdu par 113 courses au SuperSport Park jeudi.

« J’étais assez choqué. Mais assis avec Quiney (Quinton de Kock), il a expliqué ses raisons et je respecte et comprend parfaitement sa décision », a déclaré Elgar lors d’une conférence de presse virtuelle à la veille du deuxième Test.

« Je ne pense pas qu’il y en aura », a répondu Elgar lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait une gueule de bois sur les joueurs à propos de sa retraite.

« La responsabilité pour nous est de nous comporter et de nous conduire en tant qu’acteurs internationaux. Nous devons encore être professionnels à ce sujet. Nous avons encore une série de tests à niveler, donc je ne pense pas qu’il y aura de gueule de bois ou de choc sur la retraite de Quiney.

« Les joueurs respectent l’environnement. On se rend compte qu’on a eu quelques déboires ces derniers temps et qu’il faut évidemment être malin et s’en remettre. Je ne vois pas cela affecter les joueurs d’être encore choqués par sa retraite. Lorsqu’on lui a demandé si cela créerait un dangereux précédent pour le cricket d’essai avec des joueurs talentueux abandonnant le jeu de balle rouge pour beaucoup d’argent dans le cadre de tournois de balle blanche, Elgar a déclaré: «Je ne pense pas que sa décision mettra en péril le cricket d’essai à l’avenir.

« Ses raisons sont ses raisons et son choix de prendre sa retraite, nous le respectons pleinement en tant que groupe et nous devons en tant que groupe le surmonter et passer à autre chose maintenant.

« Le jeu continue, quand les gars prennent leur retraite. J’ai eu la chance de voir certains des gros joueurs prendre leur retraite, une chose dont j’ai réalisé, le jeu ne s’arrête pas pour vous, nous devons le surmonter rapidement et respecter la position dans laquelle se trouve Quiney. Elgar, qui a vu de nombreux joueurs de cricket prendre leur retraite lors de son passage avec l’équipe, a déclaré qu’il était décevant de ne pas avoir de Kock dans les parages.

« Si cela ne tenait qu’à moi, je n’aurais aucun de ces gars à la retraite, mais cela fait partie intégrante du jeu, c’est hors de votre contrôle. Ne vous méprenez pas, ne pas avoir Quinton dans les parages est décevant pour moi, quelque chose que je dois surmonter », a-t-il déclaré.

«Je sais qu’il y a beaucoup d’autres joueurs de cricket talentueux au sein de notre équipe et du système auxquels je dois prêter attention maintenant. C’est parfaitement bien aussi dur soit-il. Elgar pense que le fileur Keshav Maharaj conservera sa place dans le onze de jeu dans le deuxième test car il a un grand rôle à jouer dans la série.

«Je suis un fan d’un lanceur de spin de première ligne et Keshav a levé la main, il a joué des matchs nationaux et des séries de tests contre l’Australie. Je pense qu’il conservera sa place, il n’a pas eu un match horrible.

« Je peux lui lancer le ballon et il peut faire baisser le taux de course, donc je pense qu’il conservera sa place. » Le capitaine des Proteas a déclaré que l’équipe chercherait à exploiter la rotation du bras gauche de Keshav contre l’équipe de frappeurs indiens qui comprend principalement des droitiers.

« Parfois, vous optez pour des chevaux pour les cours, mais Keshav s’adapte aux conditions, c’est un joueur de cricket intelligent et compétent et son bilan parle de lui-même », a-t-il déclaré.

«Je pense que les fileurs du bras gauche jouant au bowling avec 10 frappeurs droitiers en Inde sont quelque chose que nous aimerions utiliser. Du point de vue de la stabilité, il a encore un rôle extrêmement important à jouer dans cette série Test. Les hôtes ont été licenciés pour 197 et 191 dans le test d’ouverture.

Elgar espère que son équipe « pourra adopter le langage » qu’elle a parlé ces derniers jours.

« Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Vous pouvez parler et parler jusqu’à ce qu’il y ait de l’action et j’ai dit aux gars que je devais voir de l’action maintenant, parler est bon marché si vous n’avez aucune réaction à ces pourparlers », a-t-il déclaré.

« Le cricket d’essai est un environnement difficile et impitoyable et si vous voulez survivre, vous devez répondre à des questions difficiles.

«Je suis sûr qu’ils sont également déçus et qu’ils ne sont pas de mauvais joueurs, ils doivent juste être mentalement allumés et le test de cricket est sacrément difficile. Vous allez maintenant affronter les meilleurs quilleurs du monde et vous devez mettre votre pantalon de grand garçon et réagir.

